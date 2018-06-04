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 Виновник ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, арестован, - Нацполиция

Гражданин Армении, совершивший смертельное ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, взят под стражу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

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Так, полиция установила, что водитель автомобиля BMW 330 с литовской регистрацией двигался по улице Прибрежная магистраль в направлении улицы Лермонтова со скоростью более 100 км/ч. Вблизи столба ЛЭП № 220 водитель изменил направление движения влево, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на бордюрный камень, после чего допустил занос управляемого им автомобиля, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов - женщину и ее малолетнюю дочь. В результате аварии девочка 2013 рождения скончалась на месте происшествия. Женщину 1982 года доставили в реанимацию городской больницы, где она скончалась от полученных травм.

После ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля покинули место происшествия и пытались скрыться. Граждане, которые стали свидетелями события, догнали двух мужчин. Третьему удалось скрыться.

Полицейские установили, что задержанные - граждане Армении 1984 года рождения.

Сначала мужчины давали ложные показания и путали следственных и оперативников. Однако, благодаря свидетелям и очевидцам происшествия, правоохранители установили, что двое задержанных являются пассажирами автомобиля. Кроме того, благодаря показаниям свидетелей, было установлено, кто был за рулем транспортного средства. Спустя несколько часов оперативники задержали злоумышленника.

Гражданину Армении 1982 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас назначается ряд судебных экспертиз, проводится досудебное расследование. Поэтому полицейские обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию или видеозаписи этого события.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069642
 
