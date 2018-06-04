EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Киевские новости
  492  8
Все про:история (1453) Киев (15965) Киевсовет (1093) музей (460)

 Создание Музея на Почтовой под угрозой: вопрос исключили из повестки дня ближайшего заседания Киевсовета, - журналист Морина

Сессия Киевсовета не рассмотрит на своем заседании 7 июня вопрос создания на Почтовой площади в Киеве музея, посвященного истории данной местности.

Об этом сообщает журналист Аннабелла Морина, информирует Цензор.НЕТ.

"В последний момент мэр вычеркнул Музей на Почтовой из повестки дня сессии 7-го июня! Власть боится и последними силами упирается, чтобы построить ТРЦ на месте археологических раскопок, на месте крещения киевлян. Друзья, если вы еще не поняли, что 7 июня обязательно надо прийти под КМДА, то это тот самый момент!" - написала она.

Читайте также: Комиссия Киевсовета поддержала расторжение договора с инвестором раскопок на Почтовой

Напомним, в июле 2016 года министр культуры Евгений Нищук и представители КГГА заявили о том, что уникальные остатки городского прибрежного квартала средневекового Киева, обнаруженные на месте Почтовой площади на Подоле, должны быть законсервированы и признаны памятником национального значения.

Раскопанная археологами дорога - древний спуск, который в средневековье соединял речной причал и верхний город. Если ранее считалось, что древний Киев заканчивался в районе нынешней улицы Сагайдачного, то в Центре археологии Киева Института археологии НАНУ уверяют, что найденные остатки указывают на то, что жизнь била ключом на самих берегах Днепра. Здесь начинался легендарный путь "из варяг в греки".

Создание Музея на Почтовой под угрозой: вопрос исключили из повестки дня ближайшего заседания Киевсовета, - журналист Морина 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069577
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
я бы пришел, чисто поддержать археологов, ну археологи там себе могут пару монеток заныкать а работницы музея нет баб я люблю по этому поддерживаю, ну пожалуста ну кому оно надо и откуда вы знаете какие события в Киеве тысячу лет назад происходили, вы подумаете что я быдло и наверное это так, меня не приводят в трепет старинные руины ржавые сабли и всякие старинные говна, вы наверное думаете что я нигде не был это не так, ну а теперь к главному вопросу не зная своей истории вы не создадите государство, еслиб предки современных немцев славные тевтонцы моряки гамбурга и прочие предки фридриха барбаросса могли восстать ониб закрыли свои музеи и свалили от обилия чурок в их стране, так вот наши предки врядли были мягкими и пушистыми но видя треш происходящий сегодня еслиб могли попросили бы зарыть все назад и оставить их в покое
 показать весь комментарий
 
Ага.. давайте в центре города какую-то фигню устроим.. типа музей.. ниочем... дебилы...
 показать весь комментарий
 
Та нах оно нужно. Давайте там ещё одну стекляшку с блэкджеком и висёлымиблядями. А то что городу больше полторы тысячи лет не интересно. Бабло всегда побеждает зло!
 показать весь комментарий
 
Педалику здесь не жить. Он уже миллиардер и скоро сбежит за потрохом и остальной сворой ублюдков. Вот в чём ответ.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСоздание Музея на Почтовой под угрозой: вопрос исключили из повестки дня ближайшего заседания Киевсовета, - журналист Морина
 
 
 
 
 
 вверх