 Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей"

Немецкий гигант авиаперевозок Lufthansa в ночь на понедельник, 4 июня, удалил с YouTube рекламный ролик, посвященный рейсам в Москву на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Он спровоцировал возмущение в Уанете, поскольку на кадрах, снятых в киевских районах Березняки и Русановка, указано, что это Россия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.COM.
"Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей", - отмечается в сообщении на сайте компании. Lufthansa подчеркнула, что видео снимали в Украине "по логистическим соображениям", что является обычной практикой для рекламных роликов, ведь "речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель".
Немецкий журналист Борис Райтшустер (Boris Reitschuster), впрочем, отметил со ссылкой на участника съемок, что это делали в Киеве, ведь в РФ было сложно получить разрешение на производство ролика. "Фильм для немецкого зрителя, который агитирует в частности за открытую Россию, снимается в Киеве ... Вокруг этого абсурда - полное молчание в немецких СМИ", - возмутился он отсутствии комментариев в прессе ФРГ.
Немецкое издание Horizont назвало ролик "смешным". По сюжету самой рекламы двое немецких фанатов в России (на самом деле - на фоне киевского жилого массива) под песню "Калинка-Малинка" обсуждают, что нужно повторить события четырехлетней давности, когда сборная ФРГ выиграла ЧМ-2014 в Бразилии. "В ролике говорится о предрассудках, страсти и" Voooooodka", - отмечает издание.
Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках.
Никаког там стёба и близко нет. Просто кто-то опять отрабатывет хуйловские деньги.
Мы вырвались из под параши, так на хуя нам идти под ЕС?
А ЄС можна й не вступати, але їх стандарти життя привабливіші за українське сьогодення.
Ваші завіряння мені не потрібні. І так Вам при них нічого не світить. На жаль, мені також, бо багато таких як Ви.
...й гера путіна .Ролик під промовистою назвою "про відкритість Німеччини" ?
Ну-ну,чувства отдельных пользователей они всего лишь"затронули".А ничего,что они просто,как кацапы,пытались притырить в пользу агитации об "открытой парашке" наш Киев.То пуйло вечно тырит наших князей,а теперь и эти туда же.Мухосрански кацапские снимать не пробовали?Зачем врать своим клиентам.Показали бы правду про вяликую засранку раисюшку
Прочёл и вспомнил того поца у которого семья сгорела в ТЦ.