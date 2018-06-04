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Все про:Германия (3084) Киев (15965) реклама (522) ЧМ-2018 (120) извинение (42)

 Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей"

Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик к ЧМ-2018. Компания заявила, что съемки велись в Киеве "по логистическим соображениям". Lufthansa заметила, что затрагивает чувства отдельных пользователей, и удалила ролик.

Немецкий гигант авиаперевозок Lufthansa в ночь на понедельник, 4 июня, удалил с YouTube рекламный ролик, посвященный рейсам в Москву на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Он спровоцировал возмущение в Уанете, поскольку на кадрах, снятых в киевских районах Березняки и Русановка, указано, что это Россия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.COM.

"Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей", - отмечается в сообщении на сайте компании. Lufthansa подчеркнула, что видео снимали в Украине "по логистическим соображениям", что является обычной практикой для рекламных роликов, ведь "речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "#банутые наглухо", - немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках. ВИДЕО

Немецкий журналист Борис Райтшустер (Boris Reitschuster), впрочем, отметил со ссылкой на участника съемок, что это делали в Киеве, ведь в РФ было сложно получить разрешение на производство ролика. "Фильм для немецкого зрителя, который агитирует в частности за открытую Россию, снимается в Киеве ... Вокруг этого абсурда - полное молчание в немецких СМИ", - возмутился он отсутствии комментариев в прессе ФРГ.

Немецкое издание Horizont назвало ролик "смешным". По сюжету самой рекламы двое немецких фанатов в России (на самом деле - на фоне киевского жилого массива) под песню "Калинка-Малинка" обсуждают, что нужно повторить события четырехлетней давности, когда сборная ФРГ выиграла ЧМ-2014 в Бразилии. "В ролике говорится о предрассудках, страсти и" Voooooodka", - отмечает издание. 

Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках.

Источник: https://censor.net.ua/n3069596
 
 
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обисралыся нимчура..ну ну затрагивает чувства Ху..ла... уебки мля...русский с фашистом навеки дрязяки пидераки....
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Идиоты! На ПаРашке снимайте клипы бля...........Надо бы на компанию в суд подать.
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Сказали же, что низя было снимать из-за открытости расеюшки.
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Так сняли бы под Мюнхеном! На берегу Изаре "калинку-малинку" бы проверещали и все шито-крыто! "Открытая рассея!" Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик про відкритість Росії до ЧС-2018: "Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів" - Цензор.НЕТ 6811
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"затрагивает чувства отдельных пользователей" - угу... мы просто РЖАЛИ! Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей" - Цензор.НЕТ 1743
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Ну да, поэтому отдельные пользователе и вой подняли на гузском языке, что это Киев, это не мы...... Тоже ржал до слез с ролика, жалко что сняли..... Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик про відкритість Росії до ЧС-2018: "Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів" - Цензор.НЕТ 9513
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)(уйласосить так )(уйласосить, вирішили "поважні бюргери".... - тфу...!...
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Помню когда-то так же после комментов в ФБ с обращением " фрау Риббентроп" так же заднюю включала Меркель.
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Почему украинцы не подают в суд на это ?
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Люди, дайте бідолашним німцям якось з гебреями розрахуватися, а в черзі ще поляки погрожують подати до суду. Скільки вони мають платити?
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Ну сняли и сняли. Заставьте ещё про Марс ролики на Марсе снимать. Буря в стакане воды...
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Він же з цих, мишебратья. Знашйли в кого про мораль запитати.
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Марс они себе пусть снимают где хотят, а в данном случае идиотизм полный.
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В чем идиотизм? Ты хоть что то поняла из того ролика? Там жесточайший стеб над винторогими, поэтому они и вой подняли. Зря его сняли.
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А что там понимать? Экс-нацисты прославляя своего союзника нео-нациста сняли ролитк в Киеве, рассказывая в нём, как же прекрасно в россосии. А потом запоребриковые тычут подобными роликами в морды тех же бюргеров, доказывая, что Киев ( и Украина) - это просто вышедшая из повиновения Москве часть россосии.

