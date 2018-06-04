Эта капля позора достала всех, - глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" Шанский о туалетах и мусорнике у стены памяти украинских воинов в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 3 мая на митинге против установки мусорных баков и биотуалетов у стены памяти возле Михайловского Собора заявил глава общественной организации "Єдина родина Чернігівщини" Николай Шанский.

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"Мы сегодня собрались у стены памяти из-за того, что мусорные баки поставили у самой стены, а также постоянно ставят автомобили и разместили биотуалеты. Хотели бы обратиться к мэру города, чтобы коммунальные службы с пониманием относились к стене памяти Героев Украины, и люди, выполняющие тут задачи по работе, поняли, что это Герои Украины, которые дали им возможность работать, учиться, жить, отдыхать. Этот случай возмутил всю Украину. Я как глава ОО "Єдина родина Чернігівщини" заявляю, что мы не можем терпеть такого отношения – не почтению памяти наших сыновей, мужей, братьев.

Поэтому мы обращаемся к Администрации Президента и Президенту, депутатам Верховной Рады, премьер-министру с требованием почтить их память и предоставить статус, который был бы историческим и знаковым, и который рассказывал бы об их подвигах, смелостии любви к Украине, которой они отдали свои жизни для того, чтобы сегодня Украина процветала. Семьи воинов, погибших в войне с Россией, делают все для того, чтобы Украина процветала: проводят патриотические уроки, рассказывают о чествованиях, но на сегодняшний день их не достаточно. Эта капля позора, который был на сегодняшний день, достала всех. Я призываю всех воинов АТО объединиться в единую силу, чтобы поняли, что есть больше 300 тысяч воинов, защищавших Украину, есть больше 10 тысяч воинов погибших, и выставить одну позицию", - сказал он.

Шанский предложил 5 числа провести по всем областям митинг по поводу того, как власть на местах ив целом в Украине относится к почтению памяти Героев. Слава Укриане!".

Напомним, семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.