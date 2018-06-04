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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:агрессия (1315) Россия (69484) Эстония (538) Ильвес (10)

 Если Россия вздумает атаковать Эстонию, то может потерять Петербург, а также Омск и Томск, - экс-президент страны Ильвес

В военном смысле Россия не угрожает Эстонии, поскольку знает, что может понести значительные потери вследствие агрессии.

Как информирует Цензор.НЕТ, оОб этом в интервью "Европейской правде" заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Он напомнил, что в НАТО действует норма (статья 5), по которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все государства одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

Россия ведет против Эстонии информационную кампанию, отметил Ильвес. На Западе, по его словам, многие попадают под влияние российских пропагандистских нарративов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тысячи вооруженных российских военных находятся в Украине, а часть людей продолжает говорить - "не надо раскачивать лодку", - экс-президент Эстонии Ильвес о членстве в НАТО

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая продолжается уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза - действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают.

В то же время он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

"Я не считаю, что агрессия - это часть генокода русских!" - заявил Ильвес.

Источник: https://censor.net.ua/n3069538
 
   
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Прибалтийские республики все такие
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Estoniji sredniaja zarplata 1350 evro,v rosiji gde to 300 evro.Tut dobavyt dumaju i nenado nicego
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Естонія Литва і Латвія добре жили при СРСР в 70-80 роки . У кожної республіки була власна кіностудія - Рижська, Таллінфільм та Літовська кіностудія і які шедеври вони знімали це просто щось особливе було серед радянського кіно, а що зараз... Хто кого перевоює , чи Росія їх чи вони Росію і кіно такого не знімають більше - от і все що залишилося від бувших здобутків бувших братніх республік...
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Так чому усі ті кацапи, що "понаєхалі" в країни Балтії вчепились зубами та кигтями в чужу землю і не хочуть повернутись на любу їм росію, ще й права качають?
Там стільки кіна знімають!
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A kto govoryt sto my zyviom xuze cem 70 ili 80.My teper zyviom gorazdo luce cem zyli pri okupaciji
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Вы сейчас живете в нищете, поэто молодежь уезжает в Лондон и Дублин, скоро вас вообще не будет и МЫ ПРИДЕМ))))
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кто тебя татаромоногла туда пустит,у тебя что безвиз есть,как у Украины?)))
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Sreedniaja zarplata 1300 evro eto ne niceta,vot rosija niceta,alxasy,bomzy po mentalitetu Якщо Росія надумає атакувати Естонію, то може втратити Петербург, а також Омськ і Томськ, - екс-президент країни Ільвес - Цензор.НЕТ 7939
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Пока НАТО прочешется вся Эстония уже за присоединение к России проголосует. Якщо Росія надумає атакувати Естонію, то може втратити Петербург, а також Омськ і Томськ, - екс-президент країни Ільвес - Цензор.НЕТ 7378
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россия платит дань маленькой чечне,а было время СССР контролировал пол мира
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли Россия вздумает атаковать Эстонию, то может потерять Петербург, а также Омск и Томск, - экс-президент страны Ильвес
 
 
 
 
 
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