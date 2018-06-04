 Убийство в Гореничах: погибший мужчина находился в автомобиле один, открыто уголовное производство, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области
В полиции сообщили, что на месте происшествия эксперты изъяли гильзы, которые направлены на проведение соответствующих экспертиз для установления вида оружия.
"Установлено, что погибший мужчина находился в автомобиле один. Утверждать, что могли находиться другие лица, нет оснований", - сказано в сообщении.
В ночь на понедельник в с.Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.
Ранее интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на источники сообщило, что в машине Range Rover, в котором нашли тело убитого молодого мужчины, находился вице-президент Федерации бокса Киева, криминальный авторитет Александр Лищенко (известный как "Лича"). В результате стрельбы погиб водитель, а Лищенко скрылся в лесопосадке.
тоесть никакого авторитета лича небыло в природе а тот джип вообще ничейный и хер за баранкой вообще попросил покататься у искуственного интеллекта, ааа ржу вот полицура работает при кучме и то такого небыло,
цензор лепи статью что и проишествия никакого небыло, наверное этот милый чел который в посадку убежал метит в депутаты а там и в раду нац безпеки войдет, вам бы цирковую программу по миру наскучило через минуту переобуем эквелебристов клоунами причем в воздухе в воздухе