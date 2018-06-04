 Из квартиры Вышинского пропали ценные вещи и документы, - полиция

Об этом сообщил в комментарии Укринформу директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 17 часов поступило сообщение о том, что квартиру Вышинского обокрали", - сказал он.

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Тракало уточнил, что грабители вынесли ценные вещи и документы.

Сейчас Нацполиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 185 УК (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).

Напомним, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил 3 июня, что в квартиру его подзащитного, в настоящее время находящегося под арестом, проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.