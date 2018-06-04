EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  267  3
Материалы по теме:
Все про:голодовка (585) колония (266) Россия (69484) Сенцов (480)

 Сенцов продолжает голодовку: ему делают внутривенные инъекции, - российские тюремщики

Незаконно осужденный в России украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков.

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков, сообщили "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает Цензор.НЕТ

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - отметил собеседник агентства, добавив также, что оно удовлетворительное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Объявивший голодовку Кольченко находится в медчасти колонии, - правозащитник Щур. ФОТО

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, О.Сенцов получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069537
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
несмотря на поддерживающую терапию уже наступили необратимые изменения в организме. глюкоза , аминокислоты не заменяют белок поступающий через желудок. Еще немного и финиш закономерный. Хуйло по барабану.
 показать весь комментарий
 
Рашка будет тянуть до последнего а когда эскулапы скажут что все ПИПЕЦ осталось там пару дней его отдадут чтобы он помер не в рашке а в Украине!! вот и весь так сказать сценарий!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСенцов продолжает голодовку: ему делают внутривенные инъекции, - российские тюремщики
 
 
 
 
 
 вверх