 Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет удерживаемого в СИЗО Павла Гриба: у него нет возможности покупать себе лекарства, - отец

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал его отец Игорь Гриб, передает Цензор.НЕТ.
"Госфинмониторинг РФ заблокировал перевод средств на счет Павла. Такая информация получена по итогам посещения Павла в СИЗО-5 г.Краснодар украинскими консулами на прошлой неделе. Долго мы требовали от администрации СИЗО позволить Павлу покупать (за собственные средства) жизненно необходимые лекарства и продукты питания. И вот новый "ход" российской стороны. Другого слова, как ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО трудно подобрать. Как выдержит больной организм, после 9,5 месяцев содержания под стражей, отсутствие лекарств и обычной чистой питьевой воды (приобретается в СИЗО) - не известно. Борьба продолжается", - написал он.
Ранее отец удерживаемого в Краснодарском СИЗО украинца Игорь Гриб сообщил о продлении сыну ареста до 4 июля.
Он же заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.
Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.
По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.
Памагите, номер карты ПБ 2233 3344 5566 7677
Молодий хлопець, довірливий, потрапив в облесливі обійми фсб.
защитница прав человека в рфментовка Москалькова покупает ему лекарства за свои, если за чужие не хотят.
2 червня о 13:28 ·
КОГДА ВОЙНА
Границы оккупированных территории на востоке Украины практически неизменны с февраля 2015-го. Но 3-х летняя стабильность линии соприкосновения не должна нас обманывать. Приближение президентских выборов в марте 2019 наполняет оставшийся до него период повышенными рисками. Руководство РФ совершенно не настроено оставлять Украину «в покое» и пускать выборы на самотёк. Тем более, что есть высокие «риски» смены политического руководства на менее удобное для Кремля. Кроме того, у Путина на сегодняшний день в украинском вопросе есть три крупные цели, которые ему крайне важно достичь. Это легализация аннексии Крыма, снижение уровня экономических санкций до «терпимого» и восстановление тотального влияния на политику Украины. Ни одна из этих целей не может быть достигнута только путём переговоров и/или подкупом политиков. В Украине нет «управляемой демократии» российского-северокорейско-китайского типа. Поэтому у действующей украинской власти нет возможности навязать населению такие условия «примирения» с РФ, а любые попытки могут привести к быстрой смене политической верхушки на политиков, декларирующих неприятие такой сделки. Таким образом, без серьёзной ломки общественных настроений в Украине эти цели недостижимы. Даже глубокий экономический спад и глубокое моральное падение высшего руководства страны не помогают Кремлю решить эти вопросы. Народ Украины не позволит руководству страны в какой-либо форме признать переход Крыма в РФ и российский вариант решения вопроса по остальным оккупированным территориям. Возможные варианты развязки с восточными оккупированными территориями либо полностью неприемлемы для путинской России, либо для Народа Украины. Соответственно, о существенном ослаблении международных санкций не может быть и речи, несмотря на все «старания» нынешнего руководства Украины по обнулению нашего международного рейтинга. Такие «треши», как эпопея с Антикоррупционным судом, законом об образовании, «Бабченко-шоу» и прочие, могут снизить готовность Запада усиливать санкции к РФ, но привести к их отмене - навряд ли.
У действующего президента Украины задачка ещё сложнее. За прошедшие 4 года он набрал на себя столько негатива, что уголовная перспектива для него, после следующих (не факт, что очередных) президентских выборов, кажется более чем реальной. Его положение значительно сложнее положения Кучмы в 2003-м и Януковича до 18 февраля 2014. Янукович тогда пошёл на расстрел Майдана, а на что будет способен нынешний президент? Достаточно очевидно, что силой полиции, Внутренних Войск и прочих СБУ, методом фальсификации или отмены выборов, ему власть не удержать. Договориться с преемником об «индульгенции» тоже достаточно сложно, поскольку тот получит власть только под твёрдые обещания искоренить и наказать пороки власти нынешней. Искоренять-неискоренять - то такое…, но наказать «папередника» точно придётся. Бежать на Запад бесполезно, поскольку материалов для уголовного преследования по всему цивилизованному миру будет более чем достаточно. Бежать в Россию… да пожалуй, это единственный вариант, если возьмут после столь талантливо сыгранной роли «патриота-русофоба». В общем ситуация у Петра Алексеевича крайне неординарная, а неординарность ситуации требует и неординарных решений. Поэтому я исхожу из того, что нынешний президент готов на всё… Из этого «предположения» предлагаю исходить и при моделировании военной ситуации. Фактор готовности военно-политического руководства Украины «на всё» придётся учитывать как один из ключевых факторов предстоящей войны.
Итак, для решения задач, стоящих перед Путиным, нужно кардинально сменить общественное настроение в Украине. И сделать это невоенным путём мне не представляется возможным, по крайней мере, в приемлемые для Путина сроки. А военное решение должно быть настолько оглушительным, что Украина не только примет мир на условиях победителя, но и примет навязанное из Москвы руководство. Это руководство, конечно, может себя позиционировать как «националистическое», пошедшее на «разумный компромисс» исключительно по «патриотическим» соображениям. Такой «маскарад» возможен исключительно для маскировки полной зависимости и чтобы дать нам возможность самим себя обмануть. Из новейшей истории яркий пример похожего военно-политического решения - Франция-1940. Причём, если Гитлер не смог тогда замириться с Британией, то шансы Путина на «мировую» мне представляются выше. Не думаю, что на Западе сейчас найдётся современный «Черчилль», а вот «Чемберленов» там предостаточно. Тем более сейчас «бочка нефти» стоит почти в два раза больше, чем в 2016-м и, на этом фоне, перспектива исключения РФ из списка поставщиков энергоносителей ЕС на зиму 2018-19гг. добавит европейским лидерам «чемберленского» пацифизма.
