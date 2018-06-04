 Суд в Молдове отклонил запрос Додона и окончательно запретил российскую пропаганду

Соответствующее решение суд принял сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

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"В основе дела лежит запрос президента Молдовы относительно конституционности закона 257 о внесении поправок в кодекс аудиовизуальных услуг. Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным, решение является окончательным", – сказал председатель КС Михай Поалелунжь.

В декабре 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе, российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.

Закон был утвержден спикером парламента Молдовы Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда вопреки мнению президента республики. Додон обратился за разрешением проблемы в Конституционный суд.

В Москве назвали решение Кишинева дискриминацией.

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