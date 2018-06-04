 "Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.
"В четверг 7 июня в 11:00 собираемся под КГГА. Каждый регион, каждая организация, да в конце концов каждая мама может записать свое видеообращение к мэру Киева и к Президенту Украины. Нам всем нужен день и место, где мы будем вспоминать всей Украиной тех, кто за нее жизнь отдал ... И пусть чиновники всех рангов почитают. От начальника ЖКК до Президента. Они ведь за четыре года ни одной лампадки туда не поставили, ни одного венка "от ..." не принесли ... Другого пути нет. Иначе будем туалеты двигать и дальше", - говорится в тексте анонса.
Также опубликован список требований, которые, вероятно, будут выдвинуты перед столичными властями.
"Просто вне всяких пунктов! Михайловская площадь - место Веры и Памяти. Все точка. Никаких увеселительных мероприятий.
1. Постановка на учет мемориального комплекса Стена Памяти на Михайловской площади как памятника истории.
2. Контроль соблюдения ПДД на всем протяжении Стены Памяти. Установка дополнительных знаков запрещающих парковку.
3. Установка освещения для каждой панели Стены Памяти. Для того, что бы ее было хорошо видно и в ночное время.
4. Установка камер видеонаблюдения.
5. Установка скамеек для посетителей мемориального комплекса, отвечающих общей концепции.
6. Установка ваз для живых цветов, отвечающих общей концепции мемориального комплекса.
7. Прописание государственного протокола возложения цветов в государственные праздники и День Памяти.
8. Почетный караул и его смена. Пусть это будет переходящая Вахта Памяти по всем военным структурам города Киева. Училища, академии, воинские части. По всем!
9. Место обозначить куда ложить цветы. Это начало Стены, обозначенное монументально. Есть над чем подумать. С него все начинается.
11. Установка информационного киоска-терминала с электронной книгой Памяти и схемой для поиска персоналии по Стене Памяти.
12. Расширить штат музея и ввести должность экскурсовода по мемориальному комплексу Стена Памяти", - написал участник гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200" Павел Нетесов.
Верховний Суд
26 квітня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційні скарги захисника та прокурора на вирок суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції стосовно К., засудженого за умисне убивство при перевищенні меж необхідної оборони.Конституція України гарантує кожному право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.Законодавством України про кримінальну відповідальність визначено, що необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.В окремих випадках, а саме - напад озброєної особи, напад групи осіб або протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення, Кримінальним кодексом України визначено, що шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення посягаючого життя.Як встановлено судом у вироку, удар ножем підсудний наніс потерпілій В., захищаючись від незаконного проникнення у його житло та нападу на нього з боку М. та В., що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров'ю.Враховуючи викладене та підтверджуючи право захищати своє життя і здоров'я від протиправних посягань, Верховний Суд скасував оскаржувані вирок та ухвалу і закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діянні складу злочину.Детальніше з постановою можна ознайомитись за посиланням.