 Мининфраструктуры о рейтинге качества дорог: он содержит данные 2016 года и не учитывает прошлогодний ремонт

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018
Таким образом, как отмечают в министерстве, не учитывается ремонт дорог в 2017 - начале 2018 года.
"В прошлом году в Украине было отремонтировано рекордное за последние 14 лет количество километров дорог - 2 177 км. В этом году планируется отремонтировать до 4 000 км вместе с дорогами местного значения", - говорится в сообщении.
При этом в Мининфраструктуры признают, что "большая часть сети украинских дорог до сих пор находятся в неудовлетворительном и приближенном к неудовлетворительному состоянии".
"В течение 2017 начала 2018 отрасль получила фундаментальные изменения, которые в течение ближайших пяти лет кардинально изменят ситуацию на дорогах. С начала этого года мы воплощаем в жизнь фундаментальные реформы отрасли - Децентрализацию, которая полностью меняет систему управления, и Дорожный фонд - который обеспечивает гарантированное, прогнозируемое финансирование. В этом году утверждена первая Программа развития на среднесрочную перспективу. Эта Программа отвечает на стратегический вызов - за 5 лет соединить на основе маршрутного принципа все областные центры страны", - говорится в сообщении.
Также в этом году принят ряд законодательных инициатив (в частности, Закон о концессии), что также положительно влиять на развитие дорожного хозяйства.
Чехия на 74 месте,
Иран на 71,
Кения на 60,
Никарагуа на 54,
а Руанда на 32...
давайте сравним автобаны Чехии, которые являются транспортными коридорами ЕС, пропускающими в год миллионы камионов и десятки миллионов легковушек
...а с другой стороны автомагистрали (не автобаны) Руанды, Кении или Никарагуа по которым шастают пару десятков туристических автобусов с китайскими и мокшанскими туристами?
- а Украине назначили 130 место, у которой дроги хоть и разбиты, но они все таки есть...
- полуостров Рыбачий (Мурманское заполярье)
- Ямбург (Ямал, заполярье), туда через северный Урал, обратно через Татарстан
- Геленджик
- Ялта (и весь Крым)
- Белгородщина, Воронеж
- Минск, Варшава, Карлови Вары, Дрезден, Вена
- само собой,ближние к Москвы окрестности (Селигер, Н.Новгород, Ярославль и т.п.)
Ребята, ну не свистите про плохие дороги в России. Меньше 90 км/час ехал совсем редко.
Между Новым Уренгоем и Ямбургом (тундра, медведи, олени) - так вообще 130-140 км/час крейсерская.
http://steer.ru/node/33993
Разница видна, или будем продолжать фейки постить?
думаешь, если Африка, то все, там вместо дорог направления, как в Украине или паРаше?
А между тем "В Чехии насчитывается 6 328 участков дорог, на которых встречаются опасные ямы. Они могут не только повредить автомобиль, но и стать причиной аварии. ........ Организации, отвечающие за содержание дорожных коммуникаций, не успевают с ремонтом. Протяженность некоторых проблемных участков достигает сотен метров.
Водители собирают информацию обо всех ямах и ухабах на сайте vymoly.cz, который работает при поддержке страховой компании Generali. Ежегодно к ней обращаются сотни автомобилистов, средняя сумма возмещения ущерба составляет около 40 тысяч крон."
http://420on.cz/news/people/53434-chinovniki-ob-yasnili-pochemu-v-chehii-bolee-6-tysyach-uchastkov-dorog-s-yamami-i-uhabami
и это они рассказывают тем, кто их дорог в глаза не видел и не ездит по ним?
идиЁоты
Некоторые дороги стали вообще не проходимы.... - грунтовки и то лучше...
Додик Гройсман.
Голову в песок совать уже не модно.
За гипер! За ... !
Одни пошляки кругом...