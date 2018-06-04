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Все про:Великобритания (1870) расследование (2280) Скрипаль (338)

 Великобритания потратила 10 млн долларов на дело Скрипаля

Расходы правоохранителей в связи с делом об отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии составили около 10 миллионов долларов.

Об этом заявил главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"(Борьба с последствиями. - Ред.) отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери три месяца назад стоила полиции 7,5 миллиона фунтов стерлингов (около 10 миллионов долларов. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в эту сумму, в частности, вошли расходы на оплату полицейских. В разгар операции были задействованы более 140 сотрудников полиции.

Кроме этого, около 250 тысяч фунтов были выплачены местным предпринимателям, которые после отравления Скрипалей столкнулись с падением выручки до 80% в некоторых случаях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Отравление Скрипалей: около 200 британских военных начали обеззараживание "горячих точек" в Солсбери. ФОТО

В то же время Макферсон не исключил, что окончательная стоимость операции может увеличиться. Он назвал это "национальной операцией, которая должна быть оплачена на национальном уровне", пишет издание.

Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его состояние больше не критическое.

Также его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069646
 
 
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фу. лучше бы мне отдали.
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такое... вся наша нация - сплошной деградат. увы, это - аксиома!!!!!
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треба кацяпам в 100 разів більше виставити),
і ще чимсь важким бити по сакральному місцю !!! Великобритания потратила 10 млн долларов на дело Скрипаля - Цензор.НЕТ 3064
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Так и собираются же: Велика Британія витратила 10 млн доларів на справу Скрипаля - Цензор.НЕТ 7772
"В то же время Макферсон не исключил, что окончательная стоимость операции может увеличиться. Он назвал это "национальной операцией, которая должна быть оплачена на национальном уровне", пишет издание." Источник: https://censor.net.ua/n3069646
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И что следует из этой, так сказать, информации?... Зачем она?...
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Мне больше всего жалко кота, как подумаю, что моего Мурси может постигнуть такая печальная участь...
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Когда человечество сгорит или задохнется в собственном говне, никакие доллары, ЕВРО и фунты не будут иметь никакого значения...
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ну что что граждане Британии заплатили эти деньги, какая разница то какая ????
Самое главное это отношения с парашей ,
Ну а параше наворует еще денег у свои граждан и снова привезет в Британию и купит Арсенал или еще что то .
А люди погибли жаль , и ва вашей территории был совершен ТЕРАКТ
Ну ладно играйте в футбол и жмите руку ХУйлу и дальше
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а Украина сколько потратила на жидовские склоки?
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Так выставили бы счёт к оплате кацапии.Если на разгребание кацапского дерьма такие суммы уходят,то никаких денег не напасёшься.Можно часть к оплате отправить разным Штангенциркулям,воспылавшим любовью к раиське
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это же сколько британских фанатов могли бы на эти деньги посетит ЧМ...
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одному британскому фанату по имени Рома этого и на завтрак не хватило бы
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демократия однако, цена человеческой жизни и все такое.
в раше проще
закапывают своих шахтеров и вагнеров в канаве, и делов
при оптовых заказах на такие "похороны" расходов почти ноль, да и расследования ни к чему, и так все ясно
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Треба Лондону багатих російських буратін перевірити,банківські рахунки та нерухомість, якщо не зможуть підтвердити законність свого капіталу то конфіскувати все у держбюджет!
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адрес дать, куда письмо отправить?
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там без нас розберуться,це в їх інтересах)
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А где возмущённые толпы репортёров без границ и возмущённая общественность, скандирующая дружно, что это постановка британских спецслужб и им теперь никто в мире не поверит ?
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5 млн. взаскать с параши - Юля гражданка рф. Пусть Лавров с Бортниковым раскошелятся
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Юля рискует,Норд Ост кацапню ничему не научил?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания потратила 10 млн долларов на дело Скрипаля
 
 
 
 
 
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