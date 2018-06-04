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 Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. ФОТО

Московский городской суд сегодня, 4 июня, вынес приговор незаконно удерживаемому в российском СИЗО украинскому журналисту информагентства "Укринформ" Роману Сущенко - 12 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС.

Мосгорсуд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным якобы в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - сообщил в Твиттере защитник Сущенко Марк Фейгин.

Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима 01
Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима 02

Процесс проходил в закрытом режиме. Сторона обвинения в ходе прений 28 мая затребовала для украинца 14 лет колонии. Сторона защиты настаивала на невиновности Сущенко. В своем последнем слове он заявил, что не признает вину, и попросил суд вынести ему оправдательный приговор.

Сущенко "считает случившееся с ним спланированной провокацией российских спецслужб", рассказал его защитник Марк Фейгин.

"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - цитирует "Газета.ру" приговор судьи Олега Музыченко украинскому журналисту.

Кроме того, диктофон Сущенко был конфискован в пользу ФСБ.

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Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко свою вину не признал в полном объеме. 

Источник: https://censor.net.ua/n3069617
 
 
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Значит сука-вышинский должен получить лет триста...
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Да уж. Лишняя хромосомка разбуянилась не на шутку.(((
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Геращенко говорит что еще 5 000 турЫстов поедут футбольчик смотреть к мокшам. Интересно пример сущенко их научит чему то?
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Ох придет скоро час вы Суки ответите по полной
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Молчат "как рыба об лед". А вдруг он окажется не угодный (как Савченко).
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сдохните блядская рашка и кацапы! Российский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима - Цензор.НЕТ 8227свободу Украинским Героям!
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Всем кто из параши задержан,автоматом 15лет давать,ну а вышинского на пожизненое зарядить.Только ассиметричным ответом можна с мокшанцами бороться.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. ФОТО
 
 
 
 
 
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