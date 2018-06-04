 СБУ задержала на Донетчине наемника террористической организации "ДНР"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования, он с оружием в руках выполнял указания своих главарей.

Впоследствии из-за постоянных издевательств российских кадровых офицеров и сержантов над наемниками из числа местных жителей мужчина покинул группировку. Долгое время он скрывался от правоохранительных органов на территории РФ.

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Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов на подконтрольной украинской власти территории, куда тот прибыл по своим делам.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.

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