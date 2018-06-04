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Все про:Лига чемпионов (205) статус (284) УЕФА (268) НСК "Олимпийский" (3)

 НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"

Главная спортивная арена Украины НСК "Олимпийский" после проведения 26 мая финала Лиги чемпионов УЕФА 2018 года получил статус стадиона класса "элит".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтверждает этим сертификатом, что НСК "Олимпийский" классифицируется в списке стадионов УЕФА класса элит", - указано в сертификате, который представители УЕФА вручили руководству спорткомплекса после финала ЛЧ.

По предварительной классификации УЕФА, НСК "Олимпийский" относился к стадионам 4-й категории. К ней относились стадионы высшей категории согласно "Регламента инфраструктуры стадиона", утвержденного УЕФА в 2010 году. Стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эту категорию НСК получил после последней реконструкции и проведения финальной части Евро-2012.

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НСК "Олимпийский" был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. Стадион принимал соревнования Летней Олимпиады 1980 года, а также чемпионат Европы по футболу 2012 года. На арене проводятся матчи чемпионата Украины по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, матчи сборной Украины, концерты звезд мирового уровня и другие разноплановые мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/n3069648
 
   
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хорошо,что жители Донбасса вовремя разобрались в ситуации,а то и им бы дали такой еврогейский сертификат...
зато сейчас нормалёк.. НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" - Цензор.НЕТ 4853
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международные турниры лнр, днр, юж осетия, абхазия.............Нам до этого ой как далеко! НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" - Цензор.НЕТ 3246
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На донецком стадионе растет элитная брюква. Укропы, не завидуйте аграрным успехам молодой республики. НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" - Цензор.НЕТ 4319
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И туда будет ходить только наша дорогая (в буквальном смысле) "элита"...
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Бурчать меньше надо, любой колхозник может сдать 20 кг черешни и купить билет, вон концерт ОЭ от 550 грн, не есть заоблачная сумма.
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Конечно. Сядет и будет нудить, что кресло неудобное, ворота кривые, табло не видно. Такая категория людей... НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" - Цензор.НЕТ 3162
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Отлично проведенный Киевом финал ЛЧ - это +1 к имиджу Украины.
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Во сколько обошелся "имидж"?... Правда на своих лохов не следует обращать внимание...
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Правильно.. .И на войну с Педерацией не нужно денег тратить, а раздать пенсионерам в виде гречки
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Война оффшорному президенту прибыльна, конечно,... кто ж спорит...
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если тебе не нужна зашита армии то поезжай в прифронтовой район и требуй гречки
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А в это время на паРашке... НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" - Цензор.НЕТ 9099


Идиоты, б....дь Мать позвонила, на даче собрание было. Огласили приказ местных властей: "На период ЧМ нельзя на собственных участках жечь костры и жарить шашлыки. Каждый собственник обязан по периметру обкосить свой участок на расстояние не менее 10 метров. Запрещено парковать машины на опушках и просто ходить в лес".

Бегу прям выполнять. Обязательно на период ЧМ себя без шашлыка оставлю. Вообще жрать не буду, на всякий случай.

Если про костры еще хоть как-то можно понять, но остальное...

Мне вот интересно, ближайший стадион, где пройдет мероприятие ЧМ, находится на расстоянии 170 километров от моего участка. Эта вся хуйня для чего? Я пойду за грибами на любимую просеку, встречу там на поляне прогуливающегося Рональду и могу его нечаянно НАПУГАТЬ?

И как менты будут контролировать посещение мной леса? Засады будут устраивать? Или отправлять разведгруппы?

Так и представляю, иду такой, белые и подверезовики собираю, и тут окрик такой: "Нalt! Hände hoch! Полиция!". НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит" - Цензор.НЕТ 5603
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а не поднять ли коммуналку киевлянам до уровня "элит", раз у них стадион уровня "элит" подумала быдлоылита
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Стадин был 4-го класса, т.е. на нем и так были разрешены турниры высшей категории.
А что дает класс "элит"? Повышение цен на билеты?
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Цензор.НЕТНовостиСпортНСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"
 
 
 
 
 
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