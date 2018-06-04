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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (583) МВФ (2534) Минфин (1214) Данилюк Александр (277)

 Без транша МВФ секвестр бюджета неизбежен: придется прекращать некоторые госрасходы, - Данилюк

Если Международный валютный фонд не согласится предоставить Украине очередной транш макрофинансовой помощи, то правительству придется останавливать некоторые расходы бюджета.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.

Также Данилюк сообщил, что ожидает получения транша МВФ до конца июня.

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"Моя оценка - удастся. Мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали привлечь более 2 млрд долл. еще в первом квартале. Прожили пять миcяцив без этого финансирования, но дальше будет сложнее. Бюджет-2018 формировался на базе того, что мы останемся в программе МВФ, а закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная Рада. Без МВФ нам придется останавливать значительные расходы", - заявил министр.

"Если нет МВФ - секвестр неизбежен", - добавил Данилюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069635
 
 
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ось і настав тей час, коли красти стало нічого. Саме пора розбігатися.
Мабуть ні. З початку треба знайти крайнього. (мабуть це буде грося) щоб на виборах під ногами не плентався.
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Есть еще один вариант: уничтожить всех данилюков, порошенков, пашинских и турчиновых. Страна оживет и пошлет МВФ оооооооооооочень далеко.
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Да нет, тут первым делом нужно бы рашку уничтожать.
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Кондитерская корпорация Roshen в І квартале 2018 года экспортировала в страны Европейского союза более 4 тысяч тонн продукции, что на 22% больше по сравнению с І кварталом 2017 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
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По сути Министр финансов спокойно рассуждает о том, что антикоррупционный суд нужен только для получения денег, причём деньги эти уже распределены,т.е. их нет.
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По крайней мере он во всеуслышание оглашает близкую к реальности обстановку. Остальные мрази молчат, включают дурака или тупо врут.
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Может 45 лямов баксов плюс другие премии и многомиллионные зарплаты которые чинуши сами себе присудили отменить? Или низзя АТОпутиннападэ?
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Вывода два - ВСЁ уже украдено и денег НЕТ,но вы держитесь ....
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Я мягко говоря улыбаюсь с етой власти и етих економистов. У них вся надежда на какой то мизерный транш всего в 1 миллиард долларов. В то время когда каждый год из бюджета и Украины в офшоры и на зарубежные счета чинуши вывозят десятки миллиардов долларов украденных денег.
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уууу суки принимайте падлы антикоррупционный закон - ворье гребаное!
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Во власти сидят не такие уже и тупые чтобы сами себе карманы зашить и веревку на шее затянуть.
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Вся политика и економика украинской власти рассчитывается на то чтобы набрать кредитов и их разворовать, а следующей власти оставить долги и обязательства. Следующая же власть приходит и начинает склонять попередников, при етом делая то же самое или еще больше.
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А урезать надбавки Розенко там, Рёве, Авакову, Супрун, прокурорам, вообще всем министерским, слабо? Да с неполученных Нафтогазом штрафов вполне даже полученные премии забрать? Да НДС прекратить возвращать? Оно как, слабО? А этого бы с лихвой хватило, чтобы перекрыть кредиты МВФ, которые именно на все указанные расходы и идут. Без транша МВФ секвестр бюджета неизбежен: придется прекращать некоторые госрасходы, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5873
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От вони і припинили "деякі виплати". Субсидії вже не надають. А олігархам ПДВ повернули у 2017 на 137 млрд гр. Де ж їм взяти гроші для гоїв?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБез транша МВФ секвестр бюджета неизбежен: придется прекращать некоторые госрасходы, - Данилюк
 
 
 
 
 
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