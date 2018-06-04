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Все про:журналистика (2219) пропаганда (1966) Россия (69484) СБУ (12553) СМИ (3064) вербовка (107) Вышинский (40)

 В СБУ опровергли заявления репортера "РИА Новости" Высокович о вербовке: "Приехала с пропагандистской целью"

В Службе безопасности Украины утверждают, что заявления российского агентства "РИА Новости" о якобы попытке вербовки их корреспондента Ирины Высокович украинской спецслужбой не соответствуют действительности.

Об этом рассказала "Громадському" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Никакой вербовки не было, она приехала в Херсон на суд (над руководителем "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским. - Ред.) с пропагандистской целью", - отметила Гитлянская.

Она рассказала, что Высокович пригласили пообщаться с ее согласия, поскольку у СБУ была информация о том, что журналистка получила задание от редакции "РИА Новости" записать сюжет, дискредитирующий Украину.

В то же время Гитлянская сообщила, что Высокович официально не является сотрудницей агентства, однако ей платили 1,5 тысячи долларов за подобную задачу. Она также является гражданкой Украины.

В пресс-службе СБУ отметили, что заявления Высокович относительно привлечения связаны с тем, что "ей не дали возможности сделать материалы".

"Ей вынесли предостережение и она поехала домой", - подытожила Гитлянская.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3069533
 
 
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дать 20 лет вышинскому и обменять на Сенцова
нафиг он тут сдался - кормить урода
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А у Высакович найти наркоту и пистолет............Террористка, хотела поубивать Луценко, Турчинова, Парубия............лет 15...и на обмен. В СБУ опровергли заявления репортера "РИА Новости" Высокович о вербовке: "Приехала с пропагандистской целью" - Цензор.НЕТ 4916
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ти хочеш щоб половину "наших" депутаНів у Москві затримали ?
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это тех которые за инструкциями и баблом в кремль к пуйлу ездят?
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У парламенті Великої Британії закликали виключити РФ з Інтерполу

Парламентарі Великої Британії попросили главу Міністерства внутрішніх справ Саджида Джавіда втрутитися в "зловживання" Росією Інтерполом через переслідування "відомого критика Владіміра Путіна", засновника фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.
Про це пише The Telegraph.
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У СБУ спростували заяви репортерки "РИА Новости" Високович про вербування: "Приїхала з пропагандистською метою" - Цензор.НЕТ 138Кочєґар 🇺🇸 🔞‏
@NoFated_ver2_0 3 июн.
Еще
Гнап фактически раскрыл убийство Шеремета, следы которого ведут в СБУ вальцмана, но всем пох.
У СБУ спростували заяви репортерки "РИА Новости" Високович про вербування: "Приїхала з пропагандистською метою" - Цензор.НЕТ 80863 ответов65 ретвитов18 отметок «Нравится»
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"СБУ, можливо, контролювало установку бомби, яка вбила журналіста Павла Шеремета"
Ukraine spy agency 'may have seen planting of bomb that killed journalist'

New film suggests an intelligence services agent was present when device was hidden under Pavel Sheremet's car last July
Alec Luhn in MoscowWed 10 May 2017 18.14 BSTLast modified on Wed 10 May 2017 22.43 BST
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ СБУ опровергли заявления репортера "РИА Новости" Высокович о вербовке: "Приехала с пропагандистской целью"
 
 
 
 
 
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