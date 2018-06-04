 В СБУ опровергли заявления репортера "РИА Новости" Высокович о вербовке: "Приехала с пропагандистской целью"

Об этом рассказала "Громадському" пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Никакой вербовки не было, она приехала в Херсон на суд (над руководителем "РИА Новости-Украина" Кириллом Вышинским. - Ред.) с пропагандистской целью", - отметила Гитлянская.

Она рассказала, что Высокович пригласили пообщаться с ее согласия, поскольку у СБУ была информация о том, что журналистка получила задание от редакции "РИА Новости" записать сюжет, дискредитирующий Украину.

В то же время Гитлянская сообщила, что Высокович официально не является сотрудницей агентства, однако ей платили 1,5 тысячи долларов за подобную задачу. Она также является гражданкой Украины.

В пресс-службе СБУ отметили, что заявления Высокович относительно привлечения связаны с тем, что "ей не дали возможности сделать материалы".

"Ей вынесли предостережение и она поехала домой", - подытожила Гитлянская.

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Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.