Соответствующее решение суд принял сегодня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
"В основе дела лежит запрос президента Молдовы относительно конституционности закона 257 о внесении поправок в кодекс аудиовизуальных услуг. Суд отклонил запрос президента Игоря Додона, признал закон конституционным, решение является окончательным", – сказал председатель КС Михай Поалелунжь.
В декабре 2017 года парламент Молдавии повторно принял отклоненный президентом закон о борьбе с "иностранной пропагандой", в том числе, российской. Он запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационным, информационно-аналитическим, военным и политическим содержанием, которые произведены в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Трансляция других программ разрешена.
Закон был утвержден спикером парламента Молдовы Андрианом Канду с разрешения Конституционного суда вопреки мнению президента республики. Додон обратился за разрешением проблемы в Конституционный суд.
В Москве назвали решение Кишинева дискриминацией.
Сама Россия проста и понятна, как единица в тетрадке. Ее национальный костюм - рубашка и штаны. «Темный низ светлый верх» - без выебонов. На Пасху и корпоратив еще полагается нашейный галстук на резинке. Ко всем она обращается одинаково: «Таварищ, курить есть чо?» Одной ногой она обута в Достоевского, второй - в ржавую атомную подводную лодку. Она ходит, човгая ногами в этих лаптях, и оставляя за собой глубокие борозды на любой земле, пока не устанет ходить по окрестностям. Потом Россия садится под дерево, допивает четверть, занюхивает рукавом и начинает петь национальные частушки: «Как я мать свою ебал, канаре-е-ечка!» Кому не нравится - пусть не слушает. его проблемы
Потом Россия засыпает пьяным и тревожным сном на радость всем окружающим. Которые тоже пытаются отдохнуть в это редкое тихое время, пока алкоголическая сволочь с гармошкой не громит подъезд и не бьет жену. Создавая проблемы окружающим, Россия реально уверена, что синхронизирует мировые циклы относительно себя, но для всеобщего блага. Вот как она плясать в полтретьего ночи захочет - так путь все пляшут, или ты меня не уважаешь? А как заснет - ну ладно, пусть и другие тоже поспят. Россия - широкая душа!
Затем она просыпается от сушняка, разевает пасть в путанке волосни нечистой бороды и хрипит: «Где это я?.. Кто это я? Кто это тут?.. Эй ты, грязный малдаван, кваску-ка мне принеси! Вот ты тупой малдаван, не знаешь где квас прадаецца...»
Сколько надо малдаван, чтобы заебошить одного кацапа, кстати?
Гадючье кацапское семя было рассеяно в Симферополе, Севастополе, Тирасполе, Донецке, Луганске, Кенигсберге, в Казахстане, в Сибири, мощная тараканья кладка кацапских яиц в Нарве - по всем землям, где кацап проходил. Потомство рязанских и скобских деревенских дур, закончивших профтехучилище и привезенных в эшелонах вслед за своими гарнизонными мужьями-лейтенантами работать хамлом на любой должности - от школьной училки, до врачихи в поликлинике - уже выросло и требует свое. «Мы местные! Нахуй атсюда грязных малдаванов! Это наша страна!»
Выгоняйте их нахуй, молдаване. Сразу. Будут брыкаться - бейте в ебло.
Не имея собственной национальной идентичности и презирая чужую, они требуют пересмотра границ на том основании, что они в этом месте когда-то нагадили, а значит пометили участок и застолбили его за собой. С чувством превосходства сельди над дельфинами - нам похуй шо вы там интеллектуально свистите, млекопитающие, у нас зато косяк по массе больше.
Я не знаю точно, сколько надо грязных малдаван, чтобы закрутить одну лампочку, но я помню из детства - одной мамы-молдованки достаточно, чтобы ежедневно в тазике во дворе мыть четверых собственных детей, плюс еще одного-двоих из чужих малюков, которые нечаянно проходили мимо и попались под руку.
И я не знаю народа чище и опрятней молдавского, где хозяйка, если не может оттереть пятно со стола, берет в руки нож, чтобы срезать его с поверхности. Она лучше мебель испортит, но грязи в ее доме не будет.
А сколько надо молдован, чтобы научить одного кацапа стирать носки хотя бы перед поездкой в плацкартном вагоне?
Молдавия, девочка моя кареглазая. Ох, я бы с тобой закрутил, красавица... но можем только в щечку целоваться, потому что если что-то больше - то жениться придется. )
Кацапов из твоего Приднестровья надо выгонять обратно в исконную срань-рязань. Свою ржавую индустрию они могут с собой забрать. Как они из Луганска заводы воровали, не гнушались - пусть и это говно за собой забирают и пол напоследок после себя вымоют. Коренные, блять, рязанские жители Молдавии во втором поколении.
Мы тебе новую индустрию построим, фрумоаса милая. Забудь их как страшный сон. По эту сторону Волги ни одного кацапа быть не должно, а по ту сторону - пусть с ними китайцы разбираются, это уже не наше дело.
Да, я только что на калькуляторе посчитал - чтобы выгнать одного кацапа нужен ровно один молдованин и один патрон.(С)