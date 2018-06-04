 Ситуация с мусорными баками и туалетами на этом месте повторяется каждый год, - инициатор создания Стены памяти на Михайловской волонтер Утесов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 3 мая сказал Виктор Утёсов, волонтер миссии "Эвакуации 200", один из создателей Стены памяти возле Михайловского собора.

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"У нас ситуация со Стеной памяти, этой улицей (Трехсвятительской улицей и Михайловской площадью – ред.), с припаркованными машинами, с увеселительными мероприятиями, с мусорными баками и биотуалетами повторяется каждый год. Четыре года, как только какое-то мероприятие, что-то происходит", - сообщил он.

По его словам, сегодня родственники могут бороться лишь с помощью публичных акций.

"Я просто написал в Фейсбук – со всех уголков Киева и с Чернигова приехали семьи погибших. Потому что эта капля действительно переполнила чашу терпения. Я эти туалеты сперва хотел сжечь, и готов сказать это на камеру. Хотел один поставить прямо перед КГГА. Но мы ограничились тем, что акриловой краской написали, что это тоже своеобразная стена памяти. Я хочу, чтобы это наконец-то закончилось. Организаторы, которые пришли с нами разговаривать, у них даже понимания нет, что они сделали что-то не так. Сначала начали выяснять: а допустимо ли это расстояние? То есть, то, что туалеты стоят, их не смущает. Получается, мы прогнили полностью. Как с этим бороться? Можем только так, объединив все наши усилия", - сказал он на митинге родственников погибших воинов.

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На митинге также присутствовал другой инициатор создания Стены - Отец Сергий, священник Украинской православной Церкви Киевского патриархата, который живет в Михайловском монастыре, капеллан 30-й бригады.

"Первая стена памяти была сделана в 2014 году, которая была разбита ночью молотками, - сообщил он. - Это был вандализм. Потом мы сделали металлическую стену памяти. Сейчас здесь более 3700 человек (увековечены на момент февраля 2016 года). Хочу обратить внимание: это единственно в Украине место почета военнослужащих. Например, здесь есть мальчик 20 лет Сергей Проц. Его тело до сих пор не найдено и не привезено матери. Для матери это единственное место, где она может поклониться своему сыну. Единственное, где побратимы могут увековечить память своих братьев и сестер".

Отец Сергий подчеркнул, что на Стене нет фотографий воинов, чьи смерти считаются не боевыми потерями.

"Мы будем продолжать эту Стену памяти. Мы просили осветление. Просили охрану. Знаете… в оккупированном Крыму стоит почетный караул возле Стеллы Героям Севастополя. А мы своим Героям не можем обеспечить охрану, которая должна здесь стоять круглосуточно. Президент Украины ни разу не возложил сюда ни лампадку, ни цветов, хотя он здесь записывает обращения на Пасху и а Рождество. Очень хотелось чтобы, чтобы власть обратила внимание на тех, кто отдал свою жизнь Украине", - подытожил он.