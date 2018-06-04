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 На неподконтрольной Украине части Донбасса находится 100 потенциально опасных объектов, - МинВОТ

На подконтрольной украинским властям территории Донбасса находится 76 потенциально опасных объектов, на неподконтрольной - 100 объектов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Согласно исследованиям экологической ситуации на Донбассе, которое было проведено по заказу министерства, в перечень потенциально опасных попало 176 объектов. Из них, 132 объекта - в Донецкой области (подконтрольная - 49, неподконтрольная - 83) и 44 объекта - в Луганской области (подконтрольная - 27, неподконтрольная - 17).

Этими объектами являются заводы, очистительные сооружения, водоканалы, насосные и фильтровальные станции, шахты, энергетические сооружения и ряд других.

Основными экологическими рисками Донбасса названы: затопление шахт Донецкой и Луганской областей из-за прекращения энергоснабжения водоотливных и вентиляционных комплексов, загрязнение почв, связанное с использованием оружия, химическое загрязнение вод, повреждения емкостей под давлением через боевые действия, в которых хранится жидкий хлор.

Отмечается, что все такая ситуация может привести к возникновению чрезвычайной ситуации трансграничного масштаба.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069539
 
 
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не має там ніякої помилки...дочитай речення до кінця
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Если они потенциально опасны только для лугандонцев, это еще не так страшно...🙂
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа неподконтрольной Украине части Донбасса находится 100 потенциально опасных объектов, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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