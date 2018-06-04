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 Киевские новости, Общество
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 В других городах мэры становятся на колени перед могилами погибших. Нужно брать с них пример, - мать героя войны с РФ Кравчука о скандале со стеной памяти в Киеве

Мэры других городов Украины становятся на колени перед могилами воинов, погибших в войне с Россией. Киевксим властям нужно брать с них пример.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала Виктория Кравчук, представитель киевского подразделения Объединения жен и матерей бойцов-участников АТО на митинге против установки мусорных баков и биотуалетов у стены памяти возле Михайловского Собора, который состоялся 3 мая.

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Она сообщила, что ее сын Владимир Кравчук первый офицер-киевлянин, погибший в войне на с РФ. Он погиб 19 июня 2014 года.

"Так случилось, что вчера я была на годовщине в Хмельницком. Поминали полковника Александра Бойко. Что меня поразило больше всего? Мы приехали выразить соболезнования семье. Но самое главное – пришел мэр города, стал на колени, отдал честь каждой могиле. И это очень странно, глядя на то, какой наш мэр, какая наша власть. Нужно брать пример с того мэра, потому что этот человек не допустил бы такого позора по отношению к своим погибшим горожанам.

Она обратилась к власти, в том числе к президенту, с просьбой достойно почитать память погибших.

Напомним, семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.

Источник: https://censor.net.ua/n3069612
 
   
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Тетенька,не обманывайте себя. Те мэры - из таких же подонков. Просто на публику умеют работать.
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Игорь Хирскл - а боксер даже этого делать не хочет..... Друг Кернеса и кум Шуфрича - зашкварился в конец..

Даже не верится, что когда то гордились им....
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Это лишь подтверждает уровень "цвета" власти. Гавно короче...
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Да они под ТВ камеры и на колени станут. и хари-рыла скорбные сделают. Это же так просто. А потом в кабаки "горе заливать" по икорку, устрицы и крабы...А всем гражданам Украины " спсибо" от этих негодяев в виде тарифов, платёжек, курса доллара, убитых банков и потерянных вкладов, безработицы и подталкиванию к выезду и родной страны, цен в магазинах...........
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Одесского мэра нужно заставить стать на колени . Мэр - гражданин рассеи! Которого глючит и крутит от одного гимна Украины !
Когда уйдёт этот труханов - этот день нужно сделать праздником - Днём освобождения Одессы
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Встать на колени перед расстрельной командой...
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Для Педалика вставание на колени равноценно отправлению в нокаут...🙂
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Киевский мэр не такой, он юродствовать не будет, он честно поставит сортиры и баки для мусора. Он честно покажет быдлу своё место.
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а по какому распоряжению туда поставили мусорные баки?! Там и ясно станет
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Мэры встающие на колени это клоуны,они рада того,чтобы и дальше воровать,как угодно станут !!!
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Ребята -- приехал СУКА из ФСБ России , привез бабла и попросил дядю Петю дворника поставить мусорники на аллею Героев и сортиры напротив . Что первый раз что ли ??? И мам подзарядил тот же дядя и кинокамеры приволок ---- ЕПВАШУМЕТЬ --неужели вы все такие бестолковые или первый раз такое сегодня в Украине устраивается . Виталик вам или Порох за сортирами должен смотреть ?? У видели вы непорядок -- вперед -- заяву в полицию , ЖЭК , исполком .. Чего орать то . Кто не помог этим мамашам ??
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ других городах мэры становятся на колени перед могилами погибших. Нужно брать с них пример, - мать героя войны с РФ Кравчука о скандале со стеной памяти в Киеве
 
 
 
 
 
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