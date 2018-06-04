 В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

Об этом говорится в распоряжении окупационных властей, опубликованном на их портале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.
"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – говорится в тексте.
Согласно распоряжению, оккупационным администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при оккупационном правительстве Крыма.
Во что эти суки превращают результаты труда тысяч украинцев, в том числе моего отца и деда, прокладывавших каналы, сажавших сады...
Никогда такого не было и вот опять!
Крыму ЖОПА без воды из Днепра
+ в октябре оппоблок в раду проведет побольше уродов
и все можно представить
единственный способ справиться с россией - это лишить ее денег
они бурые только при наличии нефтедолларов,а с этим пока не очень хорошо - нефть дорожает
хай солону п'ють воду - там її два моря !!!
Осталось дождаться камней вам на шифер и будет все путем))
Радуйся полуфабрикат русской кухни,у тебя еще все впереди))
Засуха это херня,зато биндер нету и русские отсосиновики у власти,))
Ганяй дурака перед зеркалом,ущербный))
В районной администрации города Новосибирск (РФ) установили кондиционеры, у которых наружные блоки выходят в коридор, туда, где ходят и ожидают своей очереди посетители. Об этом пишет российский блогер Илья Варламов в соцсети Фейсбук.
«Районная администрация Новосибирска. Наружные блоки кондиционеров выходят в коридор, где холопы ожидают своей очереди на приём!», - написал он.
с захолаживанием кабинетов?
Посмотрите, как травка зеленеет!
Двух пилотов авиакомпании "Победа" сняли с рейса в аэропорту Сургута. Летчики оказались пьяными. Ранее эта авиакомпания из-за страха санкций отказалась от полетов в Крым, но разместила к победобесию баннер на своем сайте "На Берлин"
Илья Муромский!
Сколько я зарезал, сколько перерезал!
Пасть порву! Маргалы выколю!
И Киев - мать городов русских.
А масквабад - столица мокши.
а русско только говно которое к сожалению не тонет!
Статеечка от марта 2008 года:
К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.
Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы.
Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.
То есть в прошлом году в России закончился героический прорыв, а в этом году идёт закрепление достигнутого.
Ну а через полтора года они будут самая великая мировая держава со средней зарплатой 2700 долларов в месяц.
"Люди на пляжі лежать на матрасах,
Бабку із річки дістали в Черкасах".
Это 2 700 000 рублей?
А в не легитимной Госдуме в этом сборище фашистов )(уйла нагло обвиняют Украину в "экоциде" жителей временно оккупированного фашистской Россией Украинского Крыма. Обвиняя в том что Украинцы ну никак не хотят поить украинской водой своих лютых кровавых врагов российских фашистов оккупантов, временно оккупировавших Украинский Крым.
Это полный абсурд, ведь Украинцы всегда своих лютых врагов захватчиков обычно если крепко и поили но не водой, а только горячей - кипящей смолой !!!
«КРЫМНАШ стал НАМКРЫШ»: и на временно оккупированном российскими фашистами украинском полуострове из многих скважин пошла только соленая вода. Даст Бог скоро солёной она будет везде в пока оккупированном Крыму.