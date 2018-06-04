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Все про:конвертцентр (291) налоги (2434) налоговая милиция (1238) ГФС (2592)

 В суд переданы материалы дела в отношении двух жителей Винницкой области, подозреваемых в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области под процессуальным руководством прокуратуры области в суд направлен обвинительный акт в отношении организатора и одного из активных участников "конвертационного центра", оборот средств которого составил около 130 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Фигуранты предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Винницкой, Черновицкой, Житомирской, Черкасской, Киевской областей и г. Киев по уклонению от уплаты налогов. С этой целью участники "конвертационного центра" создали и использовали около двух десятков фиктивных предприятий, счета которых использовались для вывода средств в теневой оборот, откуда вскоре снимались наличными.

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Для ликвидации "конвертационного центра" в конце прошлого года одновременно проведено 12 обысков в офисах конвертцентра и местах проживания фигурантов, транспортных средствах и изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, средства связи, оргтехника, на которой изготавливались документы, черновые записи и печати, которые использовались для осуществления незаконной деятельности.

В ходе расследования на имущество подозреваемых наложен арест на сумму 2,1 млн грн и прокуратурой заявлен гражданский иск на сумму 31,2 млн грн.

Участникам "конвертационного" сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности, фиктивном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

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Кроме того, сейчас идет досудебное следствие в отношении должностных лиц одного из предприятий - выгодоприобретателей, которое воспользовалось услугами "конвертационного центра" и которому, благодаря принятым в ходе следствия мерам, доначислено налогов на сумму более 3 млн. грн. Что касается остальных 13 выгодоприобретателей, то по этим предприятиям в настоящее время продолжаются проверки, по результатам которых будет решаться вопрос о начале соответствующих уголовных производств.

Источник: https://censor.net.ua/n3069572
 
 
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В суд переданы материалы дела в отношении двух жителей Винницкой области, подозреваемых в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Невже Порошенко та Гройсман?
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интересно, а гнойсман в этом году арбузы будет возить?
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Это ,случайно не про Порошенко и Гройсмана? В суд переданы материалы дела в отношении двух жителей Винницкой области, подозреваемых в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем - Цензор.НЕТ 9137
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ суд переданы материалы дела в отношении двух жителей Винницкой области, подозреваемых в незаконной конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем
 
 
 
 
 
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