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Все про:литература (233) Донбасс (16319) Ананьев Валерий (5)

 "Моя поддержка - это вы", - десантник Ананьев собирает деньги на печать своей книги о войне на Донбассе

Украинский десантник Валерий Ананьев, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины, написал книгу о российско-украинской войне, и ее уже можно предзаказать в сети.

Об этом автор книги сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Предзаказ будет продолжаться до конца этой недели. Обращаю ваше внимание, что сейчас книга реализуется со скидкой, чтобы я мог все оплатить не ища спонсоров. После печати цена будет другой. Заказать книгу: slid.com.ua", - написал он.

По словам Ананьева, государство никак не поддержало его в данном начинании.

"Единственная моя поддержка, это ваши ругательства, комментарии и репосты. А несколько дней назад, мне написал Минстець и предложил дать им почитать книгу. И если они решат, что она достойна представлять Украину на мировой арене, они там что-то сделают ... Я сказал, что если Минстець хочет ознакомиться с книгой, они могут заказать ее на сайте и дождаться своей очереди. Поэтому, все остается как было, моя поддержка - это вы", - добавил десантник.

Моя поддержка - это вы, - десантник Ананьев собирает деньги на печать своей книги о войне на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069611
 
   
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Черт его знает, но лично мне кажется, что этим должны заниматься профессионалы. Собственно каждый профи должен заниматься своим делом. А иначе будет все как дань моде - как яворивский накропал книжку сразу после Чернобыля, хотя и считался профи. Исходно это все попахивает как чисто коммерческий проект .Не судите строго, чисто личное мнение
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Моя поддержка - это вы", - десантник Ананьев собирает деньги на печать своей книги о войне на Донбассе
 
 
 
 
 
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