 Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.
Мосгорсуд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным якобы в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - сообщил в Твиттере защитник Сущенко Марк Фейгин.
Процесс проходил в закрытом режиме. Сторона обвинения в ходе прений 28 мая затребовала для украинца 14 лет колонии. Сторона защиты настаивала на невиновности Сущенко. В своем последнем слове он заявил, что не признает вину, и попросил суд вынести ему оправдательный приговор.
Сущенко "считает случившееся с ним спланированной провокацией российских спецслужб", рассказал его защитник Марк Фейгин.
"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - цитирует "Газета.ру" приговор судьи Олега Музыченко украинскому журналисту.
Кроме того, диктофон Сущенко был конфискован в пользу ФСБ.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме.