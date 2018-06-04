 Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

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Таким образом, как отмечают в министерстве, не учитывается ремонт дорог в 2017 - начале 2018 года.

"В прошлом году в Украине было отремонтировано рекордное за последние 14 лет количество километров дорог - 2 177 км. В этом году планируется отремонтировать до 4 000 км вместе с дорогами местного значения", - говорится в сообщении.

При этом в Мининфраструктуры признают, что "большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии".

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"В течение 2017 начала 2018 отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах. С начала этого года мы воплощаем в жизнь фундаментальные реформы отрасли - Децентрализацию, которая полностью меняет систему управления, и Дорожный фонд - который обеспечивает гарантированное, прогнозируемое финансирование. В этом году утверждена первая Программа развития на среднесрочную перспективу. Эта Программа отвечает на стратегический вызов - за 5 лет соединить на основе маршрутного принципа все областные центры страны", - говорится в сообщении.

Также в этом году принят ряд законодательных инициатив (в частности, Закон о концессии), что также положительно влиять на развитие дорожного хозяйства.