Итак, военный разгром, сопоставимый с разгромом Франции в 1940-м, потенциально может решить основные задачи Кремля. Да и Порошенко сможет избежать тюрьмы и, даже, сохранить себя на вершине «пищевой цепочки», если выслужит эту возможность у победителя. Примерно как маршал Петен.
Наиболее вероятным сроком начала наступления ВС РФ считаю период конец июня - начало сентября 2018.
КАКАЯ ВОЙНА
Не думаю, что Путин решится на дополнительную аннексию каких-либо территорий, кроме Крыма. И создание «новороссии» не несёт ему существенных дивидендов, а лишних рисков предостаточно. Такой формат «мира» будет сложно согласовать с Западом, да и установить свой «протекторат» над Центральной и Западной Украиной, отделив «Новороссию», тоже будет намного сложней. Впрочем, могут быть варианты.
Полагаю, основными задачами предстоящей операции будут разгром/пленение основных боевых сил ВСУ, уничтожение оборонительного потенциала и физическое уничтожение (моральное подавление в плену) наиболее активной патриотично настроенной части населения. Решение этих задач, вероятно, приведёт к достижению целей Кремля в Украине.
Возможно ли достижение таких разрушительных результатов быстрой наступательной операцией ВС РФ? К сожалению, ответ положительный. Абсолютное большинство иностранных военных специалистов, с которыми у меня есть какая-нибудь коммуникация, как и я, считают этот сценарий наиболее вероятным. К сожалению, за последние 3 года боевой потенциал ВСУ только снижался на фоне строительства «потёмкинской деревни», вместо боеспособной современной армии. Напротив, РФ активно наращивала свои боевые возможности на Юго-Западном направлении. Даже без учёта возможных согласованных действий военно-политических руководителей РФ и Украины, Украинская Армия, на сегодняшний день, не способна вести боевые действия в формате маневренной обороны, не говоря уже о сетецентрическом их варианте. Любые другие виды боевых действий неминуемо приведут к полному разгрому подразделений и частей ВСУ, находящихся на всей, охваченной боевыми действиями, территории. А такой территорией может стать вся приморская, левобережная и часть правобережной Украины. При (вероятном) быстром взятии под контроль или разрушении агрессором всех мостов через Днепр, организованное отступление в принципе станет невозможным. Основная часть наших войск окажется разгромлена и попадёт в плен… Учитывая перевес сил и возможностей, незапланированные заминки и неплановый обход возникших очагов сопротивления, на завершение основной части такой операции силам противника не понадобится и двух недель, не считая этапа развёртывания и подготовки к наступлению. Невозвратные потери наступающих на основном этапе операции должны уложиться в 10 000, а в оптимистичном для противника варианте 1000-2000 военнослужащих РФ. При условии решения поставленных перед своими войсками задач, такие потери военное руководство РФ, определённо, может считать вполне приемлемыми.
Противник может избрать достаточное количество вариантов направлений ударов на всей линии соприкосновения с границами РФ, ОРДЛО, Крыма и всего морского побережья. Его главной задачей будет окружить/изолировать подразделения ВСУ, принудить их к сдаче, создать в стране панику и предпосылки для начала «мирных» переговоров с выбранной им же шайкой «политических» негодяев. На «переговорах» главными аргументами давления на общественное мнение будут пленные военнослужащие и военная беззащитность страны. Коллаборанты подпишут любой подсунутый им вариант «мира», с имитацией предварительных торгов с участием международных посредников.
КАК ВОЕВАТЬ
Есть ли способы избежать такого сценария? На самом деле, шансов избежать такого развития событий не слишком много.
Первый способ это тот, который декларирует Президент Порошенко, как основной - международное давление и возможные международные последствия режиму Путина в случае масштабного наступления в Украине. К сожалению, по целому комплексу причин, не считаю, что такая угроза остановит вероятное наступление. Безусловно, при условии, если бы противник считал реальным риск погрязнуть в кровопролитных боях, без перспективы полного разгрома ВСУ, угроза международных механизмов давления на агрессора и поддержки сражающейся Украины была бы очень веским фактором сдерживания, НО… Для этого нужно было 3 года готовить армию к войне, а не разлагать её тотальной коррупцией, продвижением бездарных лизоблюдов и солдафонщиной. Разведка РФ, очевидно, распол
Это не моя статья, а его....
Да, будут партизаны, но и ваты тоже выйдет много.....
Что-то не слышно и не видно никаких партизан....
Хоть бы один поезд под откос пустили..., мэра какого-то повесили бы на столбе...
Думаешь захватят еще и вдруг откуда ни возьмись партизаны появятся?
Ограничение можно снять объявлением войны и переходом к полномасштабным действиям.