 РФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В тексте отмечается: "Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев.
Однако, я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе".
питання в тому скільки ще українців в рососії,
будуть сидіти із-за того, що попали на кацяпьку землю ?
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- посадив всіх причетних до Закона про Диктатуру 16.01.2014;
- посадив всих винних у побитті студентів на Майдані;
- посадив всих хто стріляв в Небесну Сотню;
- посадив службовців, винних в здачі Криму, Луганська та Донецька;
- посадив винних в загибелі захисників ЛДАП та ДДАП;
- посадив винних в Іловайському оточенні...
... досить 3,14здіти, бо вже тошнить слухати!
Лидеру КНДР Ким Чем Ыну дорисовали улыбку на протокольной фотографии со встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произошло в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым, которая вышла в эфир вечером 3 июня.
Кремлёвские жулики понесут ответственность не только за Сущенка , а за все злоденяния , которые они творят , как в Украине , так и во всём мире ! День розплаты наступит и очень скоро ...))