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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (15965) память (753) протест (4257)

 Эта капля позора достала всех, - глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" Шанский о туалетах и мусорнике у стены памяти украинских воинов в Киеве

Семьи погибших в войне с Россией воинов делают многое для патриотического воспитания, в частности, проводят патриотические уроки в школах. В то же время, они видят безразличие властей к почтению памяти погибших героев. Случай, когда у стены памяти в Киеве установили биотуалеты и мусорные баки, является вопиющим.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 3 мая на митинге против установки мусорных баков и биотуалетов у стены памяти возле Михайловского Собора заявил глава общественной организации "Єдина родина Чернігівщини" Николай Шанский.

Смотрите также: Родные погибших на Донбассе воинов требуют от киевских властей прекратить размещать биотуалеты возле Стены памяти. ВИДЕО

"Мы сегодня собрались у стены памяти из-за того, что мусорные баки поставили у самой стены, а также постоянно ставят автомобили и разместили биотуалеты. Хотели бы обратиться к мэру города, чтобы коммунальные службы с пониманием относились к стене памяти Героев Украины, и люди, выполняющие тут задачи по работе, поняли, что это Герои Украины, которые дали им возможность работать, учиться, жить, отдыхать. Этот случай возмутил всю Украину. Я как глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" заявляю, что мы не можем терпеть такого отношения – не почтению памяти наших сыновей, мужей, братьев.

Поэтому мы обращаемся к Администрации Президента и Президенту, депутатам Верховной Рады, премьер-министру с требованием почтить их память и предоставить статус, который был бы историческим и знаковым, и который рассказывал бы об их подвигах, смелостии  любви к Украине, которой они отдали свои жизни для того, чтобы сегодня Украина процветала. Семьи воинов, погибших в войне с Россией, делают все для того, чтобы Украина процветала: проводят патриотические уроки, рассказывают о чествованиях, но на сегодняшний день их не достаточно. Эта капля позора, который был на сегодняшний день, достала всех. Я призываю всех воинов АТО объединиться в единую силу, чтобы поняли, что есть больше 300 тысяч воинов, защищавших Украину, есть больше 10 тысяч воинов погибших, и выставить одну позицию", - сказал он.

Шанский предложил 5 числа провести по всем областям митинг по поводу того, как власть на местах ив целом в Украине относится к почтению памяти Героев. Слава Укриане!".

Напомним, семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.

Источник: https://censor.net.ua/n3069573
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
боксЁру пора в Вену... к фирташевским...
советы получать...
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Скорее бы День Освобождения Украины от этой власти мерзавцев, лицемеров, ублюдков барыжных.
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с чего бы им покидать корыта? они так просто их не оставят.
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Казали ж, заховай бабусин паспорт, спаси Київ. Так не дослухались.
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У Клічка мозок отбитий та ще він друг Фірташа. Що тут можна казати плювали вони на всіх "героїв", для них головні герої це американські президенти на зелених купюрах.
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И что, так трудно найти организатора, кто это сотворил?
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Чморить дворников и водил не окупается.
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ждем объявления Шанского "зрадофилом" и "агентом зрады и кремля"
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Не знаю как шанский, а вот ты точно принадлежишь к этому славному племени.
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Киев я смотрю при лолите ваще в помойку превратился. Янык ключ повернул. А лолита глаза зажмурила и на газ жмет...
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тю жлобы... ну погрузите их в грузовик и отвезите под парадный вход в мерию
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Эта капля позора достала всех, - глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" Шанский о туалетах и мусорнике у стены памяти украинских воинов в Киеве.

Це - не крапля позору, а, на жаль, купа лайна...
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купа лайна будет как раз без биотуалетов.
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Президент Порошенко способен справится с этой проблемой. Но только в случае избрания его на второй срок.
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Встановить червону стрічку, покладіть ножиці на стільчик. Вони з Кличко будуть за 5 хвилин. Приманка спрацює. Ну і пакуйте їх у ті "будки".
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Заметил интересную закономерность, один из основных признаков незорового в психическом отношении существа- всегда говорить(писать) о себе во множественном числе или от имени кого-либо ( чего-либо) всего....... Вся расейка.., вся Украина.. , вся страна.., весь народ..., все люди...всех....итд.
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Коммунальные службы Киева явно из ДАУНетскага региону БЕЖЕНЦЫ,ибо там я видел это гоффно похожее на БИОТУАЛЕТЫ в 1997 году,когда Начальником ДАУНбасса вместо Щербаня Вовы не МИЛЛИАРДЕРА ДАУНбасса,стал Витя Индюкович Эта капля позора достала всех, - глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" Шанский о туалетах и мусорнике у стены памяти украинских воинов в Киеве - Цензор.НЕТ 5469
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Так ты же за них тут кровь проливаешь, нахваливаешь без конца и края. Хамелеон. Ця крапля ганьби дістала всіх, - голова ГО "Єдина родина Чернігівщини" Шанський про туалети і смітники біля Стіни пам'яті українських воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 7727
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Там МЗС неподалік розташоване, можна туда відтягти сортири і сміттєві контейнери.
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КацаПсины,не парьтесь я помню всё что происходило в эиом советском ГОФФНЕ с 1961 года..............мне тогда было всего 15 лет...но ПАМЯТЬ сохранила всё..........
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Мусорники на банковую,туалеты при входе в верховную зраду.
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Хорошая новость из МОСКВЫ......
На телеканале РАБссия -1 Шкандаль...
Мы потеряли УКРАИНУ навсегда....СССР навсегда и СНГ навсегда.....
Крысы Кремля...вы когда теряли ВАРШАВСКИЙ ДОГОВОР в 1990 году не срали ПОНОСОМ???? Эта капля позора достала всех, - глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" Шанский о туалетах и мусорнике у стены памяти украинских воинов в Киеве - Цензор.НЕТ 5866
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А сколько нужно минут и человек, что бы укатить баки и туалеты?
Крик стоит уже неделю, хотя там дел на 10 минут.
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Люди они такие в Киеве,в туалет иногда ходят.Не то, что в Чернигове.Все по под забор или в подъезде.
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Эта тема лакомый кусочек для мокшанских ольгинцев и наших зрадодрочеров. ГОЛОС!!!
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А что им еще остается ? Оффшорный счет на 150 долларов, или про закрытую "липецкуюфабрику"?
Про Рустави2лолита, уже тоже скучно...
Даешь про туалеты!

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"Сім'ї загиблих у війні з Росією воїнів роблять багато для патріотичного виховання, зокрема, проводять патріотичні уроки в школах"
Тобто цим ідіотам мало, що недодержава забрала в них дітей, треба щоб і в інших було так само Ця крапля ганьби дістала всіх, - голова ГО "Єдина родина Чернігівщини" Шанський про туалети і смітники біля Стіни пам'яті українських воїнів у Києві - Цензор.НЕТ 5954


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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЭта капля позора достала всех, - глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" Шанский о туалетах и мусорнике у стены памяти украинских воинов в Киеве
 
 
 
 
 
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