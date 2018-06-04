 В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

Об этом говорится в распоряжении окупационных властей, опубликованном на их портале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – говорится в тексте.

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Согласно распоряжению, оккупационным администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при оккупационном правительстве Крыма.

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