 Виновник ДТП в Запорожье, в результате которого погибли мать с ребенком, арестован, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
Так, полиция установила, что водитель автомобиля BMW 330 с литовской регистрацией двигался по улице Прибрежная магистраль в направлении улицы Лермонтова со скоростью более 100 км/ч. Вблизи столба ЛЭП № 220 водитель изменил направление движения влево, не убедившись в безопасности маневра, совершил наезд на бордюрный камень, после чего допустил занос управляемого им автомобиля, выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов - женщину и ее малолетнюю дочь. В результате аварии девочка 2013 рождения скончалась на месте происшествия. Женщину 1982 года доставили в реанимацию городской больницы, где она скончалась от полученных травм.
После ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля покинули место происшествия и пытались скрыться. Граждане, которые стали свидетелями события, догнали двух мужчин. Третьему удалось скрыться.
Полицейские установили, что задержанные - граждане Армении 1984 года рождения.
Сначала мужчины давали ложные показания и путали следственных и оперативников. Однако, благодаря свидетелям и очевидцам происшествия, правоохранители установили, что двое задержанных являются пассажирами автомобиля. Кроме того, благодаря показаниям свидетелей, было установлено, кто был за рулем транспортного средства. Спустя несколько часов оперативники задержали злоумышленника.
Гражданину Армении 1982 года избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Кроме того, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 384 (Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас назначается ряд судебных экспертиз, проводится досудебное расследование. Поэтому полицейские обращаются к гражданам с просьбой предоставить любую информацию или видеозаписи этого события.
Новый УК принимался при овоще со всеми возможными нарушениями законов и регламентов при пустом зале ВР по взмаху руки чечетова для того, чтобы легче было грабить Украину и её народ.. Потрошиная власть этот незаконный УК не отменила - причину я уверен уже видят все.
На французские вертолеты для руководства средства (600 млн.евро.!!!) нашли,блд, а на это -нет! В результате - реки крови на дорогах, тысячи загубленных жизней (детских в том числе) и инвалидов на всю жизнь. Один из министров явно уже года три пересидел на должности...
Все больше убеждаюсь, что никакие революции ничего хорошего не могут дать в принципе! Разве что промышленные...
Те кто имеет бабло или имеет связи во власти как ездили как попало так и ездят и с письмами ездили и без писем!! а те кто так сказать на машину 10 лет собирал бабки а потом купил они как ездили нормально по правилам так и ездят!! так что проблема не в письмах и не в жестокости наказания а проблема в НЕОТВРАТНОСТИ НАКАЗАНИЯ!! а вот с этим реально проблема и она не в водителях а в судах!! А ПЕЦЯ суды не отдаст!!
Такое впечатление, что пол-страны стало дебилами. Чернобыль стал сказываться?
Крайне нужна неотвратимость наказания.
ПС В ряде стран размер штрафа берут как процент годового дохода. У нас в декларациях часто врут, надо брать как процент от стоимости авто.
По плотине тоже ограничение скорости 40 км/ч и конечно я один еду с такой скоростью.
Скоростной режим сейчас никто не контролирует, вот и результат. Не чтобы сами разогнались и в Днепр или в стенку. Хотя тоже морока водолазы, стенку восстанавливай. Что с такими козлами и козами тоже, делать???
Тигран Енгибарян слушает приговор молча. Лицо прячет под капюшоном и с прессой общаться отказывается. В январе этого года 18-летний сын харьковского бизнесмена на Toyota Camry сбил 17-летнего Владимира Виношкина. Енгибарян вылетел на встречную полосу, в то время, как парень находился на середине пешеходного перехода. После совершения ДТП Енгибарян с места происшествия скрылся, а затем бросил машину.
Уголовное производство в отношении Енгибаряна рассматривалось в сокращенном порядке, без допроса свидетелей. Судебное заседание было закрытым. На этом настаивал и обвиняемый, и потерпевшие - родители погибшего парня. Сами мать и отец Виношкина на заседание не явились.https://www.objectiv.tv/objectively/2018/04/23/prigovor-uchastniku-dtp-na-saltovke-tigran-engibaryan-priznal-svoyu-vinu-video/
Если бы украинец сбил насмерть человека в Армении и скрылся с места ДТП, сколько ему лет дали бы?