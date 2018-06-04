 Есть официальное сообщение о задержании украинца в Москве, выясняем обстоятельства, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Тwitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины (МИД) Марьяна Беца.
"Получено официальное сообщение правоохранительных органов РФ о задержании 31.05.18 гражданина Украины. Выясняем обстоятельства, требуем встречи консула", - написала она.
Отримано офіц повідомлення органів РФ про затримання 31.05.18 громадянина України. З'ясовуємо обставини, вимагаємо зустрічі консула— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что 31 мая в Москве задержали украинца. Ему инкриминируется контрабанда запчастей к военной технике.