 Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей" сообщил руководитель МинВОТ Вадим Черныш.

"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседание почвы на 20 -25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.

По мнению экспертов, проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.

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"По нашему мнению это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - сказал Черныш.

Он также отметил, что в отчете речь идет приблизительно о 200 объектах на Востоке Украине, которые несут риски для местного населения.