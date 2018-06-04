 Сенцов продолжает голодовку: ему делают внутривенные инъекции, - российские тюремщики

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов продолжает голодовку под наблюдением медиков, сообщили "Интерфакс-Урал" в пресс-службе УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день голодовка продолжается. Он все также находится под наблюдением медицинских работников. Пока его состояние здоровья не меняется, все стабильно", - отметил собеседник агентства, добавив также, что оно удовлетворительное.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Объявивший голодовку Кольченко находится в медчасти колонии, - правозащитник Щур. ФОТО

По словам сотрудника пресс-службы ведомства, О.Сенцов получает поддерживающую терапию - ему делают внутривенные инъекции.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Судя по комментариям "кремлевских прихлебателей", Москва уже готова на обмен Сенцова, - правозащитница Томак

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.