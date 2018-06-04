 Сущенко обжалует приговор российского суда, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Конечно, приговор будет обжалован", - сказал М.Фейгин журналистам в понедельник.
"Я не видел еще полного текста решения суда, но несмотря на это сегодня самим Романом Сущенко будет подана апелляционная жалоба на приговор, завтра жалобу подам я", - отметил М.Фейгин.
По его словам, "защита считает, что Роман Сущенко не виновен". "К сожалению, все политические процессы сопровождаются обвинительными приговорами", - заключил М.Фейгин.
В свою очередь консул Украины Геннадий Брескаленко заявил, что не будет комментировать решение суда.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.
Пару дней назад они скулили о том, что операция-инсценировка покушения на Бабченко, это п-ц как плохо!
А когда по сфабрикованному обвинению, кацапы посадили человека на 12 лет, то здесь все отлично!
Все в соответствии с европейскими ценностями и даже больше.