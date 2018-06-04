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 Киевские новости
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Все про:Киев (15965) Киевэнерго (252) вода (93)

 Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа

ПАО "Киевэнерго" призывает жителей столицы погасить долги за тепло и горячее водоснабжение (ГВП) до 1 августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Потребители централизованных услуг теплоснабжения столицы должны оплатить долги за горячую воду и отопление до 1 августа 2018 года. Средства, которые поступят в качестве оплаты долгов за теплоснабжение на счета "Киевэнерго", автоматически перечисляются на спецсчета в "Ощадбанке" для оплаты долгов за газ", - говорится в сообщении.

В "Киевэнерго" напоминают, что с 1 мая тепловые сети и котельные столицы переданы в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", а с 1 августа к этой компании перейдут и столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко требует от правительства заставить "Нафтогаз" вернуть киевлянам горячую воду

"В связи с отказом НАК "Нафтогаз Украины" подписывать контракт с "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ погашение существующих долгов в течение ближайших двух месяцев является залогом стабильности энергоснабжения Киева", - резюмируют в "Киевэнерго".

По данным компании, сейчас долг потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и ЖЭО столицы – 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 млн грн, других потребителей – 349 млн грн. Долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий, а также разнице в тарифах составляют почти 1 млрд грн.

При этом свою задолженность перед "Нафтогазом" за потребленный газ в "Киевэнерго" оценивают в 3,8 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3069576
 
 
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А вы упыри ещё тарифы по Роттердам +++, Дюссельдорф +++ повысьте раза в 3.....выплатят вам, выплатят............успеете к чартерам добежать?
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Не платить этим скотам не единой копейки-пошли они все на хер !!!
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Сначала убей дракона,мальчик. Потом народ учи ))
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А території ОРДЛО не винні никому, там заборгованість у десятки млрд. грн. і все це за рахунок звичайних україніців постачається окупанту.
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А вы уроды еще больше цены на воду и тепло поднимите, тогда точно заплатим ! Тварюки !!
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топор это понятно, только сейчас валом пистолетов, автоматов, гранат и гранатомётов.....
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Поэтому надо еще повысить тарифы, Ахметка не может ждать когда отдадут все долги.
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Та давно известно, что ахметка сынулька кучмы. При чём талантливый - эффективный менеджер.
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не...
вы сначала поднимите тарифы!
на сколько там юное дарование вовк планирует? на 60% ?)
Вот..

Просто народу некуда девать деньги, Поэтому все ждут подорожания что бы заплатить
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Ага, некоторые ещё улыбаются, даже на базар и в маркеты ходят....Сказка о Чиполлино в реальности Украины!
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Ты не в теме, Вовк уже неделю как уволен!
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и как это повлияет на НЕ повышение тарифов??)
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а дело его пакостное живёт. Говорят этого ублюдка готовят в МинЭнерго, продолжать обслуживать олигархов и их главаря Парашенка.
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Угу-угу. Мы реальный кризис неплатежей аккуратно получим через полгода-год. У народа уже шея болит крутить головой то в сторону холодильника, то на платёжки. Рифарматоры-поцтриоты же.
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Тут смешно другое. Как начнется - то именно их же усадьбі и будут грабить, ну не однушки же. А Боинг прекрасно сбивается не только из 4-ЗУ-23, 4-ЗУ-37, Шилки, Стингера, Мухи, Иглы то и из любой хорошей снайперки, КСВК например. Тем более прочая мелочь типа бизнес джетов их успешно и из Корда или Утеса можно крошить. На что эти идиоты надеются???
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На то, что пока сжатая пружина будет разжиматься, чухнут в растов-майями и прочие дублины. Либо ещё наобещать быдлу дорогим избирателям три короба с постройкой коммунизма.
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Но ведь основные их бабки по усадьбам наличкой лежат, как они их вывезти собираются? Грузоподъемность бизнес джета ограничена, да и довезти как то до него надо, это тоже время...
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Стюардессу можно выбросить перед взлётом. Минус 60 кг.
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Ага, мля, а где горячая вода? За шо платить? Вот ваши 4,8 млрд. и будут прощены киевлянам как неустойка за непоставку услуг.
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Хех, і це в Києві, де зарплати найвищі по Україні...
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по Украине долги за коммуналку по состоянию на 1 мая превысили отметку 50 млрд грн.
но то ли еще будет с нового отопительного сезона
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В Киеве субсидию труднее всего получить. Говорят: "Если не можете платить, продавайте квартиру и живите на периферии. Там дешевле".
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Да и цены на тепло поменьше чем у нас. У меня за март, по счетчику домовому, насчитали 4600 только за тепло. В Киеве у знакомого при одинаковой квадратуре со мной дороже 2500 не было. Это жопа.
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как так получается, что в Киеве где самые большие зарплаты по стране нет денег на коммуналку? Тогда что в "нищебродских замкадьях" происходит? Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа - Цензор.НЕТ 5621
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Интересно, что в замкадьях таких долгов нет. Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа - Цензор.НЕТ 9417
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конечно же нет Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа - Цензор.НЕТ 2453 там благоденствие которое скрывает укрстат.
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А мне кажется кыяны привыкли к низким тарифам. При Черновецком тарифы в Киеве были ниже, чем, например, в Запорожье. Не привыкли люди. Но ничего, 300 квартир отберут, остальные задумаются.
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Забрать жильё мало. Нужны массовые расстрелы в прямом эфире.Шобысукизнали.
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так і ціни самі високі починаючи від банальної помідорки , люди працюють щоб їсти як в 30- роках минулого століття на Землі, не до веселого життя як в Америці , хто туди в 90-х звалив той і живе а тут тільки гірше стало за останні 4 роки
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Значит горячей воды не будет по крайней мере до августа, пока эти ушлепки судятся.
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Да спишите людям эти копейки, как вы это делаете "злыденым олигархам"...🙂
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Так их все равно тогда населению придется платить.
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Как за ахметова платить с укртелекомом который набрал долгов так пэрэсичный пускай платит, как за косюка так тоже, норот не тот?
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быдлоылитная система заточена - приватизировать прибыль и то шо вы написали, но только быдлоылитные, система то их а мы гости на чужом празднике жизни, в сторонке сосем сасачку
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Главные принципы олигархии - приватизация доходов, национализация убытков...🙂
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ничего не надо платить и у дейским гнидам
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а ну рева, выступи, скажи- украинцы- нужно меньше жрать
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с августа они, долги, возрастут значительно. да и до августа не месте не будут стоять, в рост пойдут, хоть и не так быстро, как с октября.
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Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа.

