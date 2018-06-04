 Сущенко обжалует приговор российского суда, - Фейгин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Конечно, приговор будет обжалован", - сказал М.Фейгин журналистам в понедельник.

"Я не видел еще полного текста решения суда, но несмотря на это сегодня самим Романом Сущенко будет подана апелляционная жалоба на приговор, завтра жалобу подам я", - отметил М.Фейгин.

По его словам, "защита считает, что Роман Сущенко не виновен". "К сожалению, все политические процессы сопровождаются обвинительными приговорами", - заключил М.Фейгин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. ФОТО

В свою очередь консул Украины Геннадий Брескаленко заявил, что не будет комментировать решение суда.

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Московский городской суд 4 июня вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.