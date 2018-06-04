Россия в 2017 уже отработала на учениях оккупацию стран Балтии, - Скибицкий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР Минобороны, об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире одного из украинских телеканалов.
По его словам, основной целью этих учений было моделирование захвата территории прибалтийских стран и последующее недопущение туда войск стран-членов НАТО.
В то же время, по его словам, цель военных учений Альянса Saber Strike 2018, которые стартовали вчера в Польше, Латвии, Литве и Эстонии, - создание группировки войск для защиты территориальной целостности стран Балтии и Польши.
В самом деле, виданное ли это дело, чтобы у границ этой страшной империи проводились учения армий Эстонии, Латвии и Литвы, вместе с армиями союзников. Причем, с каждым годом эти учения становятся все более масштабными и теперь уже просто в приборы оптического наблюдения можно рассмотреть Леопарды и Абрамсы, маневрирующие там, где еще пять лет назад они даже в страшном сне не могли появиться. Но наведя резкость, можно убедиться - вот они, как в телевизоре и их точно бы не было, если бы у царя не отпаялась клемма.
Но более всего этих наблюдателей расстраивает не столько демонстрация возможностей противника, а тенденция. Ведь еще 2-3 года назад россияне ухохатывались с того, в каком плачевном состоянии находятся ВВС ВСУ, а совсем недавно те же россияне, заблудившиеся в Горловке, истерично писали в соцсетях о том, что наблюдают маневры украинской авиации, в непосредственной близости от их позиций. Это значит, что время принесло новые оттенки войны, которая вот-вот может приобрести совсем неприятный формат. Более того, украинский ВПК демонстрирует свое стремительное восстановление и проходящие испытания новых образцов оружия, особенно - ракетного, чем всегда славилась Украина, заставляет задумываться о том, что день грядущий им несет.
На самом деле, перемены происходят на фундаментальном уровне. Сегодня состоялся первый выпуск офицеров военного университета Украины и в войска ушли офицеры, которые четко представляли себе, зачем они пришли в Армию и какие задачи им предстоит выполнять. Мало того, уже выпустились волны нового сержантского состава, который представляет собой нечто, похожее на американскую армию, где сержантский состав - основа сухопутных сил. И что самое главное, уже потоком идет подготовка новых волн сержантского и офицерского состава. А ведь все помнят, как дорого стоило нашей армии отсутствие хорошо подготовленного командного состава уровня отделение, рота, батальон. Теперь этот провал уже почти ликвидирован и тело армии приходит в тот вид, который необходим хищнику для стремительной и беспощадной драки.
Причем, уже многие российские наблюдатели осознали, что подходящий момент для широкомасштабной войны в Украине утерян и с течением времени ситуация будет только хуже. И еще там поняли, что теперь они создали не просто условного противника, которым всегда считались страны НАТО, а крайне враждебное государство, в котором уже прошла беспрецедентная милитаризация и все усилия в этой области прилагаются для того, чтобы наиболее эффективным образом разбивать именно российскую армию. То есть, в отличие от условного противника, Украина стала реальным, умным и сильным противником, который уже сам желает сквитаться с врагом самым жестким образом. То есть, они получили на свою голову врага, который никогда не забудет и никогда не простит всего того, что РФ натворила в Украине. Причем, армия мотивирована не так на вытеснение противника, как на его уничтожение. И противник уже это прекрасно понимает. Не зря оттуда слышатся истерики о необходимости убивать даже детей украинцев, ибо уже поднялся тот самый дух воина, который так тяжело было сломить 300 или 60 лет назад. Вернее, не сломить, а забить, замордовать. И вот теперь уже - поздно. Те, кто хоть как-то ориентируется в истории Московии, припоминает горящую Москву, сожженную и нашими воинами, в том числе.
В общем, за четыре года, прошедшие с начала агрессии против Украины, Московия действительно получила войска противника у своих границ. Причем, все идет к тому, что эти войска уже закрепятся на постоянной основе и базы НАТО, которыми так пугала российская пропаганда свое стадо, станут реальностью. Причем, каждый сможет легко проследить причинно-следственную связь между агрессией имени Путина и наступающими последствиями. По крайней мере, американские войска все идут и идут в Европу.
