 Необходимо усилить давление на Путина, чтобы к ЧМ по футболу были освобождены политзаключенные и заложники, - Ирина Геращенко

Об этом в ходе Согласительного совета заявила первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня во второй половине дня, в Кремле уже принято решение, будет вынесен псевдо приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Ни у кого нет сомнений, что нашего коллегу засудят. Больше 20 дней голодает Олег Сенцов, к нему присоединился Александр Кольченко. К ним не пускают консулов. Также голодают Александр Шумков, Владимир Балух. Весь этот террор, объявленный Российской Федерацией украинцам, не имеет конца и края", - заявила первый вице-спикер ВР.

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Геращенко также проинформировала, что на прошлой неделе во время очередных "минских встреч" украинская сторона обратилась к РФ с инициативой и готовностью передать 23 россиянина, осужденных в Украине, за причастность к терактам, преступлениям против территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мы готовы их передать России ради освобождения Сенцова, Кольченко, Карпюка и Клыха, Гриба (молодого студента похищенного в Беларуси, которому сегодня не даю лекарства). Мы не разъединяем украинцев с крымскими татарами, а также теми, кто находится на оккупированных территориях. Представители Российской Федерации (на это. – Ред.) сказали полную чушь, что этих людей включают в список так называемые ОРДЛО: они граждане Российской Федерации, но жили они где-то там. Это свидетельство того, что России плевать и начхать на граждан, которых она засылает в Украину убивать, шантажировать, организовывать теракты. Поэтому я прошу вас, коллеги, не забывать, что вызов номер один для Украины – это война", - заявила Геращенко и призвала депутатов апеллировать ко всем международным структурам с двумя требованиями.

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"Во-первых, давление на Путина, чтобы к чемпионату мира по футболу были освобождены политзаключенные и заложники. Во-вторых, это допуск Международного комитета Красного креста и украинского омбудсмена, госпожи Денисовой во все тюрьмы на оккупированных территориях – на Донбассе и в Крыму, и к нашим политзаключенным в России", - детализировала она.

Кроме того, Геращенко обратилась ко всем украинцам, которые купили билеты на чемпионат мира по футболу: "Десять раз подумайте о том, стоит ли ехать в страну агрессор, где вас могут схватить, задержать, а потом украинская власть очень часто бессильна даже прислать вам консулов. Не стоит ни гривней, ни рублем поддерживать что-либо происходящее (в России. – Ред.)".

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Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.