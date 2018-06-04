 "Хочу развеять все инсинуации", - представитель Кабмина в Раде Денисенко подтвердил, что Гройсман подаст в отставку, если ВР не примет закон об Антикоррупционном суде

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Хочу развеять все инсинуации. Премьер-министр Владимир Борисович Гройсман сказал, что он подаст в отставку в случае, если не будет проголосован этот законопроект, который сейчас мы рассматриваем в Верховной Раде", - сказал он.
"Поэтому если в четверг (7 июня. - Ред.) не будут набраны голоса, премьер подает заявление об отставке", - добавил народный депутат.
Ранее на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием В.Гройсман заявил, что подаст в отставку, если в Украине не будет создан независимый Антикоррупционный суд.
После этого глава фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Артур Герасимов указал на то, что принятие законопроекта о Высшем антикоррупционном суде находится не в сфере ответственности премьер-министра.
23 мая Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении этого законопроекта, успев пройти 2/3 поправок народных депутатов. Таким образом, остается рассмотреть еще около 600 правок.
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко в понедельник, 4 июня, отметила, что продолжаются консультации с международными партнерами относительно положения о праве совета международных экспертов ветировать кандидатуры на должности антикоррупционных судей.
А грося і так вже в відставці.
(де юре пока що).
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.
особисто гросі. бажання пархатого нам відоме.
Хуже точно не будет.