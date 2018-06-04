 Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дезир: "Призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на пресс-службу представителя.

"Я призываю российские власти пересмотреть дело Сенцова и немедленно его отпустить. Его содержание под стражей является необоснованным и оказывает сдерживающее воздействие на тех, кто в Крыму имеет право свободно высказывать свое мнение. Его голос не следует замалчивать, каким бы критическим он не был", – приводит пресс-служба слова представителя ОБСЕ.

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Дезир также добавил, что "особенно беспокоится" за состояние здоровья режиссера из-за объявленной им голодовки. Кроме этого в своем письме Лаврову представитель ОБСЕ также отметил сообщения, свидетельствующие о ряде нарушений в ходе судебного разбирательства по делу Сенцова, а также о том, что против Сенцова могли быть применены пытки, включая избиения и угрозы сексуального насилия.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.