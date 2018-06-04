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 Политика Украины
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Все про:отставка (2276) Гройсман (4084) Денисенко_Вадим (22) Антикоррупционный суд (212)

 "Хочу развеять все инсинуации", - представитель Кабмина в Раде Денисенко подтвердил, что Гройсман подаст в отставку, если ВР не примет закон об Антикоррупционном суде

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен написать заявление об отставке, если не будет принят в целом законопроект о Высшем антикоррупционном суде, разъясняет представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко (фракция "Блок Петра Порошенко").

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Я подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО

"Хочу развеять все инсинуации. Премьер-министр Владимир Борисович Гройсман сказал, что он подаст в отставку в случае, если не будет проголосован этот законопроект, который сейчас мы рассматриваем в Верховной Раде", - сказал он.

"Поэтому если в четверг (7 июня. - Ред.) не будут набраны голоса, премьер подает заявление об отставке", - добавил народный депутат.

Ранее на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием В.Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не будет создан независимый Антикоррупционный суд.

После этого глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов указал на то, что принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде находится не в сфере ответственности премьер-министра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В четверг Рада должна выйти на голосование по Антикоррупционному суду, - Парубий. ВИДЕО

23 мая Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении этого законопроекта, успев пройти 2/3 поправок народных депутатов. Таким образом, остается рассмотреть еще около 600 правок.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в понедельник, 4 июня, отметила, что продолжаются консультации с международными партнерами относительно положения о праве совета международных экспертов ветировать кандидатуры на должности антикоррупционных судей.

Источник: https://censor.net.ua/n3069655
 
   
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гройсман хочет соскачить с тонущего корыта порошенко
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Я сам не вірив, що порох його викине з цьго корита. Але це факт.
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порошенко не выгодно никого выкидывать перед выборами,но порошенко на столько проворовался,что гройсман спустил шлюпку и отплывает
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ну теперь точно НЕ ПРИМУТ.. кому же голову свою класть на плаху как не сварщику оградок нет не соскочит или "памятником" или "забег лафетов" только так... не меньше...
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Гройся идёт на выборы - что не ясно? "Хочу развеять все инсинуации", - представитель Кабмина в Раде Денисенко подтвердил, что Гройсман подаст в отставку, если ВР не примет закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 1759
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А ось і не приймуть.
А грося і так вже в відставці.
(де юре пока що).
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Дешевый пиар. Понятно,что все схвачено и все проголосуется. Грося просто смешон. Хотя ему кажется что все впечатлены его "геройством".
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не факт...Він як раз хоче зберегти гарне обличчя при поганій грі...Тіпа я великий борець за правду...Щоб потім на виборах в нього був цей козир...
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Ну так ясень пень, денех же не дадут для распила, нужно делать ноги
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Пусть подает, все равно и. о. будет. Голоса за нового премьера не наберутся. "Хочу развеять все инсинуации", - представитель Кабмина в Раде Денисенко подтвердил, что Гройсман подаст в отставку, если ВР не примет закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 9003
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ио...но в основном куча ИА...ишаки кругом, так выгодно Банковой.
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Опять за рыбу гроши.......Тикать от токсичного бывшего Шефа надо!
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Не поможет тебе это чертило вчёное "Хочу развеять все инсинуации", - представитель Кабмина в Раде Денисенко подтвердил, что Гройсман подаст в отставку, если ВР не примет закон об Антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 6804 На мусорник истории вместе с кулей в лоба и свинкой пэппой пойдёшь.
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Все, как предупреждал Д. Гордон. А потом будет досрочный роспуск Рады и перевыборы в нее этой осенью. Порошенко и Ко пытаются законсервировать свой режим.
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дима гордон много трындит,как на базаре,все ему все рассказывают по секрету из пентагона,ему бы в юбке выступать
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На базаре винницком
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.

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Другими словами МВФ денег не даст , а денег нету....Вот и уходит в отставку Хройсман....
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Закон примем, а гройсману не скажем... Не ну а что?
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Не хотят хорошие парни коли никакого Антикоррупционного суда. Что им МВФ, миграция населения и прочая чепуха. Своё будущее они не связывают с Украиной и плевать им на неё.
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Мені особисто цікаво. яка редакція закону об АКС (прикольне скорочення) потрібна
особисто гросі. бажання пархатого нам відоме.
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Есть такие люди, которым корону на голове очень хочется поправить лопатой или кувалдой....Ваще-чемто тяжелым и тупым....
Хуже точно не будет.
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зрозуміло,що він хоче відгородитись від беспредела Соевого..Тіпа:ми боролись...то не я і хата не моя..Бо скоро вибори..
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А мы что, скучали без Гройсмана что ли? Слава Богу у нас есть президент Порошенко и с ним мы как за каменной стеной.
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А по 30 миллионов из бюджета менеджерам Нафтогаза, это ещё коррупция, или уже "жити по новому" ??
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"Без транша МВФ секвестр бюджета неизбежен: придется прекращать некоторые госрасходы, - Данилюк"
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Родить ребенка и стать матерью не одно и тоже! Равно как Написать прошение об отставке и фактически уйти с должности. Неужто кто-то еще верит г.г.Гройсману, Порошенко, Прубию кроме их ангажированных деньгами и политическим бизнесом соратников. Верит в их способность развивать нашу Родину, делать ее могучей процветающей страной!
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Ну шож показав, як потрібно керувати державою, тепер подалі від Петра.
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Это урод винницкий так пугает народ? Все обрадуются, что еще один кровопийца покинул нас. Показавший как управлять страной покажет как вовремя смыться....
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Подаст-не подаст,примут-не примут ,это уже не имеет ни малейшего значения ,соевая банда обречена,она агонизирует,приходит время ОТВЕТИТЬ ЗА ВСЕ ИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯ совершённые против народа Украины ,эти мародёры сейчас будут когти рвать,как крысы с тонущего корабля ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Хочу развеять все инсинуации", - представитель Кабмина в Раде Денисенко подтвердил, что Гройсман подаст в отставку, если ВР не примет закон об Антикоррупционном суде
 
 
 
 
 
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