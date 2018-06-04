 "Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

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"В четверг 7 июня в 11:00 собираемся под КГГА. Каждый регион, каждая организация, да в конце концов каждая мама может записать свое видеообращение к мэру Киева и к Президенту Украины. Нам всем нужен день и место, где мы будем вспоминать всей Украиной тех, кто за нее жизнь отдал ... И пусть чиновники всех рангов почитают. От начальника ЖКК до Президента. Они ведь за четыре года ни одной лампадки туда не поставили, ни одного венка "от ..." не принесли ... Другого пути нет. Иначе будем туалеты двигать и дальше", - говорится в тексте анонса.

Также опубликован список требований, которые, вероятно, будут выдвинуты перед столичными властями.

"Просто вне всяких пунктов! Михайловская площадь - место Веры и Памяти. Все точка. Никаких увеселительных мероприятий.

1. Постановка на учет мемориального комплекса Стена Памяти на Михайловской площади как памятника истории.

2. Контроль соблюдения ПДД на всем протяжении Стены Памяти. Установка дополнительных знаков запрещающих парковку.

3. Установка освещения для каждой панели Стены Памяти. Для того, что бы ее было хорошо видно и в ночное время.

4. Установка камер видеонаблюдения.

5. Установка скамеек для посетителей мемориального комплекса, отвечающих общей концепции.

6. Установка ваз для живых цветов, отвечающих общей концепции мемориального комплекса.

7. Прописание государственного протокола возложения цветов в государственные праздники и День Памяти.

8. Почетный караул и его смена. Пусть это будет переходящая Вахта Памяти по всем военным структурам города Киева. Училища, академии, воинские части. По всем!

9. Место обозначить куда ложить цветы. Это начало Стены, обозначенное монументально. Есть над чем подумать. С него все начинается.

11. Установка информационного киоска-терминала с электронной книгой Памяти и схемой для поиска персоналии по Стене Памяти.

12. Расширить штат музея и ввести должность экскурсовода по мемориальному комплексу Стена Памяти", - написал участник гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200" Павел Нетесов.

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