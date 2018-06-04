EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1699  3
Все про:боевик (16276) СБУ (12553) Донецкая область (3964) наемники РФ (470)

 СБУ задержала на Донетчине наемника террористической организации "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника незаконных вооруженных формирований российско-террористических войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель в 2014 году присоединился к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования, он с оружием в руках выполнял указания своих главарей.

Впоследствии из-за постоянных издевательств российских кадровых офицеров и сержантов над наемниками из числа местных жителей мужчина покинул группировку. Долгое время он скрывался от правоохранительных органов на территории РФ.

Читайте также: Бывший наемник РФ сдался полиции Бахмута

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника в одном из населенных пунктов на подконтрольной украинской власти территории, куда тот прибыл по своим делам.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские воины уничтожили комбата ВС РФ Олега Мамиева в эфире российского ТВ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3069522
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Интересно было бы узнать каким образом он попал на украинскую территорию? Не страна а проходной двор
 показать весь комментарий
 
 
наверное ехал устраиваться в нову полицию - очьень важьно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ задержала на Донетчине наемника террористической организации "ДНР"
 
 
 
 
 
 вверх