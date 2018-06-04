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 Киевские новости, Общество
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Все про:КГГА (2014) Киев (15952) память (753) протест (4257)

 "Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки

Семьи погибших украинских воинов будут требовать от киевской власти прекратить размещать мобильные туалеты у Стены памяти погибших Героев и запретить парковку автомобилей возле нее.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу мероприятия в Facebook.

Смотрите также: Родные погибших на Донбассе воинов требуют от киевских властей прекратить размещать биотуалеты возле Стены памяти. ВИДЕО

"В четверг 7 июня в 11:00 собираемся под КГГА. Каждый регион, каждая организация, да в конце концов каждая мама может записать свое видеообращение к мэру Киева и к Президенту Украины. Нам всем нужен день и место, где мы будем вспоминать всей Украиной тех, кто за нее жизнь отдал ... И пусть чиновники всех рангов почитают. От начальника ЖКК до Президента. Они ведь за четыре года ни одной лампадки туда не поставили, ни одного венка "от ..." не принесли ... Другого пути нет. Иначе будем туалеты двигать и дальше", - говорится в тексте анонса.

Также опубликован список требований, которые, вероятно, будут выдвинуты перед столичными властями.

"Просто вне всяких пунктов! Михайловская площадь - место Веры и Памяти. Все точка. Никаких увеселительных мероприятий.
1. Постановка на учет мемориального комплекса Стена Памяти на Михайловской площади как памятника истории.
2. Контроль соблюдения ПДД на всем протяжении Стены Памяти. Установка дополнительных знаков запрещающих парковку.
3. Установка освещения для каждой панели Стены Памяти. Для того, что бы ее было хорошо видно и в ночное время.
4. Установка камер видеонаблюдения.
5. Установка скамеек для посетителей мемориального комплекса, отвечающих общей концепции.
6. Установка ваз для живых цветов, отвечающих общей концепции мемориального комплекса.
7. Прописание государственного протокола возложения цветов в государственные праздники и День Памяти.
8. Почетный караул и его смена. Пусть это будет переходящая Вахта Памяти по всем военным структурам города Киева. Училища, академии, воинские части. По всем!
9. Место обозначить куда ложить цветы. Это начало Стены, обозначенное монументально. Есть над чем подумать. С него все начинается.
11. Установка информационного киоска-терминала с электронной книгой Памяти и схемой для поиска персоналии по Стене Памяти.
12. Расширить штат музея и ввести должность экскурсовода по мемориальному комплексу Стена Памяти", - написал участник гуманитарного проекта "ЭВАКУАЦИЯ 200" Павел Нетесов.

Смотрите также: Память воинов УНР почтили в Польше: Почти 100 лет назад украинско-польское братство оружия спасло Европу от большевистского нашествия. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3069547
 
 
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Верховний Суд підтвердив право особи на захист свого життя і здоров'я від протиправних посягань

"Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки - Цензор.НЕТ 6596 Верховний Суд
26 квітня 2018 року Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув касаційні скарги захисника та прокурора на вирок суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції стосовно К., засудженого за умисне убивство при перевищенні меж необхідної оборони.Конституція України гарантує кожному право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.Законодавством України про кримінальну відповідальність визначено, що необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.В окремих випадках, а саме - напад озброєної особи, напад групи осіб або протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення, Кримінальним кодексом України визначено, що шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення посягаючого життя.Як встановлено судом у вироку, удар ножем підсудний наніс потерпілій В., захищаючись від незаконного проникнення у його житло та нападу на нього з боку М. та В., що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров'ю.Враховуючи викладене та підтверджуючи право захищати своє життя і здоров'я від протиправних посягань, Верховний Суд скасував оскаржувані вирок та ухвалу і закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діянні складу злочину.Детальніше з постановою можна ознайомитись за посиланням.
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символичная фотография к статье,показывает развитие Украины со времен майдана
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Боксер меня опять рассмешил: уверял, что достроит лестницу на Пейзажке к финалу Лиги. И действительно работы там велись активные. Но, естественно, не успели. И что вы думаете? - строители с многочисленной техникой просто испарились с недостроенной лестницы! Все, не успели к 26 мая, ради иностранцев достроить - теперь нет смысла продолжать стройку, ради киевлян! "Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки - Цензор.НЕТ 8706 "Сходи від Пейзажної алеї в Києві збираються добудувати до літа" https://kiev-ukr.segodnya.ua/kother/lestnicu-ot-peyzazhnoy-allei-v-kieve-sobirayutsya-dostroit-k-letu-1125394.html
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Боксёр это "свадебный генерал" недалёкий по интеллекту, за спиной которого сидят дерибанщики на разных должностях. А Витальке нравится светится на разных мероприятиях, шо дитя малое.
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Охренели. Властные только скорбные маски надевают в годовщину памяти Небесной сотни, жертв политрепрессий, Голодомора.....или когда бойцов погибших в АТО вспоминают. Лицемеры, лжецы, коррумпированные подонки ......Поставьте им мусорники и параши у въезда в их коттэджи, заляпайте дерьмом персональные украденные пляжи и причалы для яхт в Конча Заспе!
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Давайте бросать в эти баки чиновников и топить их в туалетах - помогает. Сколько можно ждать. Сегодня Украине нужен в разы ещё мощнее Майдан, чем был, чтобы выгнать эту власть - ставленников воров в законе. Раз не помог первый Майдан, нужно идти до полной победы. Если конечно есть кому идти. Ведь за границу много народу едет. А так и эта власть достойна того, чтобы её выбросить в мусорный бак, как и прошлая власть. Все кто был при власти эти 27 лет достойны казни. Мы должны наказать их по китайскому примеру - казнить коррупционеров вместе с олигархами, ворами и предателями прямо на Майдане!
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Что с ними разговаривать? Вы что не понимаете, что это банда, которая марадерствует? Они специально создают вам такие поводы - мусорки подвигать, биотуалеты... да вы добьетесь результата - они уберут нужниики - а вы будете радоваться победе? это не победа, это разводилово полное. Место такой власти - Лукъяновское сизо...
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Такого не допускали даже отъявленные подонки. Кто же управляет нашей страной?? и сколько мы будем их терпеть??
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Такую власть - на свалку!" - семьи погибших бойцов придут под КГГА с требованием убрать от Стены памяти биотуалеты и мусорные баки
 
 
 
 
 
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