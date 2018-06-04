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Все про:засуха (9) Крым (20127)

 В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение

В оккупированном Крыму объявили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах.

 Об этом говорится в распоряжении окупационных властей, опубликованном на их портале, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Крым.Реалии.

"Ввести со 2 июня 2018 года для органов управления и сил территориальной подсистемы Крыма единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Крыма режим функционирования "чрезвычайная ситуация". Установить для органов управления и сил ТСЧС региональный уровень реагирования", – говорится в тексте.

Также читайте: Российские авиакомпании резко сократили летние рейсы в оккупированный Крым, - "КоммерсантЪ"

Согласно распоряжению, оккупационным администрациям Красногвардейского, Нижнегорского, Советского, Первомайского районов необходимо обеспечить все меры, которые примет комиссия по ликвидации ЧС при оккупационном правительстве Крыма.

Также читайте: Ежегодно из оккупированного Крыма выезжают около 2-3 тыс. местных жителей, большинство из них не возвращается, - замглавы МинВОТ Куркчи

Источник: https://censor.net.ua/n3069608
 
   
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Мне тоже, ведь в Красногвардейском районе я родился и вырос. Там на одном из рукавов Северо-Крымского канала учился плавать, лазил в колхозные сады за персиками, виноградом, яблоками, черешней, абрикосами. Сады были бескрайними.
Во что эти суки превращают результаты труда тысяч украинцев, в том числе моего отца и деда, прокладывавших каналы, сажавших сады...
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То есть по Вашему нужно пустить воду в канал? Так выходит? Думайте прежде, чем людей оскорблять.
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да вот причина- по которой Крым или Украинский или Украина это недогосударство (по логике кремблядей)..третьего не дано.. упрямство ослов и казлов е понять ну ладно Вован он без воды пока не сидит..но народ то что молчит в Крыму...а знаю вкусилим думали будем жить как в России смысле финансово но гавкать как при клятых бандерах не вышло и денег нет но вы держитесь и цены выше московских и гнавкать опасно сразу тебя в террористы записывают а то выселяют южнее Магада..или ыв город Биробиджан Еврейский автономный округ РФ смехота да и только...одни китаешки там давно лет как 25 живут...а без воды то и трое суток и все пардон на Вознесение...
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Вот сарказм это, конечно, хорошо. Но они доведут Крым до экологической катастрофы и потом вернут его Украине.засоленную степь, где ничего не растет. Восстанавливать его придется десятилетиями и очень дорого.
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потому что, поставка воды c территории Украины была увеличена. Что там сожалеть, обеспечены водой, может у фермеров урожая не будет
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А засуха обычно бывает до камнепада или после?
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Да ты шо!
Никогда такого не было и вот опять! В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 2697
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Через мост можно камазами возить виду!
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Редкое видео : Машка Захерова моет голову ...
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Класс! Надо взять на вооружение, когда горячую воду отключат на профилактику.
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Тут надо выбирать - между чистой головой и острым радикулитом.
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Есть мнение что жесткий прессинг москалей в Азовском море - как раз попытка заставить открыть СевероКрымский канал
Крыму ЖОПА без воды из Днепра
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в 2019 году выберут какого нибуть Бойко или Юлю
+ в октябре оппоблок в раду проведет побольше уродов
и все можно представить
единственный способ справиться с россией - это лишить ее денег
они бурые только при наличии нефтедолларов,а с этим пока не очень хорошо - нефть дорожает
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Пусть "Римский акведук" из моста делают....
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Через мост теперь можно все завести! Даже деньги!
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Ага, так и вижу бесконечную вереницу цистерн в обе стороны и.... выхлопной дым столбом над мостом В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 4965 .... "Римский акведук" по кацапски....
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А, еще "слышу" треск и без того хлипеньких опор моста от перегрузки....
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шо за проблеми?!
хай солону п'ють воду - там її два моря !!! В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 6993
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Тю блин, какая засуха - полное море воды!
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Руский, не расстраивайся. На Арракисе из "Дюны" горожане и фремены, выживают в жарком и сухом климате планеты благодаря особому отношению к воде: они собирают и перерабатывают все выделения своего тела, а фремены из тел умерших перед погребением экстрагируют воду для дальнейшего использования. Вода является на Арракисе наивысшей ценностью и даже стоит дороже, чем пряность во всей остальной галактике. Так что у тебя есть возможность приобщиться к опыту цивилизации Арракиса.
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Тебе точно)))
Осталось дождаться камней вам на шифер и будет все путем))
Радуйся полуфабрикат русской кухни,у тебя еще все впереди))
Засуха это херня,зато биндер нету и русские отсосиновики у власти,))
Ганяй дурака перед зеркалом,ущербный))
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В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 4582
В районной администрации города Новосибирск (РФ) установили кондиционеры, у которых наружные блоки выходят в коридор, туда, где ходят и ожидают своей очереди посетители. Об этом пишет российский блогер Илья Варламов в соцсети Фейсбук.
«Районная администрация Новосибирска. Наружные блоки кондиционеров выходят в коридор, где холопы ожидают своей очереди на приём!», - написал он.


