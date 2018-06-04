 Создание Музея на Почтовой под угрозой: вопрос исключили из повестки дня ближайшего заседания Киевсовета, - журналист Морина

Об этом сообщает журналист Аннабелла Морина, информирует Цензор.НЕТ.

"В последний момент мэр вычеркнул Музей на Почтовой из повестки дня сессии 7-го июня! Власть боится и последними силами упирается, чтобы построить ТРЦ на месте археологических раскопок, на месте крещения киевлян. Друзья, если вы еще не поняли, что 7 июня обязательно надо прийти под КМДА, то это тот самый момент!" - написала она.

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Напомним, в июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук и представители КГГА заявили о том, что уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева, обнаруженные на месте Почтовой площади на Подоле, должны быть законсервированы и признаны памятником национального значения.



Раскопанная археологами дорога - древний спуск, который в средневековье соединял речной причал и верхний город. Если ранее считалось, что древний Киев заканчивался в районе нынешней улицы Сагайдачного, то в Центре археологии Киева Института археологии НАНУ уверяют, что найденные остатки указывают на то, что жизнь била ключом на самих берегах Днепра. Здесь начинался легендарный путь "из варяг в греки".