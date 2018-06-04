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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (509) ГПУ (8692) Луценко (7028) Сарган (256) Кубив (144) Нефедов (59)

 Луценко, Кубив и Нефедов примут участие в дискуссии об отношениях между Украиной и ЕС в Брюсселе, - Сарган. ФОТО

Генпрокурор Украины Юрий Луценко примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформах и дальнейшие шаги" в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган написала на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Брюсселе Генпрокурор Юрий Луценко примет участие в панельной дискуссии "Отношения между Украиной и ЕС: Отчет о реформах и дальнейшие шаги"", - написала она.

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Сарган также отетила, что среди участников от Украины также первый вице-премьер Степан Кубив и заместитель министра экономики Макс Нефедов.

Луценко, Кубив и Нефедов примут участие в дискуссии об отношениях между Украиной и ЕС в Брюсселе, - Сарган 01

Фото: Сарган/Facebook

Луценко, Кубив и Нефедов примут участие в дискуссии об отношениях между Украиной и ЕС в Брюсселе, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069526
 
 
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Отношения между Украиной и ЕС - интимные.
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панельной дискуссии....... Луценко, Кубів і Нефьодов візьмуть участь у дискусії про відносини між Україною та ЄС у Брюсселі, - Сарган - Цензор.НЕТ 3824 Не хочу думать о плохом, но как то стремно за ГэПлокулола со товарищи..... Зачем их туда пригласили?
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летять гроші платників податків по вітру
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Ну все, дискусія перетвориться на балаган з горілою і дівчатами. Добре хоч Брюсель не Берлін, а то б і мордобій замовили б.
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Таким составом можно сразу бухать в Киеве и никуда не ехать, не позориться.
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Любопытно, им на табуретке нужно будет стоять или на полу и "принимать участие в дискуссии" взрослых.
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в какой стране генпрокурор таким занимается, панельная дискуссия отношений ес и Украина и влияние этих отношений на цикличность спада размножаемости мухи дроздофилы, юра возврощайся там в спортсмена депутата хорошего человека и просто криминального авторитета стреляли
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А отчего бы вам всем там на панели и не остаться? Подождали бы "в комфорте", пока над вами в Украине суд начнется. Луценко, Кубів і Нефьодов візьмуть участь у дискусії про відносини між Україною та ЄС у Брюсселі, - Сарган - Цензор.НЕТ 8153
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Прредставляю ,Я на вулику Червонх Ліхтарів був в 1977?..
Нюню, ПРативныя ...
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Палчик в шаКАЛад..Як-як...)))
Не про Вас, Шановний Пан, вибачте...)))
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и шведский стол небось там будет с алкоголем?
зря Юрика туда пустили...
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Дисскусионеры!!!! Да они два слова связать не в состоянии и единственно что они могут успешно делать так это врать и воровать!!!!
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По идее они должны в первую очередь ехать в Австрию к Фирташу с отчётом....но вы там блть хотябы отчёты не перепутайте, для Фирташа в красно-бело-голубой обложке, а для ЕС в синей...
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кубив расскажет как народ обокрал на миллиарды(((((((поучительный опыт
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Какие-то дебилы ,будут представлять лицо Украины за рубежом.. И шо подумают люди на Западе ? - Что все украинцы - дегенераты ? Один луцык чего стоит...
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Отстойно-достойная делегация-дефлорация...😵
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А хіба вміло красти то не важка праця?
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Если что-то лежит там, где обычно лежит г*, выглядит как г* и имеет запах г*, то скорее всего, это и есть г*

Народная примета
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко, Кубив и Нефедов примут участие в дискуссии об отношениях между Украиной и ЕС в Брюсселе, - Сарган. ФОТО
 
 
 
 
 
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