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Не все это понимают, но это ПИЗ#ЕЦ!!!!!!!!!!!!!!
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Это все равно, что укрыть холодильник одеялом!
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да вполне нормально он в помещении работает. только холопам в спины дует и течёт как ссучка.
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Не спешите ржать. Это северный город. По сути - это электрообогрев общественного помещения, где часто открыта наружная дверь.
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это электрообогрев общественного помещения

с захолаживанием кабинетов? В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 9836
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Не пытайтесь оправдывать действия идиотов. Это унизительно для и для идиотов и для тех, кто их оправдывает. Вот только идиоты этого не понимают...
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Кондиционер на обогрев работает иначе, чем электрообогреватель. При охлаждении воздуха он переносит тепло из помещения на улицу через обменник наружного блока. При работе в режиме обогрева функции кондиционера меняются прямо противоположно: прибор отапливает помещение, благодаря охлаждению воздуха на улице.
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просто надо ещё потерпеть, пока не сезон.
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Траба б ще бобрам знову електроопори перегризти. Бо, кажуть, що ергономіст з кацапії не дає належної потужності.
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Чем суше Крым,тем лучше. Мне простуду нужно вылечить )) Люди тоже не нужны. Покой важен.
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Какая засуха?
Посмотрите, как травка зеленеет! В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 4186

В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 8473
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Тю, а сбегать по крымскому мосту по водичку слабо?
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На самом деле - Песец спокойный, вдумчивый охотник, мастер маскировки. Увидеть его жертва может только непосредственно в момент броска.
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Но ты отлично понимаешь радость на территории контролируемой гопником-педофилом Хуйло))
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 4 мин.4 минуты назад
Двух пилотов авиакомпании "Победа" сняли с рейса в аэропорту Сургута. Летчики оказались пьяными. Ранее эта авиакомпания из-за страха санкций отказалась от полетов в Крым, но разместила к победобесию баннер на своем сайте "На Берлин"

В оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1698
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Мабуть Ви неправильно зрозуміли банер: пілоти хочуть звалити на ПМЖ і влаштуватися на роботу у Люфтганзі.
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Засунь попу в холодільнік , кацап - у тебе підгорає !"
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Не задолбался, дебил, на реку бегать? Убогий кацап, зимой остатки своих фаберже отморозишь.
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Вчера тебе посцал в рот чечен, а ты проглотил
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Это кто?
Илья Муромский!

Сколько я зарезал, сколько перерезал!
Пасть порву! Маргалы выколю!


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Так иди хлебани водички свинособака)
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"Днепр -РУССКАЯ РЕКА"

И Киев - мать городов русских.
А масквабад - столица мокши.
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Днепр - река Руси!
а русско только говно которое к сожалению не тонет!
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Как это: Крым остров со всех сторон окруженный водой и вдруг засуха. Это шутка такая?
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ВОдой то окружён со всех сторон. Но какой? Солёной?? И шо с ней делать?? Пить негодна -- почки выпадут через месяц. Поливать землю тоже самое, в соли ничего не растёт. Случай обратный с сусликом -- видишь водичку?? Вижу! А её нет!!
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Если КрымРеалии не в курсе, то и у нас тоже! с начала апреля ни одного приличного дождя, пшеница в стадии налива колоса, а влаги нет! Днипропетровщина (Днипровщина) в полной жопе.
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Оказывается это был прорывВ оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 5044
Статеечка от марта 2008 года:

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.
Эксперты уже называют концепцию "прорывным сценарием", по которому к 2020 году Россия утвердится в статусе ведущей мировой державы.
Преобразования пройдут в три этапа: 2008-2012 годы - подготовка к прорыву, 2013-2017 годы - прорыв, с 2018 года предполагается начать закрепление достигнутого.

То есть в прошлом году в России закончился героический прорыв, а в этом году идёт закрепление достигнутого.
Ну а через полтора года они будут самая великая мировая держава со средней зарплатой 2700 долларов в месяц.
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І шо далі? На відео нема? Чи можна домислити рядками дитячого віршика-страшилки:
"Люди на пляжі лежать на матрасах,
Бабку із річки дістали в Черкасах".
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Кто бабе руки оторвал? Узнаю - ноги повыдергаю!


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со средней зарплатой 2 700 долларов в месяц.

Это 2 700 000 рублей? В окупованому Криму почалася посуха - у чотирьох районах оголошено надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 2126
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2 700 долларов в месяц - это на все предприятие.
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При наличии не особо длинного шланга можно решить эту проблему: крымчанин надевает шланг себе на путина, другой конец шланга вставляет в пищеприёмный слот на передней части головы - и писюганит. Вот оно экономия и получается.
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Так об большой проблеме водоснабжения в Крыму проклятые российские фашисты оккупанты говорят с тех пор, как после преступной аннексии полуострова в 2014 году, прекратилась подача украинской воды на временно оккупированные территории Крыма с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу. Теперь уже все крымские - учёные заявили о практической нереальности планов обеспечения оккупированного Крыма водой из из скважин и добывания пресной воды из морской. \
А в не легитимной Госдуме в этом сборище фашистов )(уйла нагло обвиняют Украину в "экоциде" жителей временно оккупированного фашистской Россией Украинского Крыма. Обвиняя в том что Украинцы ну никак не хотят поить украинской водой своих лютых кровавых врагов российских фашистов оккупантов, временно оккупировавших Украинский Крым.
Это полный абсурд, ведь Украинцы всегда своих лютых врагов захватчиков обычно если крепко и поили но не водой, а только горячей - кипящей смолой !!!
«КРЫМНАШ стал НАМКРЫШ»: и на временно оккупированном российскими фашистами украинском полуострове из многих скважин пошла только соленая вода. Даст Бог скоро солёной она будет везде в пока оккупированном Крыму.
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... а в этом году идёт закрепление достигнутого. Потом будет подготовка к достижению закрепленного, закрепленная подготовка к достижениям, потом подготовка закрепления достигнутого и, наконец, ПРОРЫВ всего достигнутого и закрепленного.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ оккупированном Крыму началась засуха - в четырех районах объявлено чрезвычайное положение
 
 
 
 
 
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