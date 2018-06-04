 В других городах мэры становятся на колени перед могилами погибших. Нужно брать с них пример, - мать героя войны с РФ Кравчука о скандале со стеной памяти в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала Виктория Кравчук, представитель киевского подразделения Объединения жен и матерей бойцов-участников АТО на митинге против установки мусорных баков и биотуалетов у стены памяти возле Михайловского Собора, который состоялся 3 мая.
Она сообщила, что ее сын Владимир Кравчук первый офицер-киевлянин, погибший в войне на с РФ. Он погиб 19 июня 2014 года.
"Так случилось, что вчера я была на годовщине в Хмельницком. Поминали полковника Александра Бойко. Что меня поразило больше всего? Мы приехали выразить соболезнования семье. Но самое главное – пришел мэр города, стал на колени, отдал честь каждой могиле. И это очень странно, глядя на то, какой наш мэр, какая наша власть. Нужно брать пример с того мэра, потому что этот человек не допустил бы такого позора по отношению к своим погибшим горожанам.
Она обратилась к власти, в том числе к президенту, с просьбой достойно почитать память погибших.
Напомним, семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.
Даже не верится, что когда то гордились им....
Когда уйдёт этот труханов - этот день нужно сделать праздником - Днём освобождения Одессы