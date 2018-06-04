Задолженность потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн, - "Киевэнерго" просит жителей столицы погасить долги до августа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Потребители централизованных услуг теплоснабжения столицы должны оплатить долги за горячую воду и отопление до 1 августа 2018 года. Средства, которые поступят в качестве оплаты долгов за теплоснабжение на счета "Киевэнерго", автоматически перечисляются на спецсчета в "Ощадбанке" для оплаты долгов за газ", - говорится в сообщении.

В "Киевэнерго" напоминают, что с 1 мая тепловые сети и котельные столицы переданы в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", а с 1 августа к этой компании перейдут и столичные ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия".

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"В связи с отказом НАК "Нафтогаз Украины" подписывать контракт с "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенной ситуации с долгами за газ погашение существующих долгов в течение ближайших двух месяцев является залогом стабильности энергоснабжения Киева", - резюмируют в "Киевэнерго".

По данным компании, сейчас долг потребителей Киева за тепло и горячую воду составляет около 4,8 млрд грн. Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду имеют население и ЖЭО столицы – 3,2 млрд грн. Долги государственного и местного бюджета составляют 190 млн грн, других потребителей – 349 млн грн. Долги государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий, а также разнице в тарифах составляют почти 1 млрд грн.

При этом свою задолженность перед "Нафтогазом" за потребленный газ в "Киевэнерго" оценивают в 3,8 млрд грн.