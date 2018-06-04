EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Экономика
  955  47
Все про:дороги (1633) Мининфраструктуры (529)

 Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт

Опубликованный рейтинг качества дорог имеет в основе ключевые данные 2016 года. Рейтинг The World Economic Forum по качеству инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018

Таким образом, как отмечают в министерстве, не учитывается ремонт дорог в 2017 - начале 2018 года.

"В прошлом году в Украине было отремонтировано рекордное за последние 14 лет количество километров дорог - 2 177 км. В этом году планируется отремонтировать до 4 000 км вместе с дорогами местного значения", - говорится в сообщении.

При этом в Мининфраструктуры признают, что "большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жители Запорожья заблокировали трассу Харьков-Симферополь: требуют ремонта энергоснабжения. ВИДЕО

"В течение 2017 начала 2018 отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах. С начала этого года мы воплощаем в жизнь фундаментальные реформы отрасли - Децентрализацию, которая полностью меняет систему управления, и Дорожный фонд - который обеспечивает гарантированное, прогнозируемое финансирование. В этом году утверждена первая Программа развития на среднесрочную перспективу. Эта Программа отвечает на стратегический вызов - за 5 лет соединить на основе маршрутного принципа все областные центры страны", - говорится в сообщении.

Также в этом году принят ряд законодательных инициатив (в частности, Закон о концессии), что также положительно влиять на развитие дорожного хозяйства.

Источник: https://censor.net.ua/n3069598
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это расписались что с прошлогодним вообще Дрова. И качество ремонта будет еще ниже.
 показать весь комментарий
 
 
Типичный говнорейтинг....
Чехия на 74 месте,
Иран на 71,
Кения на 60,
Никарагуа на 54,
а Руанда на 32...
давайте сравним автобаны Чехии, которые являются транспортными коридорами ЕС, пропускающими в год миллионы камионов и десятки миллионов легковушек
...а с другой стороны автомагистрали (не автобаны) Руанды, Кении или Никарагуа по которым шастают пару десятков туристических автобусов с китайскими и мокшанскими туристами?
 показать весь комментарий
 
 
...с другой стороны Московия, у которой между половиной райцентров вообще отсутствуют дороги с твердым покрытием, а федеральные трассы похожи на полевые дороги - вдруг оказалась на 114 месте?
- а Украине назначили 130 место, у которой дроги хоть и разбиты, но они все таки есть...
 показать весь комментарий
 
С чего взял, что в России плохие федеральные трассы?



Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт - Цензор.НЕТ 3482


 показать весь комментарий
 
Вот твоя федеральная трасса "Лена" называется:

Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт - Цензор.НЕТ 2914
 показать весь комментарий
 
За последние 3 года проехался из Москвы до:

- полуостров Рыбачий (Мурманское заполярье)
- Ямбург (Ямал, заполярье), туда через северный Урал, обратно через Татарстан
- Геленджик
- Ялта (и весь Крым)
- Белгородщина, Воронеж
- Минск, Варшава, Карлови Вары, Дрезден, Вена
- само собой,ближние к Москвы окрестности (Селигер, Н.Новгород, Ярославль и т.п.)

Ребята, ну не свистите про плохие дороги в России. Меньше 90 км/час ехал совсем редко.
Между Новым Уренгоем и Ямбургом (тундра, медведи, олени) - так вообще 130-140 км/час крейсерская.
 показать весь комментарий
 
Ничего, что это фото 2006 года, когда трасса только начинала строиться?
http://steer.ru/node/33993
 показать весь комментарий
 
А это фото с трассы "Лена" после 2014 года, после ввода в строй.
Разница видна, или будем продолжать фейки постить?


 показать весь комментарий
 
в Руанде дороги замечательные. вот это Руанда, иксперд :

думаешь, если Африка, то все, там вместо дорог направления, как в Украине или паРаше?
 показать весь комментарий
 
 
Это не дорога а фуфель без обочины на которой даже негде остановиться... в Чехии сельские дороги лучшего качества... а я писал вот об этом:

 показать весь комментарий
 
И здесь копипастишь, пиши хоть свое привычное "не подумайте что я порохобот".
А между тем "В Чехии насчитывается 6 328 участков дорог, на которых встречаются опасные ямы. Они могут не только повредить автомобиль, но и стать причиной аварии. ........ Организации, отвечающие за содержание дорожных коммуникаций, не успевают с ремонтом. Протяженность некоторых проблемных участков достигает сотен метров.
Водители собирают информацию обо всех ямах и ухабах на сайте vymoly.cz, который работает при поддержке страховой компании Generali. Ежегодно к ней обращаются сотни автомобилистов, средняя сумма возмещения ущерба составляет около 40 тысяч крон."
http://420on.cz/news/people/53434-chinovniki-ob-yasnili-pochemu-v-chehii-bolee-6-tysyach-uchastkov-dorog-s-yamami-i-uhabami
 показать весь комментарий
 
