 Без транша МВФ секвестр бюджета неизбежен: придется прекращать некоторые госрасходы, - Данилюк

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью "Экономической правде", передает Цензор.НЕТ.
Также Данилюк сообщил, что ожидает получения транша МВФ до конца июня.
"Моя оценка - удастся. Мы должны это сделать в июне, потому что без этого мы не сможем привлечь на внешних рынках необходимый ресурс для финансирования бюджета. Мы планировали привлечь более 2 млрд долл. еще в первом квартале. Прожили пять миcяцив без этого финансирования, но дальше будет сложнее. Бюджет-2018 формировался на базе того, что мы останемся в программе МВФ, а закон об Антикоррупционном суде должен быть принят до конца 2017 года. За такой бюджет голосовала Верховная Рада. Без МВФ нам придется останавливать значительные расходы", - заявил министр.
"Если нет МВФ - секвестр неизбежен", - добавил Данилюк.
Мабуть ні. З початку треба знайти крайнього. (мабуть це буде грося) щоб на виборах під ногами не плентався.
Об этом сообщает пресс-служба компании.