 НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтверждает этим сертификатом, что НСК "Олимпийский" классифицируется в списке стадионов УЕФА класса элит", - указано в сертификате, который представители УЕФА вручили руководству спорткомплекса после финала ЛЧ.
По предварительной классификации УЕФА, НСК "Олимпийский" относился к стадионам 4-й категории. К ней относились стадионы высшей категории согласно "Регламента инфраструктуры стадиона", утвержденного УЕФА в 2010 году. Стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эту категорию НСК получил после последней реконструкции и проведения финальной части Евро-2012.
НСК "Олимпийский" был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. Стадион принимал соревнования Летней Олимпиады 1980 года, а также чемпионат Европы по футболу 2012 года. На арене проводятся матчи чемпионата Украины по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, матчи сборной Украины, концерты звезд мирового уровня и другие разноплановые мероприятия.
зато сейчас нормалёк..
Идиоты, б....дь Мать позвонила, на даче собрание было. Огласили приказ местных властей: "На период ЧМ нельзя на собственных участках жечь костры и жарить шашлыки. Каждый собственник обязан по периметру обкосить свой участок на расстояние не менее 10 метров. Запрещено парковать машины на опушках и просто ходить в лес".
Бегу прям выполнять. Обязательно на период ЧМ себя без шашлыка оставлю. Вообще жрать не буду, на всякий случай.
Если про костры еще хоть как-то можно понять, но остальное...
Мне вот интересно, ближайший стадион, где пройдет мероприятие ЧМ, находится на расстоянии 170 километров от моего участка. Эта вся хуйня для чего? Я пойду за грибами на любимую просеку, встречу там на поляне прогуливающегося Рональду и могу его нечаянно НАПУГАТЬ?
И как менты будут контролировать посещение мной леса? Засады будут устраивать? Или отправлять разведгруппы?
Так и представляю, иду такой, белые и подверезовики собираю, и тут окрик такой: "Нalt! Hände hoch! Полиция!".
А что дает класс "элит"? Повышение цен на билеты?