Никаког там стёба и близко нет. Просто кто-то опять отрабатывет хуйловские деньги.
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Полезный вышиватный адиет, Педерация в ролике показана как дичайшая дыра, где после матча единственное развлечение воооодка, в отличие от чемпионата в Бразилии. Вот и вся "открытость". Такой ролик априори не могли разрешить снимать у винторогих. Именно поэтому они подняли вой, а дурачки типа тебя подвывают. Надо было немецкие комменты почитать, а не вой поцреотов выискивать. Народ стебался, что с такой рекламой лучше дома перед телевизором с хорошим пивом смотреть. Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик про відкритість Росії до ЧС-2018: "Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів" - Цензор.НЕТ 8018
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С какого .уя мы должны читать немецкие комменты по этой теме?! Совсем гансы офуели.
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А что, на россосию так же сложно добираться, как и на Марс?
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Вопрос не в сложности, а в свободе режиссёров. Захотели про Рашку в Киеве снять - пусть снимают, захотели Нью-Йорк в Житомире - пожалуйста. Какое кому дело?
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Мне есть дело, например. Захотели про россосию снять в Киеве. Значит сообщили зрителю в начале ролика, что в связи с тем, что на россосии не нашлось подходящего для съёмки антуража, нам пришлось снимать свой ролик в столице соседней страны.
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Ага, нужно закон принять, чтобы в каждом рекламном ролике выходил сначала диктор и зачитывал, где он снимался и почему.
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Наснимают таких роликов... - А потом мы удивляемся почему на Западе не все видят разницу между Украиной и "северовосточной засранией"...!...
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Вот любопытно, правление Гремании очень воняло по поводу, спецоперации СБУ по Бабченко, мол нехорошо в СМИ такую дезу пускать. Вот крупнейшая авиакомпаний Германии, сейчас откровенно брешет, будет ли реакция правильства ФРГ такой же? Как-то очень сомневаюсь...
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За небольшое время украинцы поняли, что в кремля сидят не очень умные люди, а по части дыбилы, волей случая попавшие на верх. Теперь к украинцам быстро начинает приходить понимание, что и на Западе умных тоже хуй найдёшь. Поэтому, украинцы, а не пора ли нам ни куда не идти, а начинать создавать свой собственный великий проект Украина-Русь? Думаю мы уже созрели.
Мы вырвались из под параши, так на хуя нам идти под ЕС?
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Треба кудись іти, аби рухатись. Он майже 30 років на місці тупцюємось. В результаті під москалями й сиділи, лише носа висунувши.

А ЄС можна й не вступати, але їх стандарти життя привабливіші за українське сьогодення.
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Самое противное в том, что мы (не мы, а наша сраная элита) отказались от социализма. Но ведь в ЕС социализм, поэтому уверяю тебя при этих ублюдках (казнокрадах) у власти нам ЕС не светит. Нам при них ничего не светит.
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Ви, шановний, плутаєте соціалізм з соціальністю.
Ваші завіряння мені не потрібні. І так Вам при них нічого не світить. На жаль, мені також, бо багато таких як Ви.
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ніхто не візьметься зняти ролик (на фоні літака люфтганза) про те ,як Фрау Меркель бере в ...
...й гера путіна .Ролик під промовистою назвою "про відкритість Німеччини" ? Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик про відкритість Росії до ЧС-2018: "Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів" - Цензор.НЕТ 7945
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Снимали бы в Грабово Донецкой области . Не додумались . Но ничего , еще будут съемки рекламного ролика СП 2 .
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отличная идея, на обломках Боинга, под калинку.
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"Фильм для немецкого зрителя, который агитирует в частности за открытую Россию, снимается в Киеве ... Вокруг этого абсурда - полное молчание в немецких СМИ", -Источник: https://censor.net.ua/n3069596

Ну-ну,чувства отдельных пользователей они всего лишь"затронули".А ничего,что они просто,как кацапы,пытались притырить в пользу агитации об "открытой парашке" наш Киев.То пуйло вечно тырит наших князей,а теперь и эти туда же.Мухосрански кацапские снимать не пробовали?Зачем врать своим клиентам.Показали бы правду про вяликую засранку раисюшку
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Отдельных пользователей? Это затрагивает чувства целого народа!
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І хто ж це винуватий, що Україна так схожа на кацапію?
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Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик про відкритість Росії до ЧС-2018: "Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів" - Цензор.НЕТ 9537Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68 2 ч.2 часа назад
Прочёл и вспомнил того поца у которого семья сгорела в ТЦ.

Lufthansa вибачилася за знятий у Києві ролик про відкритість Росії до ЧС-2018: "Ми побачили вже в перших коментарях, що це зачіпає почуття окремих користувачів" - Цензор.НЕТ 4213
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позвони бацману, за штуку гривен дай интервью. Или за пиво.
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А чо на Березняках. Снимали б у же про расиюшку на Манхэттэне.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоLufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей"
 
 
 
 
 
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