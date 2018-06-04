 Луценко, Кубив и Нефедов примут участие в дискуссии об отношениях между Украиной и ЕС в Брюсселе, - Сарган. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Брюсселе Генпрокурор Юрий Луценко примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформах и дальнейшие шаги"", - написала она.
Сарган также отетила, что среди участников от Украины также первый вице-премьер Степан Кубив и заместитель министра экономики Макс Нефедов.
Фото: Сарган/Facebook
Нюню, ПРативныя ...
Це як?))
Не про Вас, Шановний Пан, вибачте...)))
зря Юрика туда пустили...
Народная примета