 Великобритания потратила 10 млн долларов на дело Скрипаля

Об этом заявил главный комиссар полиции Солсбери Ангус Макферсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"(Борьба с последствиями. - Ред.) отравления нервно-паралитическим веществом в Солсбери три месяца назад стоила полиции 7,5 миллиона фунтов стерлингов (около 10 миллионов долларов. - Ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в эту сумму, в частности, вошли расходы на оплату полицейских. В разгар операции были задействованы более 140 сотрудников полиции.

Кроме этого, около 250 тысяч фунтов были выплачены местным предпринимателям, которые после отравления Скрипалей столкнулись с падением выручки до 80% в некоторых случаях.

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В то же время Макферсон не исключил, что окончательная стоимость операции может увеличиться. Он назвал это "национальной операцией, которая должна быть оплачена на национальном уровне", пишет издание.

Ранее Сергея Скрипаля выписали из больницы. Его состояние больше не критическое.

Также его дочь Юлия Скрипаль дала первое интервью СМИ после отравления. Она выразила желание вернуться в Россию и попросила уважать ее конфиденциальность.

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.