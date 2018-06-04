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 Убийство в Гореничах: погибший мужчина находился в автомобиле один, открыто уголовное производство, - полиция

По факту убийства 23-летнего мужчины в Гореничах открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области

В полиции сообщили, что на месте происшествия эксперты изъяли гильзы, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз для установления вида оружия.

"Установлено, что погибший мужчина находился в автомобиле один. Утверждать, что могли находиться другие лица, нет оснований", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель". ФОТО

В ночь на понедельник в с.Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Ранее интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники сообщило, что в машине Range Rover, в котором нашли тело убитого молодого мужчины, находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича"). В результате стрельбы погиб водитель, а Лищенко скрылся в лесопосадке.

Источник: https://censor.net.ua/n3069597
 
 
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так скрылся в посадке до стрельбы или после? Хотя после недавних событий украинцев вряд ли чем удивишь.
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Убийство рижего в подвале, вареной колбасой. ЦН такую билеберду пишет, аж жуть!!
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я же говорил на цензор после 10 00 утра рм заходить к обеду вообще ржачных новостей подкинут
тоесть никакого авторитета лича небыло в природе а тот джип вообще ничейный и хер за баранкой вообще попросил покататься у искуственного интеллекта, ааа ржу вот полицура работает при кучме и то такого небыло,
цензор лепи статью что и проишествия никакого небыло, наверное этот милый чел который в посадку убежал метит в депутаты а там и в раду нац безпеки войдет, вам бы цирковую программу по миру наскучило через минуту переобуем эквелебристов клоунами причем в воздухе в воздухе
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а в лесопосадку скрылся кто? сабаков?
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Нихто не скрылся, это водитель рэйндж у Лича на крысу взял и ночью за пивом в АТБ поехал. Нарвался на случайную пулю, нихто не виноват, дело раскрыто.
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То типа первый из списка 47.Авторитет.Уважаемый человек.
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От "бесарабского ринка" до стадиона "динамо" (им. Лобановского), ряд выселиц через 3 метра, и суда "коррумпционного" не надо будет. Убивство в Гореничах: загиблий чоловік перебував у автомобілі сам, відкрито кримінальне провадження, - поліція - Цензор.НЕТ 3707
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство в Гореничах: погибший мужчина находился в автомобиле один, открыто уголовное производство, - полиция
 
 
 
 
 
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