 Убийство в Гореничах: погибший мужчина находился в автомобиле один, открыто уголовное производство, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области

В полиции сообщили, что на месте происшествия эксперты изъяли гильзы, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз для установления вида оружия.

"Установлено, что погибший мужчина находился в автомобиле один. Утверждать, что могли находиться другие лица, нет оснований", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Найденный под Киевом Range Rover с расстрелянным мужчиной принадлежит криминальному авторитету Личе, - "Обозреватель". ФОТО

В ночь на понедельник в с.Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Ранее интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники сообщило, что в машине Range Rover, в котором нашли тело убитого молодого мужчины, находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича"). В результате стрельбы погиб водитель, а Лищенко скрылся в лесопосадке.