 НСК "Олимпийский" после финала ЛЧ-2018 получил статус арены класса "элит"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтверждает этим сертификатом, что НСК "Олимпийский" классифицируется в списке стадионов УЕФА класса элит", - указано в сертификате, который представители УЕФА вручили руководству спорткомплекса после финала ЛЧ.

По предварительной классификации УЕФА, НСК "Олимпийский" относился к стадионам 4-й категории. К ней относились стадионы высшей категории согласно "Регламента инфраструктуры стадиона", утвержденного УЕФА в 2010 году. Стадионы 4-й категории имеют право на проведение финальной части чемпионатов мира по футболу, чемпионатов Европы по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эту категорию НСК получил после последней реконструкции и проведения финальной части Евро-2012.

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НСК "Олимпийский" был построен в 1923 году. За время своей 95-летней истории арена пережила 4 реконструкции и 9 переименований. Стадион принимал соревнования Летней Олимпиады 1980 года, а также чемпионат Европы по футболу 2012 года. На арене проводятся матчи чемпионата Украины по футболу, Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, матчи сборной Украины, концерты звезд мирового уровня и другие разноплановые мероприятия.