 
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почему граждане Запорожья не удавили ....ных армянских ......на месте???
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Я так понял армянских пидарасов??
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Вот посмотрите суд выпустит за взятку под залог и этот ублюдок в тот же день уебёт в армению.
Новый УК принимался при овоще со всеми возможными нарушениями законов и регламентов при пустом зале ВР по взмаху руки чечетова для того, чтобы легче было грабить Украину и её народ.. Потрошиная власть этот незаконный УК не отменила - причину я уверен уже видят все.
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На дорогах жуткие ДТП один за другим, только сегодня в Днепре "гонщик" влетел в остановку на Набережной, а полиция по прежнему ВООБЩЕ никак не контролирует скоростной режим, который вроде 50 км.час. должен быть в н/п. Даже "фенов" давно нет! Сомали отдыхает. Типа нет средств.
На французские вертолеты для руководства средства (600 млн.евро.!!!) нашли,блд, а на это -нет! В результате - реки крови на дорогах, тысячи загубленных жизней (детских в том числе) и инвалидов на всю жизнь. Один из министров явно уже года три пересидел на должности...
Все больше убеждаюсь, что никакие революции ничего хорошего не могут дать в принципе! Разве что промышленные...
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Фены до задницы. Они только как инструмент для рубки бабла. Должны быть реальные и долгие тюремные сроки без возможности УДО за подобные преступления. Тогда таких преступлений станет меньше по одной банальной причине: те, кто их совершают, окажутся за решёткой, а не будут выходить снова и снова под залог, получать оправдание "за отсутствием состава" или смешной условный срок.
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слышь,ты чудо корсунское,какое отношение к революции достоинства имеет отмороженное армянское чучело,при яныке бухие мусора гоняли по району тестировали новую тачку своего товарища,мой сосед,купил дочке должность судьи и плачет,как раньше было хорошо,накатил стакан,сто баксов в карман и смело за руль,мусора тормознули,сто баксов прилепил ему на лоб и едь дальше дави людей
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Должны быть штрафы за превышение огромные и контроль. Тогда не будет всей этой жути. Когда ввели письма счастья и Визири все ездили как шелковые не больше 80-ти. Полная безнаказанность превратила наши дороги в Формулу-1. А бабло полицая рубят другими способами, а обстановка на дорогах похоже вообще никого не интересует. Ответственно заяляю - при ГАИ було лучше при всех их до.бках...
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ПЕЗДЕЖ!!
Те кто имеет бабло или имеет связи во власти как ездили как попало так и ездят и с письмами ездили и без писем!! а те кто так сказать на машину 10 лет собирал бабки а потом купил они как ездили нормально по правилам так и ездят!! так что проблема не в письмах и не в жестокости наказания а проблема в НЕОТВРАТНОСТИ НАКАЗАНИЯ!! а вот с этим реально проблема и она не в водителях а в судах!! А ПЕЦЯ суды не отдаст!!
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Скорость не надо контролировать?
Такое впечатление, что пол-страны стало дебилами. Чернобыль стал сказываться?
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контроль это что? фиксация скорости на приборе и запись в протоколе? или контроль это наступление ответсвености?!! для меня контроль это наступление правовой ответсвености а есть ли запись в бумаге или нет лично мне до жопы! а вот ответсвеность определяют СУДЫ и как они определяют всем хорошо видно!!
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Повірте,у нас вже "самиє огромниє штрафи" в світі...По відношенню ло нашої ж середньої заробітної плати...Для пересічного американця штраф у двісті долярів відповідає штрафу у тридцять гривень для пересічного українця.Просто порівняйте заробітки...Але ж порушують в основному то не пересічні,порушують ті,в яких бабло лізе з усіх дірок і які відкупляться і відкупляються від усього...Срані "хазяєва жізні"...І поки так буде всі Ваші правильні слова і благі наміри можна справді назвати одним словом - "піздьож"...
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Если до одури задирать штрафы, то нормальные водители с обычными доходами будут бояться из гаража выехать. По пустым улицам будут летать прокуроры, судьи, депутаты, чиновники, их детки и любовницы. Им те штрафы пофиг - они их все равно не платят. А пешеходам придет капец.
Крайне нужна неотвратимость наказания.
ПС В ряде стран размер штрафа берут как процент годового дохода. У нас в декларациях часто врут, надо брать как процент от стоимости авто.
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Та у нас за скорость вообще никто никакие штрафы не платит. Ни в каких размерах. Уже свершившиеся ДТП - это следствие. Безнаказанность начинается не в суде.
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В Запорожье по прибережной магистрали редко кто ездит 60 км/ч, не 50, а 60. Когда я еду 58 км/ч, то кажется, что я с села какого-то, колхозный лошара. Но я срать хотел на них, занимаю полосу посредине, круиз-контроль на 55-58 км/ч и еду. Но тоже нарушаю ведь.
По плотине тоже ограничение скорости 40 км/ч и конечно я один еду с такой скоростью.
Скоростной режим сейчас никто не контролирует, вот и результат. Не чтобы сами разогнались и в Днепр или в стенку. Хотя тоже морока водолазы, стенку восстанавливай. Что с такими козлами и козами тоже, делать???
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Все фены ,камеры,менты до сраки.Пока не будет неотвратимость наказания,не взирая на должности,чины,регалии и карманы с баблом.Порядка не будет,это относится не только к дтп,а ко всем сферам нашей жизни.
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100%!! ЖЕСТОКОСТЬ НАКАЗАНИЯ СМЯГЧАЕТСЯ ИЛИ ДАЖЕ НИВЕЛИРУЕТСЯ ТЕМ ЧТО МОЖНО ОТКУПИТСЯ В СУДАХ!!
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При чем тут чины и регалии - в Днепре в остановку влетел пацанюра на голимой шкоде, а у автоблях тоже чины и регалии? На дорогах должен быть контроль и строгая ответственность. Как хотя бы в той же Белоруси, та даже в Кацапии, прости Господи. У на просто нет дорожной полиции как таковой. Посадить не проблема, только жизни и здоровье не вернешь.
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давай начнем с того что сначала ПОСАДИ!! а потом будем думать что делать дальше!! у нас пока что даже посадить не могут!!
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Какая разница,простой или не простой чел был,вопрос в неотвратимости наказания.Посмотрите на суд в Харькове,я за суды и экспертизы со следствием имел в виду.
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положить на дорогу полицейских, и пусть попробуют погонять
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3 года лишения свободы. В Московском районном суде огласили приговор Тиграну Енгибаряну - виновнику смертельного ДТП на Салтовском шоссе.

Тигран Енгибарян слушает приговор молча. Лицо прячет под капюшоном и с прессой общаться отказывается. В январе этого года 18-летний сын харьковского бизнесмена на Toyota Camry сбил 17-летнего Владимира Виношкина. Енгибарян вылетел на встречную полосу, в то время, как парень находился на середине пешеходного перехода. После совершения ДТП Енгибарян с места происшествия скрылся, а затем бросил машину.

Уголовное производство в отношении Енгибаряна рассматривалось в сокращенном порядке, без допроса свидетелей. Судебное заседание было закрытым. На этом настаивал и обвиняемый, и потерпевшие - родители погибшего парня. Сами мать и отец Виношкина на заседание не явились.https://www.objectiv.tv/objectively/2018/04/23/prigovor-uchastniku-dtp-na-saltovke-tigran-engibaryan-priznal-svoyu-vinu-video/

Если бы украинец сбил насмерть человека в Армении и скрылся с места ДТП, сколько ему лет дали бы?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновник ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, арестован, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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