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 Общество
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Все про:Донецк (5938) Донецкая область (3968) Черныш (90) Министерство по вопросам оккупированных територий (258)

 Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ

На территории оккупированного Донецка просела почва на 20-25 сантиметров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей" сообщил руководитель МинВОТ Вадим Черныш.

"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседание почвы на 20 -25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.

По мнению экспертов, проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если мы остановим водоснабжение Донецка и Горловки, то без воды останется Мариуполь, - Жебривский

"По нашему мнению это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - сказал Черныш.

Он также отметил, что в отчете речь идет приблизительно о 200 объектах на Востоке Украине, которые несут риски для местного населения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069592
 
   
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Путин превращает в говно все, к чему прикасается. И только президент Порошенко способен изменить орбиту Земли.
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ну это ты загнул. петя велик конечно, но не на столько. его максимум - орбита Луны. Землю не затащит.
зы и да, слово "Путин" правильно пишется с маленькой буквы "х" - хуйло.
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Это слишком уважаемый сайт, что бы на нем так матерится.
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это давно уже имя собственное. какой там материться?
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Чтобы избежать ненормативной лексики можно использовать слово хутин , хотя хуйло точнее .
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Хутин Пуй. А если точнее и короче:
Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 4512
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А что,не поворачивается язык хуйла хуйлом назвать?
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Не поварачивается язык на этом сайте матерится, кацапчик.
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Ты бы пасть свою закрыл,козломордое. За кацапчикая тебе ебало об асфальт разобью,сучара ебаная.
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Я по этому поводу даже включил старый (1997 года) альбомец замечательных норвежцев, а именно вот эту песню:

Gehenna - Созданный Страдать Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 8169

Полночь... цеплятесь за свои души
Корчитесь от боли
Огонь зовёт снова страдать
Ярость убивает сопротивление

Вы верите в умирающего бога?
В огне не сможете смотреть в другую сторону
Вы верите в умирающего бога?
Завтра принесет вам боль...

Завтра наступит день?
Подняться и сиять - или исчезнуть
Вы живы или мертвы?
Время даст ответ...

Человечество ищет злого бога ... Верьте
Сатана живет вечно
Когда приходит утро, вы чувствуете свое бьющееся сердце?
Явись
В свете Ночи!

Это путь в ад
Время даст ответ...
Время даст ответ...
Человечество ищет злого бога!
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та щоб він весь пішов під землю разом з цим біосміттям
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Буде місце де соняшник сіяти олігархам та продавати за кордон олію за долари.
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Не можешь это делать сам ? Без олигаторов.
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У меня в Донецке шлакоблочный забор треснул в нескольких местах. Хотел потом в суд на раху подавать за обстрелы и тряску. Придется еще и за этот косяк им заплатить )))
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Занадто багато українців бажали тим уродам "щоб ви провалились!!"...
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Да и х*** с ним. Обласные центры бывшей луганской и донецкой областей нужно переводить в другие города например Мариуполь. Даже после деокупации ОРДЛО будет противно даже вспоминать названия таких городов как донецк и луганск не то что туда ездить.
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не обижай геев ...они достойные люди(не без странностей конечно) по сравнению с москалями и их колаборантами на Донбассе
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Они ж кричали "Путен введи !!!" Он ввел... Но когда вытягивал возник эффект засасывания %)
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А с какой целью взимается плата?!
С целью ремонта провала Донецка.
Чтобы не слишком проваливался!

Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 9422
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Бред сивого черныша
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надеюсь скоро заместь Даунбасса будет Донецкое море
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Ну так дебилизм жителей этого региона пробил ДНО.... Вот и пошло все в МИНУСА.... даже земля устала их держать....

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да и хер с ними, надо будет билеты по 10 коп продавать
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Залишилось ще метрів 20 до повного руцкава міра Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ - Цензор.НЕТ 6059
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Хотелось бы более полной информации - какой район проседает? 25 см это за какой срок?
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Проседание земли - проблема любого уголедобывающего региона. В Украине такое проседание уже давно имеет место не только на Донбассе, но и на Закарпатье, и даже в святая святых украинских земель - во Львовской области.
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Полная чушь! Со всей ответственностью заявляю, как профильный специалист, что руководитель МинВОТ Вадим Черныш просто идиот ничего в этом не соображает! Во первых не весь Донецк, во вторых он и раньше оседал, в третьих это не результат остановки откачки воды. Откачка воды на оседание почвы практически не влияет. На оседание почвы влияет подработка горными выработками (выемка пластов угля)! Оседание означает, что там шахты работают, а Черныш - олень.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПоверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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