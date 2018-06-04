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Все про:Порошенко (14898) Сущенко (365)

 РФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал судебный приговор, который вынес российский суд украинскому журналисту Роману Сущенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев.

Однако, я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе".

РФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069641
 
   
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он еще войдет в историю,как самый известный мошенник с его пирамидой рошен
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та отож, зрозуміло що хуйло винне - тут нема питань...
питання в тому скільки ще українців в рососії,
будуть сидіти із-за того, що попали на кацяпьку землю ?
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коментувати і допомагати Хуйлу будувати мости - це те , що в Харанта , виходить найкраще !
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порошенко должен понести ответственность за саботаж создания АКС и дать объяснения почему во время Илловайска отозвал с фронта командование армии
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..и дать объяснения почему во время Илловайска отозвал с фронта командование армии

РФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко - Цензор.НЕТ 3894
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а может еще и Киев захотели бы освободить от ставлениика Фирташа?поэтому при нем война будет идти вечно
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Вот потому и будет идти долго, чтобы сковать их на фронте, по возможности - убить там!
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Брєд взагалі то. Ага, Гришин звільнив би...
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У Вальцманов так, копеечка до копеечки РФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко - Цензор.НЕТ 6401 . Ну а 3,14здеть не мешки же носить.
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Трындеть с грозным скорбным рыло это не "мешки ворочать". выборы, выборы...........
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РФ это кто? Хуйло, судья или тунгус в тайге?
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Неужели в Челябинске фирменную будку рошен не откроет? Это будет жестко
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в Челябинске давно работает РОШЕН,как и во многих городах РФ
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Значит понизит там цены на карамель. Шоб у клятых кацапив дупы послипались. Петр Алексеич мужик ришучый!
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РОШЕН Моя компания
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Телефон: +7 (812) 449-64-91
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Ну, офис уже есть, значит и будки скоро будут.


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И расию накажут...И тебя, дорогой.. Обоих вылечат.
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Не дарма ж , британські суди вже не роблять різниці між кацапськми олігархами і їх поплічниками з Банкової ...
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О а вот и торговый партнер запердел . Сидело бы ровно на жопе чепушило шакаладное
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Президент Порошенко всегда отвечает за свои слова и никогда не гонит порожняк. Песенка Рашки спета.
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гм ...ну , один вже "не гнав порожняк" - і де він зараз ? Схоже - і цей туди ж скоро тікатиме ?
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Це 3,14здить той, що вже виконав всі обіцянки в Україні???:
- посадив всіх причетних до Закона про Диктатуру 16.01.2014;
- посадив всих винних у побитті студентів на Майдані;
- посадив всих хто стріляв в Небесну Сотню;
- посадив службовців, винних в здачі Криму, Луганська та Донецька;
- посадив винних в загибелі захисників ЛДАП та ДДАП;
- посадив винних в Іловайському оточенні...
... досить 3,14здіти, бо вже тошнить слухати!
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Ким Чем Ыну дорисовали улыбку на протокольной фотографии со встречи с Сергеем Лавровым.
Лидеру КНДР Ким Чем Ыну дорисовали улыбку на протокольной фотографии со встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это произошло в программе «Вести недели» с Дмитрием Киселёвым, которая вышла в эфир вечером 3 июня.
РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки, - Порошенко про вирок Сущенку - Цензор.НЕТ 1075

РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки, - Порошенко про вирок Сущенку - Цензор.НЕТ 646

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Ну про россию не скажу ,привлечь к ответственности бензоколонку снабжающую всю Европу газом и нефтью плюс имеющую ядерное оружие будет достаточно проблематично любой власти и при любых раскладах а вот ты петя и твоя банда устроившая пляски на костях украинцев ответите обязательно !!!
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Во как москальня зашуршала своими методичками 😂
Кремлёвские жулики понесут ответственность не только за Сущенка , а за все злоденяния , которые они творят , как в Украине , так и во всём мире ! День розплаты наступит и очень скоро ...))
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день раСплаты,нужно тебе хотя бы 9 классов закончить
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко
 
 
 
 
 
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