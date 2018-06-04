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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:задержание (4975) МИД (4571) Россия (69484) Беца (233)

 Есть официальное сообщение о задержании украинца в Москве, выясняем обстоятельства, - МИД

Украинский МИД выясняет обстоятельства задержания гражданина Украины в Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца.

"Получено официальное сообщение правоохранительных органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - написала она.

Ранее сообщалось, что 31 мая в Москве задержали украинца. Ему инкриминируется контрабанда запчастей к военной технике.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинца задержали в оккупированном Крыму, в ФСБ причиной называют попытку сбыта оружия

Источник: https://censor.net.ua/n3069542
 
 
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скоро лошки которые поедут на футбол в РФ пополнят их число
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Какой дурак туда вообще ездит ? ))) Ни разу не был и другим не советую. Нафиг вам проблемы ?
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Сообщение в газете "Правда" от 04.06.1944 года "Есть официальное сообщение о задержании гражданина СССР в Берлине, выясняем обстоятельства, - МИД" Есть официальное сообщение о задержании украинца в Москве, выясняем обстоятельства, - МИД - Цензор.НЕТ 302
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... на нём была будёновка, а за спиной волочился парашют )
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Да пох..! Пусть всех посадят, раз мозгов нет. У меня знакомый, кричавший за Украину, теперь поехал работать на оккупанта в Питере. При встрече прячет глаза и рассказывает, что обстоятельства заставили. Мы меняем военных преступников на мудаков, которые во время войны ездят к оккупантам. За свои поступки пусть отвечают сами. Спасение утопающих дело рук самих утопленников.
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Он сумасшедший ? Нафиг в раху ежать,когда в той же Германии штуку евро стабильно в месяц получал бы. Даже на временных подработках и без специальности.К тому же в нормальных условиях и с нищаками Запада.
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Удачи тем, для кого " ЧМ - это праздник спорта, нефиг приплетать сюда политику!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть официальное сообщение о задержании украинца в Москве, выясняем обстоятельства, - МИД
 
 
 
 
 
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