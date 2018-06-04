 Поверхность города Донецк фактически проваливается, проседание почвы на территории - 20-25 см, - МинВОТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время презентации отчета "Экологическая ситуация на территории Донецкой и Луганской областей" сообщил руководитель МинВОТ Вадим Черныш.
"Территория Донецка: здесь мы фиксируем проседание почвы на 20 -25 см - мы это видим путем спутникового мониторинга. И это значит, что фактически проваливается поверхность города Донецк", - заявил он.
По мнению экспертов, проседание почвы связано с тем, что шахтная вода не откачивается, и нет отлива воды.
"По нашему мнению это может угрожать жилым кварталам и социальной инфраструктуре в целом, речь идет не только о промышленной инфраструктуре", - сказал Черныш.
Он также отметил, что в отчете речь идет приблизительно о 200 объектах на Востоке Украине, которые несут риски для местного населения.
зы и да, слово "Путин" правильно пишется с маленькой буквы "х" - хуйло.
Gehenna - Созданный Страдать
Полночь... цеплятесь за свои души
Корчитесь от боли
Огонь зовёт снова страдать
Ярость убивает сопротивление
Вы верите в умирающего бога?
В огне не сможете смотреть в другую сторону
Вы верите в умирающего бога?
Завтра принесет вам боль...
Завтра наступит день?
Подняться и сиять - или исчезнуть
Вы живы или мертвы?
Время даст ответ...
Человечество ищет злого бога ... Верьте
Сатана живет вечно
Когда приходит утро, вы чувствуете свое бьющееся сердце?
Явись
В свете Ночи!
Это путь в ад
Время даст ответ...
Время даст ответ...
Человечество ищет злого бога!
С целью ремонта
провалаДонецка.
Чтобы не слишком проваливался!
идиотничего в этом не соображает! Во первых не весь Донецк, во вторых он и раньше оседал, в третьих это не результат остановки откачки воды. Откачка воды на оседание почвы практически не влияет. На оседание почвы влияет подработка горными выработками (выемка пластов угля)! Оседание означает, что там шахты работают, а Черныш - олень.