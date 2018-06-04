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 Политика Украины
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Все про:воровство (510) Нацполиция (7535) Тракало (6) Вышинский (40)

 Из квартиры Вышинского пропали ценные вещи и документы, - полиция

Квартиру арестованного по подозрению в госизмене руководителя издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского обокрали.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера около 17 часов поступило сообщение о том, что квартиру Вышинского обокрали", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту кражи в квартире Вышинского открыто производство, - полиция Киева

Тракало уточнил, что грабители вынесли ценные вещи и документы.

Сейчас Нацполиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 185 УК (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).

Напомним, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил 3 июня, что в квартиру его подзащитного, в настоящее время находящегося под арестом, проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи.

15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.

Источник: https://censor.net.ua/n3069523
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
да и хрен с ним. уже 5 новость за этого козла и его квартиру.больше новостей нет?
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после повышения цены на газ до 11000 прийдеться каждый день шпиенов задерживать, если рабы не заткнутся, то может со всеобщей мобилизацией даже Донецк освобождать.
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Чё скулишь свинособака?
Следи лепше - за своим Хуйлом...
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Дегенератор ты с какой будки пишешь? подожми хвоста и не гавкай. мое хуйло у тебя за щекой, проверяй.
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якщо про члени, сраку, рот - пише срузкій педріот.
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Дык, зачем это все ему надо- все равно на киче парится.
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Иииии ктооо ентоооо сдееелалалал?!!
Фото выложите..

)))
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Не важно,что пропало-ищите,что появилось(флаг РФ.георгиевские ленты,оружие,наркота.Может парашют. Из квартиры Вышинского пропали ценные вещи и документы, - полиция - Цензор.НЕТ 5926
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медаль "за асваьаждєніє крисма" і русеншвайне паспорт - це цінні речі? Из квартиры Вышинского пропали ценные вещи и документы, - полиция - Цензор.НЕТ 4935
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ценные вещи ... полное собрание сочинений ленина
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Шотама с концом???
Плокулол верещав...
😁
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Ну питерские чекисты своего рода партиоты.
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розкуркурили кремліна, йому все одно найближчим часом не знадобиться
хай подякує, що не пристрелили як пса
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«Список 47», или Еще раз о дебилах во власти.

Припугнуть и взять под контроль журналистскую братию - это действительно выгодно. Только не Владимиру Путину, а Петру Порошенко накануне президентских выборов.

Допустим, что у меня приключился вывих мозга, и я поверил в СБУшный «список 47». В то, что существует общий список жертв-журналистов, и список этот, вопреки профессиональным подходам, не разбит по частям между российским спецслужбами для надежности, а гуляет по рядовым исполнителям (наверное, чтобы СБУ легче было понять общий замысел террористов).

Об этом сегодня пишет в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.

Так вот, возникают очевидные вопросы: с какой целью, почему именно сейчас и что за причудливый выбор жертв?

Понятно, что массовое убийство заметных деятелей дестабилизирует общественную ситуацию в Украине. Недоимперии это нужно лишь в случае планирующейся эскалации боевых действий на Донбассе после ЧМ по футболу.

Логика присутствует, так как Кремль идет по пути повышения ставок в надежде выторговать нужный ему очередной раунд «минска», транзит газа на его условиях и так далее.

Но тогда почему речь идет не о покушениях на наших военноначальников, славных своим искусством побеждать, на промышленников, неустанно кующих оружие победы, на дипломатов, эффективно пресекающих происки Кремля на международной арене?

Почему в списке именно журналисты, да еще и критикующие власть Петра Порошенко?!

Ведь если уничтожить критиканов, сеющих «зраду», то обществу будет проще сплотиться вокруг власти для отражения агрессии?

А вот припугнуть и взять под контроль журналистскую братию - это действительно выгодно. Только не Владимиру Путину, а Петру Порошенко накануне президентских выборов.

И последний вопрос: каким образом наша власть намерена втюхивать эту туфту зарубежным партнерам, которые очень интересуются происходящим? Или мы уже гуляем без берегов?

***

Немножко поправлю Александра Кочеткова. В «списке 47» присутствуют и журналисты-порохоботы тоже («Луценко понесло: «расстрельный список» вырос с 30 до 47, в него попали первые клоуны»).

Так что разобраться в этой головоломке, предложенной составителям «списка», очень сложно и вряд ли возможно, так как они наверняка и сами не знают. Термин про «дебилов от власти» от Кочеткова в данном аспекте - очень кстати…

Восхитительная картинка от Георгия Ключника
https://goo.gl/ea5xkD
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То есть документы следаки не все изъяли. Профи, куле. )
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"Ценные вещи" это медулька "за крым" и томик "Мартовских тэзисов вовки ульянова"?
Пусть в унитазе поищет!
Такие вещи должны лежать на своём месте...
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Треба арештувати його соратників-рашистів . 100 пудов свої почистили . Москальня срана .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз квартиры Вышинского пропали ценные вещи и документы, - полиция
 
 
 
 
 
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