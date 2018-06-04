 Налоговики ликвидировали на Днепропетровщине схему уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые уклонялись от уплаты таможенных платежей и НДС, импортируя товары по заниженным ценам с последующей их легализацией.

Фигуранты фактически являются должностными лицами предприятия, осуществляющего строительные и подрядные работы на объектах различной сложности, во время которых используются импортные товары, изготовленные в Китае, - электрические LED - светильники, панельные радиаторы и т.п.

Злоумышленники, используя компании, входящие в состав транзитно-конвертационных групп, импортировали из Китая в Украину от имени подконтрольной компании-нерезидента по поддельным документам товары, значительно занижая их таможенную стоимость.

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Таким образом от подконтрольного нерезидента было импортировано товаров общей стоимостью более 3 млн грн.

Согласно налоговых и бухгалтерских документов, импортируемые товары реализовывались с минимальной наценкой в ​​адрес предприятий, которые входят в состав транзитно-конвертационных групп. А на самом деле эти товары продавали компаниям-подрядчикам за наличные без отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

По результатам проведенных обысков изъято печать и клише компании-нерезидента, а также финансово-хозяйственные документы, подтверждающие преступную деятельность фигурантов.

Следствие продолжается.

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