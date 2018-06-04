 Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Мосгорсуд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным якобы в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

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"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - сообщил в Твиттере защитник Сущенко Марк Фейгин.





Процесс проходил в закрытом режиме. Сторона обвинения в ходе прений 28 мая затребовала для украинца 14 лет колонии. Сторона защиты настаивала на невиновности Сущенко. В своем последнем слове он заявил, что не признает вину, и попросил суд вынести ему оправдательный приговор.

Сущенко "считает случившееся с ним спланированной провокацией российских спецслужб", рассказал его защитник Марк Фейгин.

"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - цитирует "Газета.ру" приговор судьи Олега Музыченко украинскому журналисту.

Кроме того, диктофон Сущенко был конфискован в пользу ФСБ.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.