Странно, что еще никто в РФ не додумался до того, что вступление Украины в НАТО - благо для Московии. Член Альянса скован в действиях, связанных с применением силы, ибо это регламентируется целым стосом соответствующих инструкций и прочих документов. Пока Украина не входит в Альянс, она может самостоятельно выбирать силы, средства и время для очистки своей территории от оккупанта и чем дальше, тем меньше вопросов это будет вызывать у партнеров.
С другой стороны, стремительно меняется расклад и на других направлениях агрессивной внешней политики РФ. Прямо сейчас мы наблюдаем пиратство, которое РФ ведет еще с 14-го года. Если раньше они захватывали наши корабли и суда в крымских портах или буровые вышки на нашем шельфе, то теперь они захватывают иностранные суда, идущие с грузом из наших азовских портов.
Понятно, что такие действия рассчитаны на оказание давления на Украину, кто-то из российских «экспертов» даже написал о том, что Москва этим пытается выторговать днепровскую воду для Крыма. Но практика должна бы подсказать Кремлю, что подобные вещи уже гарантированно кончаются большими неприятностями. Если действительно речь идет о воде, то специалисты говорят о том, что уже поздно пить Боржом, почва уже превращается в солончак и чтобы ее привести в нормальное состояние, нужны годы, если не десятилетия, огромные финансовые вложения и много работящих рук. То есть, вряд ли это делается из-за воды.
В связи с этим, уже возникли вопросы довольно оригинального характера и уже - не только к Москве. Пока мегаскандал, связанный с этой тематикой, только в потенциальном виде, но у кого-то на руках уже имеется такой расклад документов, списков и счетов, которые могут снести многие говорящие головы ЕС. Мы не станем подробно расписывать ситуацию, но приведем одну упрощенную аналогию, которая поможет увидеть ее с нужного ракурса.
Допустим, некий фермер выращивает свиней. Он имеет с десяток хрюшек и продает мясо окрестным жителям. Возни много, доходов хватает, чтобы сводить концы с концами, но расти особо некуда, а потому - приходится выращивать овощи, фрукты и держать пчел. Но вот на горизонте появился крупный мясокомбинат, быстрые переговоры с которым привели к тому, что там пообещали брать вдесятеро больше свиней и по существенно более высокой цене. Фермер занимает денег, продает что-то из инвентаря, которым он обрабатывал плантации, продает пчел и на эти деньги покупает поросят. Все хорошо, бизнес взлетает до неба и фермер потихоньку начинает повышать цену на мясо, в том числе, и для старых мелких покупателей. Кто-то возмущается, но фермер затыкает им рот и обещает вообще оставить без мяса.
В конце концов, этот персонаж начинает считать себя незаменимым и взвинчивает цены, в том числе, и для мясокомбината. По логике вещей, мясокомбинат дает фермеру основную часть прибыли и фермер зависит от мясокомбината уже больше, чем тот от него. Если комбинат откажется от покупки его свиней, то он вылетит в трубу, ибо уже вырублен фруктовый сад, вместо овощей - поле для гольфа, а от пчел уже и след простыл. То есть, директор комбината может лишь намекнуть на то, что найдет свиней в другом месте и на более выгодных условиях и это поставит зарвавшегося свинопаса на место. Но этого не происходит. Логичный ход повисает в воздухе. Не трудно догадаться о том, что фермер и тот, кто на комбинате отвечает за заготовку мяса, о чем-то договорились и «имеют свой интерес» и это дает основание фермеру вести грабительскую политику и дальше.
Строительство военной базы по стандартам НАТО
Что-то такое происходило в сфере торговли газа, но Украина пробила брешь в этой схеме и она хоть еще не развалилась, но намекает на то, что вот-вот вскроются негласные договоренности и громкие имена украсят собой сводки криминальной хроники.
То есть, с течением времени и здесь намечаются изменения, и что самое главное - Украина пробила брешь самым неожиданным путем - выиграв соответствующие иски в международных судебных органах. То же самое и с пиратством на море. Есть все основания полагать, что Москве придется платить и за это. Процесс уже пошел и «вышки Бойко» уже постепенно превращаются в чемодан без ручки, кстати - как и весь Крым.
