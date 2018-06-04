EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Киевские новости, Общество
  579  12
Все про:Киев (15965) память (753) протест (4257)

 Мы будем бороться за память своих детей, - глава Союза матерей воинов, погибших в АТО, города Киева Харченко о скандале со стеной на Михайловской

Родственники погибших в войне с Россией воинов призвали киевские власти достойно чтить память героев и убрать мусорник, туалеты и парковку от стены памяти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала Наталья Харченко, глава Союза матерей воинов, погибших в АТО, города Киева на митинге против установки мусорных баков и биотуалетов у стены памяти возле Михайловского Собора, который состоялся 3 мая.

Смотрите также: "Это Герои Украины, которые дали возможность нам работать, учиться, жить", - родственники погибших на войне с Россией требуют исторического статуса Стене памяти погибших Героев в Киеве. ВИДЕО

"Нас поражает этот цинизм и неуважение, с каким они относятся ко всему этому. Война в нашем доме, погибли наши родные. Убив наших детей, они убили всю нашу семью. Почему такое неуважение? Почему такое отношение? Сколько мы должны с этим бороться? Прекратите пожалуйста это! Мы незламні – вы не убили матерей, вы не убили жен, вы не убили детей. Мы будем бороться за память своих детей, за уважение. Слава Украине!" - сказала она.

Читайте также: Создание Музея на Почтовой под угрозой: вопрос исключили из повестки дня ближайшего заседания Киевсовета, - журналист Морина

Напомним, семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.

Источник: https://censor.net.ua/n3069600
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не треба було Януковича проганяти, всі жили без війни і з нормальними тарифами , краще жили ніж зараз хоча б і без цих "реформ", а тепер замміністра Супрун каже що всі тяжкохворі і так помруть то навіщо лікувати...
 показать весь комментарий
 
это да, Янукович теперь на этом фоне белый и пушистый ...,
а все потому, шо стреляли 20 февраля не по тем ..., не из тех сотню сделали ...,
может быть сейчас возле их стены мемориальной и биотуалеты были бы в тему ...
 показать весь комментарий
 
Устраняете(пытаетесь) следствия. А не причину....Этого бардака.
 показать весь комментарий
 
 
А куда посетители будут ходить ? Прямо на стену ?
 показать весь комментарий
 
Педаля, ты портишь рейтинг соевой команде шоколадного короля!
 показать весь комментарий
 
да..., вот это они задачу боксеру с отбитым мозгом поставили!
Проблема вселенского масштаба, требует согласования с ООН для принятия решения ...
Тут не давно шутили, что среди любителей дебилов меньше, чем среди профессионалов, может это из за того, что любители в защитных шлемах выступают? Может профессионалам тоже следует ввести в качестве средства индивидуальной защиты?
 показать весь комментарий
 
Педалику насрать на погибших патриотов - его цель нажива.
 показать весь комментарий
 
 
А вот интересно - хоть ОДИН из обсуждающих там ЛИЧНО был? Ситуацию видел?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиМы будем бороться за память своих детей, - глава Союза матерей воинов, погибших в АТО, города Киева Харченко о скандале со стеной на Михайловской
 
 
 
 
 
 вверх