Немає гарячої води - немає грошей.
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Огромная часть задолженности вызвана показаниями счетчиков, высосанными Киевэнерго из пальца. Если истек срок поверки счетчика, то в компании могут отказать в пересмотре задолженности. И потом доказать свою правоту будет невозможно даже в суде.
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акт 2 свидетеля(показания, снятие пломб), снимите счетчик

счетчик в поверочную кантору
заказное письмо с описью(опломбировать) в кантору предоставляющую услугу
в течении месяца нет ответа - оплачивайте по счетчику(не опломбированному)
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А у ахметки жопа не слипнется? Кому должны-всем прощаем.
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А куда лохи денутся? Даже в три раза дороже заплатят. ВЕДЬ ЛОХИ ДИКИЕ!
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В Киеве уже есть случаи когда КИЕВЭНЕРГО выставляет астрономические счета по несуществующему счетчику и отказывается показать счетчик несмотря даже на письменные коллективные обращения через КМДА и КАБМИН. Грабят в открытую, только идиот будет платить по счетчику которого нет.
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Вот мне интересно...у меня счетчик на отопление стоит - все оплаты по счетчику закрыты, но в последнем счете Киевэнерго мне кроме пары копеек по счетчику (в апреле не использовал отопление) добавил строку "коррекция" и попросил за эту коррекцию меня доплатить еще 2000 грн.
Это и есть мой "долг".
Интересно, остальные "долги" населения перед Киевэнерго такие же высосанные из пальца?
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простите а ахметка к газу каким боком хотя похер на ахметку, щас я вам поведаю историю нового разводняка верить или не верить воля ваша,

итак начнем с того что газ сгорая должен давать не очень полезные продукты но явно не такие вонючие что дает повод уверится в том что его бодяжат ибо химия шагает вперед, тоесть все шансы что его бодяжат присадками на лицо

итак продолжим, в доме одного атовца инвалида войны поставили общедомовой счетчик, и тут человек инвалид войны (не я допустим) имеющий льготы 100%, про льготы у кого вопросы отпишусь, получает счет за газ, напомню ахметка это электричество, так вот инвалид идет в газовую компанию и говорит примерно следующее
-вы не прих..ли слегка государство дает 4,4 кубов на рыло вроде, нас живет 4 ро дети малолетние целый день в школе садике, инвалид на цензоре висит в порнохабе и ворд оф танк, приходит счет еще доплатите за 20 ДВАДЦАТЬ кубов, инвалид идет и законно спрашивает а с х.ев ли я почти по вашему 40 кубов напалил если даже духовка электрическая а дома никого нет, поверьте ротердам плюс нервно курит в стороне от схемы "левый общедомовой личильник на газ"
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"Каселёк, каселёк.... Какой каселёк?". З.Ы. Если серьёзно, у меня убдшная льгота была на 160 кВт. С апреля снизили до 140. Это так, по мелочи - об остальных типа 30 бесплатных поездок в месяц уже молчу.
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А в Киеве нет воды и долги. Воду выпили жиды, а должны мы панаме.
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Ой так обеднел народ что сегодня например только из Киева 35 чартеров на юга...
Ой какой генодыд соево-офшорный...
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ой, люди ходят по улицам, ой люди сидят по кафешкам, ой люди ходят по супермаркетам, ой люди много жрут, ой ой ой.... какая чухонская манипуляция. А теперь цифрами:
Украина ВВП на душу 2400 долларов.
Венесуэла ВВП на душу 6400 долларов.
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Нужно всем перестать платить, вот такой гражданский протест.
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так еще пусть на 70 жидярский гной поднимет, мы и заплатим
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то есть гривню жидярская свинья решила сливать))))) к осени точно будет 50 вот срань и торопится. А мы подождем.)))))
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗадолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа
 
 
 
 
 
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