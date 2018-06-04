 Тестирование подсистемы "Электронный суд" началось в 18 пилотных судах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Судебно-юридическую газету", об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Отныне можно воспользоваться таким модулем в Киевском апелляционном административном суде, Апелляционном суде Одесской области, Киевском районном суде города Одессы, Одесском апелляционном хозяйственном суде, Хозяйственном суде Одесской области, Винницком апелляционном административном суде, Винницком окружном административном суде, Донецком апелляционном административном суде, Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском районных судах города Киева.

Обеспечение ввода в тестовую эксплуатацию возложено на Государственное предприятие "Информационные судебные системы".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская

Напомним, что в судебной системе Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" предусмотрено строительство Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы. В частности, внесенными в конце декабря прошлого года изменениями в процессуальные кодексы и ряд других законов (в части судебного процесса) определены рекомендованные для Государственной судебной администрации Украины сроки внедрения ЕСИТС — с 1 января 2019 года.

В ГСА Украины отмечают, что это достаточно амбициозная для Государственной судебной администрации задача, поскольку для построения такой масштабной информационной системы сроки достаточно сжаты.

Опыт других стран (США, Норвегия, Босния и Герцеговина, Великобритания и другие) доказывает, что подобные проекты внедрялись в течение длительного времени, кроме того, из-за быстрых изменений IT-технологий, процесс обновления, доработки и усовершенствования системы является постоянным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Откровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка

В то же время для обеспечения возможности начала функционирования ЕСИТС с 1 января следующего года в ГСА Украины уже разработан и утвержден приказ ГСА Украины "Концепции построения ЕСИТС", приказ ГСА Украины уполномочено ГП "Информационные судебные системы" на осуществление мероприятий по построению ЕСИТС; разработаны функциональные и технические требования к будущей ЕСИТС, к подготовке которых в том числе привлекались судьи, работники аппаратов судов и другие потенциальные пользователи системы; начался непосредственный процесс разработки отдельных модулей и подсистем ЕСИТС.

На сегодняшний день разработан и готов к тестовой эксплуатации модуль "Электронный суд", тестирование которого с 4 июня 2018 -го началось в пилотных судах Украины.