 Арестован крымскотатарский активист Мумджи, задержанный в Петербурге за пикет в поддержку Сенцова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на российские СМИ.

"Суд признал Мумджи виновным в организации несогласованного публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Сообщалось, что на активиста также составили протокол о неповиновении законному распоряжению полиции (ст. 19.3 КоАП), но это не подтвердилось", – говорится в сообщении.

Информацию об аресте Мумджи подтвердил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.



Мумджи вместе с активистами Ольгой Смирновой и Марией Кожеватовой задержали 2 июня у здания Петроградского суда, когда они стояли с украинским флагом и плакатом в поддержку Олега Сенцова. В суде должно было состояться заседание по делу активиста "Демократического Петербурга" Всеволода Нелаева.

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Смирнову отпустили из полиции без составления протокола. Кожеватову и Мумджи оставили в отделе на ночь. Позже Кожеватову арестовали на 15 суток, она объявила голодовку.

В разных странах мира 1 и 2 июня прошли акции в поддержку украинского режиссера из Крыма Сенцова, который объявил голодовку в колонии № 8 в российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.