Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Потребители централизованных услуг теплоснабжения столицы должны оплатить долги за горячую воду и отопление до 1 августа 2018 года. Средства, которые поступят в качестве оплаты долгов за теплоснабжение на счета "Киевэнерго", автоматически перечисляются на спецсчета в "Ощадбанке" для оплаты долгов за газ", - говорится в сообщении.
В "Киевэнерго" напоминают, что с 1 мая тепловые сети и котельные столицы переданы в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", а с 1 августа к этой компании перейдут и столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия".
"В связи с отказом НАК "Нафтогаз Украины" подписывать контракт с "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ погашение существующих долгов в течение ближайших двух месяцев является залогом стабильности энергоснабжения Киева", - резюмируют в "Киевэнерго".
По данным компании, сейчас долг потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и ЖЭО столицы – 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 млн грн, других потребителей – 349 млн грн. Долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий, а также разнице в тарифах составляют почти 1 млрд грн.
При этом свою задолженность перед "Нафтогазом" за потребленный газ в "Киевэнерго" оценивают в 3,8 млрд грн.
вы сначала поднимите тарифы!
на сколько там юное дарование вовк планирует? на 60% ?)
Вот..
Просто народу некуда девать деньги, Поэтому все ждут подорожания что бы заплатить
быдлудорогим избирателям три короба с постройкой коммунизма.
но то ли еще будет с нового отопительного сезона
Немає гарячої води - немає грошей.
счетчик в поверочную кантору
заказное письмо с описью(опломбировать) в кантору предоставляющую услугу
в течении месяца нет ответа - оплачивайте по счетчику(не опломбированному)
Это и есть мой "долг".
Интересно, остальные "долги" населения перед Киевэнерго такие же высосанные из пальца?
итак начнем с того что газ сгорая должен давать не очень полезные продукты но явно не такие вонючие что дает повод уверится в том что его бодяжат ибо химия шагает вперед, тоесть все шансы что его бодяжат присадками на лицо
итак продолжим, в доме одного атовца инвалида войны поставили общедомовой счетчик, и тут человек инвалид войны (не я допустим) имеющий льготы 100%, про льготы у кого вопросы отпишусь, получает счет за газ, напомню ахметка это электричество, так вот инвалид идет в газовую компанию и говорит примерно следующее
-вы не прих..ли слегка государство дает 4,4 кубов на рыло вроде, нас живет 4 ро дети малолетние целый день в школе садике, инвалид на цензоре висит в порнохабе и ворд оф танк, приходит счет еще доплатите за 20 ДВАДЦАТЬ кубов, инвалид идет и законно спрашивает а с х.ев ли я почти по вашему 40 кубов напалил если даже духовка электрическая а дома никого нет, поверьте ротердам плюс нервно курит в стороне от схемы "левый общедомовой личильник на газ"
Ой какой генодыд соево-офшорный...
Украина ВВП на душу 2400 долларов.
Венесуэла ВВП на душу 6400 долларов.
Так і передайте ахмєткє