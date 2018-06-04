 Lufthansa извинилась за снятый в Киеве ролик об открытости России к ЧМ-2018: "Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей"

Немецкий гигант авиаперевозок Lufthansa в ночь на понедельник, 4 июня, удалил с YouTube рекламный ролик, посвященный рейсам в Москву на Чемпионат мира по футболу 2018 года. Он спровоцировал возмущение в Уанете, поскольку на кадрах, снятых в киевских районах Березняки и Русановка, указано, что это Россия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.COM.

"Мы увидели уже в первых комментариях, что это затрагивает чувства отдельных пользователей", - отмечается в сообщении на сайте компании. Lufthansa подчеркнула, что видео снимали в Украине "по логистическим соображениям", что является обычной практикой для рекламных роликов, ведь "речь идет о том, какое представление о месте имеет зритель".

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Немецкий журналист Борис Райтшустер (Boris Reitschuster), впрочем, отметил со ссылкой на участника съемок, что это делали в Киеве, ведь в РФ было сложно получить разрешение на производство ролика. "Фильм для немецкого зрителя, который агитирует в частности за открытую Россию, снимается в Киеве ... Вокруг этого абсурда - полное молчание в немецких СМИ", - возмутился он отсутствии комментариев в прессе ФРГ.

Немецкое издание Horizont назвало ролик "смешным". По сюжету самой рекламы двое немецких фанатов в России (на самом деле - на фоне киевского жилого массива) под песню "Калинка-Малинка" обсуждают, что нужно повторить события четырехлетней давности, когда сборная ФРГ выиграла ЧМ-2014 в Бразилии. "В ролике говорится о предрассудках, страсти и" Voooooodka", - отмечает издание.

Ранее стало известно, что немецкая авиакомпания из-за многочисленных запретов на съемки в РФ сняла ролик об открытости России на киевских Березняках.