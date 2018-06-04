 Мы будем бороться за память своих детей, - глава Союза матерей воинов, погибших в АТО, города Киева Харченко о скандале со стеной на Михайловской

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказала Наталья Харченко, глава Союза матерей воинов, погибших в АТО, города Киева на митинге против установки мусорных баков и биотуалетов у стены памяти возле Михайловского Собора, который состоялся 3 мая.
"Нас поражает этот цинизм и неуважение, с каким они относятся ко всему этому. Война в нашем доме, погибли наши родные. Убив наших детей, они убили всю нашу семью. Почему такое неуважение? Почему такое отношение? Сколько мы должны с этим бороться? Прекратите пожалуйста это! Мы незламні – вы не убили матерей, вы не убили жен, вы не убили детей. Мы будем бороться за память своих детей, за уважение. Слава Украине!" - сказала она.
Напомним, семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.
а все потому, шо стреляли 20 февраля не по тем ..., не из тех сотню сделали ...,
может быть сейчас возле их стены мемориальной и биотуалеты были бы в тему ...
Проблема вселенского масштаба, требует согласования с ООН для принятия решения ...
Тут не давно шутили, что среди любителей дебилов меньше, чем среди профессионалов, может это из за того, что любители в защитных шлемах выступают? Может профессионалам тоже следует ввести в качестве средства индивидуальной защиты?