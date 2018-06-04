 Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал его отец Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.

"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г.Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе. Долго мы требовали от администрации СИЗО позволить Павлу покупать (за собственные средства) жизненно необходимые лекарства и продукты питания. И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания под стражей, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (приобретается в СИЗО) - не известно. Борьба продолжается", - написал он.

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Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.

Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

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7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.