 РФ непременно понесет наказание за свои поступки, - Порошенко о приговоре Сущенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В тексте отмечается: "Беспрецедентный цинизм российского "суда", который по надуманным обвинениям приговорил украинского журналиста Романа Сущенко, доказывает - кремлевский режим не остановится ни перед чем в своей попытке сломить дух украинцев.

Однако, я уверен, что РФ непременно понесет наказание за свои поступки. Подобными "приговорами" Кремль демонстрирует панический страх, подписывается в собственной агрессии против Украины и выносит приговор себе".