Кстати, о Крыме. Наверное, все помнят о том, как на Московии любили рассказывать о смеющихся Искандерах. Так вот, смеялись они в Калининградской области РФ. Теперь они смеются еще в Крыму и Сирии. Но внимательный взгляд на все три эти места найдет одну общую характеристику. Прямо сейчас, без серьезных боевых действий, во всех этих трех местах войска РФ стоят в оперативном отрыве от основных сил. То есть, эти группировки уже стоят в мышеловках, которые можно захлопнуть быстро и малыми силами. Такое положение дел будет сохраняться ровно до того момента, пока это не надоест оппонентам Кремля или пока Путин не выкинет что-то из ряда вон выходящее.
И в завершении - еще маленький штришок, вполне способный превратиться в толстую линию. Весь мир теперь отлично знает название маленького сирийского населенного пункта Хишам. Там была раздолбана российская батальонно-тактическая группа, состоящая из ЧВК Вагнер и спецназа ГРУ. Несколько сотен жмуров с российскими документами указали на то, что ситуация изменилась и кроме украинцев и сирийских партизан, россиян вполне буднично крошат и американцы. Как все помнят, это произошло потому, что россияне поперлись туда, где находилась небольшая группа американских военных. Москве был преподан урок, чего им никак делать не следует. Скорость, с которой Москва это сглотнула, говорит о том, что там все поняли.
А теперь представим, что при неком гипотетическом обострении ситуации на Донбассе или в Крыму, вызванном усилиями ВСУ по восстановлению территориальной целостности, Москва вдруг решает что-то там побомбить или отстреляться ракетами. И в самый разгар этих приготовлений следует звонок в Москву и голос американского военного предупреждает о том, что этого делать категорически не нужно, ибо могут пострадать американские военные, а это - Хишам в кубе или большей степени. Тем временем в Черное Море входят корабли с подарками.
Кто-то может сказать, что это - слабо вяжется с реальностью и с ходом событий. На это мы возразим всего двумя замечаниями. Первое из них касается все увеличивающегося контингента ВС США, который пребывает в Польшу. Наверное, уже прибывшие войска - не последняя их волна. Вряд ли они все будут стоять в Польше. Тогда где? Вспомним, под Хишамом американцы находятся без приглашений официальной власти Сирии, а вот в Украине они могут оказаться по приглашению на учения или на что-то подобное. И второй момент. Желающие могут внимательно просмотреть вал сообщений, идущих о строительстве новых военных городков и баз, по стандартам НАТО. Строят очень много и действительно - не так, как раньше. Поскольку стройки идут с учетом натовских требований, то в случае чего, военнослужащие любой страны НАТО, в том числе и США, могут легко там разместиться, с привычным уровнем комфорта.
В общем, за четыре года изменилось не просто много чего, а все. Это и есть результат путинской стратегии. Не слети он с катушек и не впади в массовую деменцию население РФ, ничего этого не было бы даже в виде фантазий или планов. А теперь все это становится реальностью. В общем, если россияне так любят скрепы, то очень скоро им воткнут самую толстую, из всех возможных скреп, в место, на которое они так долго искали себе приключений.
Отработка получения звиздюлей от НАТО начиная со второго часа перенесена на 2018-й год.
Дай Боже, скоро Московія буде відробляти в реальному часі окупацію Китаєм територій Далекого Сходу та Сибіру.
И не по тому, что страны-участницы НАТО что там и где то там подписывали.
Все дело в том, что день, когда НАТО вместо военной помощи, начнет штамповать обеспокоенности и озабоченности, станет для этой организации последним днем.
Все поймут, что в случае беды, надеятся можно только на себя.
Він пояснив, що в НАТО діє норма (стаття 5), за якою напад на одну з держав-членів прирівнюється до нападу на всі держави одночасно. "Звісно, Росія може атакувати Естонію, але невдовзі вона може втратити навіть Омск та Томск, не кажучи вже про Петербург. Вони про це пам'ятають", - наголосив Ільвес.