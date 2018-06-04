 На неподконтрольной Украине части Донбасса находится 100 потенциально опасных объектов, - МинВОТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно исследованиям экологической ситуации на Донбассе, которое было проведено по заказу министерства, в перечень потенциально опасных попало 176 объектов. Из них, 132 объекта - в Донецкой области (подконтрольная - 49, неподконтрольная - 83) и 44 объекта - в Луганской области (подконтрольная - 27, неподконтрольная - 17).

Этими объектами являются заводы, очистительные сооружения, водоканалы, насосные и фильтровальные станции, шахты, энергетические сооружения и ряд других.

Основными экологическими рисками Донбасса названы: затопление шахт Донецкой и Луганской областей из-за прекращения энергоснабжения водоотливных и вентиляционных комплексов, загрязнение почв, связанное с использованием оружия, химическое загрязнение вод, повреждения емкостей под давлением через боевые действия, в которых хранится жидкий хлор.

Отмечается, что все такая ситуация может привести к возникновению чрезвычайной ситуации трансграничного масштаба.

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