 Если Россия вздумает атаковать Эстонию, то может потерять Петербург, а также Омск и Томск, - экс-президент страны Ильвес

Как информирует Цензор.НЕТ, оОб этом в интервью "Европейской правде" заявил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес.

Он напомнил, что в НАТО действует норма (статья 5), по которой нападение на одну из стран-членов приравнивается к нападению на все государства одновременно.

"Конечно, Россия может атаковать Эстонию - но вскоре она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Петербурге. Они об этом помнят", - сказал Ильвес.

Россия ведет против Эстонии информационную кампанию, отметил Ильвес. На Западе, по его словам, многие попадают под влияние российских пропагандистских нарративов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тысячи вооруженных российских военных находятся в Украине, а часть людей продолжает говорить - "не надо раскачивать лодку", - экс-президент Эстонии Ильвес о членстве в НАТО

"Никуда, конечно, не делась кампания по дискредитации моей страны, которая продолжается уже 27 лет. И в Украине, несомненно, понимают, о чем идет речь, потому что у вас точно такая же ​​проблема со стороны России с рассказами о "нацистах" и "хунте". И эта угроза - действительно опасна. На Западе хватает "полезных идиотов", и до сих пор есть медиа, которые это подхватывают.

В то же время он верит в возможность того, что Россия изменится настолько, что угрозы с ее стороны исчезнут.

"Я не считаю, что агрессия - это часть генокода русских!" - заявил Ильвес.