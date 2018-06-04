 Из квартиры Вышинского пропали ценные вещи и документы, - полиция

Об этом сообщил в комментарии Укринформу директор Департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера около 17 часов поступило сообщение о том, что квартиру Вышинского обокрали", - сказал он.
Тракало уточнил, что грабители вынесли ценные вещи и документы.
Сейчас Нацполиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 185 УК (кража с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинившая значительный ущерб потерпевшему).
Напомним, адвокат Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил 3 июня, что в квартиру его подзащитного, в настоящее время находящегося под арестом, проникли неизвестные, в результате чего из нее пропали некоторые вещи.
15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.
Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. Ст.111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется К.Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает.
Следи лепше - за своим Хуйлом...
Фото выложите..
)))
Ы
Плокулол верещав...
😁
хай подякує, що не пристрелили як пса
Припугнуть и взять под контроль журналистскую братию - это действительно выгодно. Только не Владимиру Путину, а Петру Порошенко накануне президентских выборов.
Допустим, что у меня приключился вывих мозга, и я поверил в СБУшный «список 47». В то, что существует общий список жертв-журналистов, и список этот, вопреки профессиональным подходам, не разбит по частям между российским спецслужбами для надежности, а гуляет по рядовым исполнителям (наверное, чтобы СБУ легче было понять общий замысел террористов).
Об этом сегодня пишет в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
Так вот, возникают очевидные вопросы: с какой целью, почему именно сейчас и что за причудливый выбор жертв?
Понятно, что массовое убийство заметных деятелей дестабилизирует общественную ситуацию в Украине. Недоимперии это нужно лишь в случае планирующейся эскалации боевых действий на Донбассе после ЧМ по футболу.
Логика присутствует, так как Кремль идет по пути повышения ставок в надежде выторговать нужный ему очередной раунд «минска», транзит газа на его условиях и так далее.
Но тогда почему речь идет не о покушениях на наших военноначальников, славных своим искусством побеждать, на промышленников, неустанно кующих оружие победы, на дипломатов, эффективно пресекающих происки Кремля на международной арене?
Почему в списке именно журналисты, да еще и критикующие власть Петра Порошенко?!
Ведь если уничтожить критиканов, сеющих «зраду», то обществу будет проще сплотиться вокруг власти для отражения агрессии?
А вот припугнуть и взять под контроль журналистскую братию - это действительно выгодно. Только не Владимиру Путину, а Петру Порошенко накануне президентских выборов.
И последний вопрос: каким образом наша власть намерена втюхивать эту туфту зарубежным партнерам, которые очень интересуются происходящим? Или мы уже гуляем без берегов?
***
Немножко поправлю Александра Кочеткова. В «списке 47» присутствуют и журналисты-порохоботы тоже («Луценко понесло: «расстрельный список» вырос с 30 до 47, в него попали первые клоуны»).
Так что разобраться в этой головоломке, предложенной составителям «списка», очень сложно и вряд ли возможно, так как они наверняка и сами не знают. Термин про «дебилов от власти» от Кочеткова в данном аспекте - очень кстати…
Восхитительная картинка от Георгия Ключника
https://goo.gl/ea5xkD
Пусть в унитазе поищет!
Такие вещи должны лежать на своём месте...