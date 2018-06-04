 "Моя поддержка - это вы", - десантник Ананьев собирает деньги на печать своей книги о войне на Донбассе

Об этом автор книги сообщил на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Предзаказ будет продолжаться до конца этой недели. Обращаю ваше внимание, что сейчас книга реализуется со скидкой, чтобы я мог все оплатить не ища спонсоров. После печати цена будет другой. Заказать книгу: slid.com.ua", - написал он.

По словам Ананьева, государство никак не поддержало его в данном начинании.

"Единственная моя поддержка, это ваши ругательства, комментарии и репосты. А несколько дней назад, мне написал Минстець и предложил дать им почитать книгу. И если они решат, что она достойна представлять Украину на мировой арене, они там что-то сделают ... Я сказал, что если Минстець хочет ознакомиться с книгой, они могут заказать ее на сайте и дождаться своей очереди. Поэтому, все остается как было, моя поддержка - это вы", - добавил десантник.