 
а вот если бы учло .... ну тогда первое, а так последнее ....
и это они рассказывают тем, кто их дорог в глаза не видел и не ездит по ним?
идиЁоты
 показать весь комментарий
 
 
Вывсеврети))).Если летать по Украине на вертолете,как банда винницкая,то у нас вообще дороги зашибись)))Надо омелю повозить по дорогам,чтоб почуствовал,насколько этот рейтинг правильный)))
 показать весь комментарий
 
 
самые лучшие воздушные трассы без воздушных ям
 показать весь комментарий
 
 
Все он учитывает. Потому что дороги 2016 и 2017 годов ушли со снегом этих лет.
 показать весь комментарий
 
 
Ну идиоты бля. Люди что слепые и авто после ваших ремонтов не чинят??? На кого это заявлениерасчитано?
 показать весь комментарий
 
 
И ТУТ КАБМИН ПОНЕСЛО 144 реформы побили все дно скоров УКосомс смоерть будет из дырок.. и главное типа ремонты КАКИЕ?????? не учли...... сопоставьте продажи авто и кков процент будет джипов и кроссоверов а почему потому нет дорог нет даже порой и направлений...
 показать весь комментарий
 
 
в Сумах прошлогодний ремонт сошел вместе со снегом. потому, даже если не учитывает, то разницы никакой.
 показать весь комментарий
 
 
раньше у нас на Днепропетровщине в ямочный ремонт хоть асфальт сыпали, а с этого года какой то отсев с песком....Получается до первого ливня и ямы уже не заделать.... Ездить с каждым днем все хуже и хуже....
Некоторые дороги стали вообще не проходимы.... - грунтовки и то лучше...
 показать весь комментарий
 
 
Я покажу вам как управлять страной!
Додик Гройсман.
 показать весь комментарий
 
 
А кто же ремонтировал дороги в 2016 году? Неужели папередныкы?
 показать весь комментарий
 
 
У вас "однобазарники" рейтинг у 2016 році у порівнянні з 2014 роком теж був "імпотентний". А зараз вашим " рейтингом" навіть ямковий ремонт не зробиш . ( крокодил Гена ноги вам напевно відкусив).
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
позорники живем по новому ура
 показать весь комментарий
 
 
нынче модно обсирать свою страну, аргументы никого не ипут.
 показать весь комментарий
 
Нынче модно правду говорить.
Голову в песок совать уже не модно.
 показать весь комментарий
 
 
Значит, тому, кто возглавлял правительство в 2016 надо дать коленом под зад. Правда, Грося?
 показать весь комментарий
 
 
Он с утра сам грозился уйти в отставку, но после обеда передумал.
 показать весь комментарий
 
 
Здравоохранение Украины с 2016 года упало на 24 позиции, это потому, что по составлении мирового рейтинга не учли ремонт стетоскопа в захрюпинской амбулатории. Провокаторы кремлевские.
 показать весь комментарий
 
 
Гиперлуп все сожрал!!!)))).... зы, надо бы повысить зарплаты!!!..да? Омельян???
 показать весь комментарий
 
 
За Гиперлуп!
За гипер! За ... !
Одни пошляки кругом...
 показать весь комментарий
 
 
Не учли прошлогодний ремонт? Не строительство новых дорог в прошлом году, а ямочный ремонт не учли! ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
 
Ага, і ''Гіперлупу'' цей рейтинг також не враховує.
 показать весь комментарий
 
Покупайте GINAF X серии и Вы сможете проехать везде, даже там, где поработал Укравтодор. А еще можно и по говнокабмину проехатся... http://rst.ua/oldcars/daf/ginaf/daf_ginaf_2815495.html
 показать весь комментарий
 
 
Это дорога в центре города сегодня ---- ремонт как то прошел рядом в 5 и метрах Украина 4 июня Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт - Цензор.НЕТ 7527
 показать весь комментарий
 
А те, что с ямами, мы дорогами не считаем! Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт - Цензор.НЕТ 2801 (с) Мининфраструктуры
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт
 
 
 
 
 
 вверх