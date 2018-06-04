EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  2332  63
Все про:Минфин (1214) повышение ЗП (16) Данилюк (194) минимальная зарплата (135) повышение (100)

 Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы пока нет.

Об этом он рассказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.

"Предпосылок нет. Повышение" минималки "- это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 млрд гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко о повышении минимальной зарплаты: Поставил задачу выйти на 4 тыс. грн до конца года. И это не предел

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3069521
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке" ... Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк - Цензор.НЕТ 7603
 показать весь комментарий
 
 
Влада не має грошей, кредитів не дають, як заробити гроші, влада не знає - бо всі гроші роздала олігархам! В 2017 році відшкодування ПДВ олігархам склало 137 млрд грн, це на 50% більше ніж в 2016 році, коли відшкодували тільки 90 млрд грн! А на 2018 в плані відшкодування ПДВ олігархам на суму 200 млрд. грн! Яке ж тут може бути підвищення мінімальної зарплатні, коли олігархи ще не нагодовані! Через 11 місяців Президентом стане Гриценко, який пообіцяв посадити рошена і знищити олігархів! Тоді і зарплати піднімуть, бо не буде кому красти гроші мільярдами з бюджетів всіх рівнів!
 показать весь комментарий
 
 
" Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - добавил он.Источник: https://censor.net.ua/n3069521" - а він же натякнув, що не може бути більше коштів, поки не подолають корупцію. А корупція = тіньова економіка, яка у порівнянні з бюджетом країни займає значну частку всіх грошових потоків. Це як цукор через скло - лизнути можеш - але смаку не відчуєш. Всі вже давно зрозуміли - без подолання корупції не буде зросту економіки і, як наслідок, - не буде коштів в бюджеті.
 показать весь комментарий
 
 
- Снимите шляпы, -- сказал Остап, -- обнажите головы. Сейчас состоится вынос тела. (с)
 показать весь комментарий
 
Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк
Предпосылок для продления свободы Данилюка нет, - Народ
 показать весь комментарий
 
 
Порохоботы против Данилюка. Это большой плюс министру, значит топить его решили.
 показать весь комментарий
 
Я порохобот? Мальчик, приведи пример, что я порохобот. Любой. За любой год.
 показать весь комментарий
 
Ти як екзорцист , розумієш , що бог у них мамона . А тут вже ,твої прямі обов'язки .
 показать весь комментарий
 
значит есть предпосылки для выезда в Польшу.
 показать весь комментарий
 
"Повышение" минималки "- это дополнительные расходы." .... Конгениально!
 показать весь комментарий
 
 
О людях разговор не идет. Деньги на первом плане, а люди на последнем.
 показать весь комментарий
 
 
Прєстіж крєпчаєт
Сільно возрастаєт
Процент жіров у маслє
Довольні хами
Ситі в них єдала...
 показать весь комментарий
 
 
а от "прєдпосилки" для подальшої купівлі нерухомості в Лондоні в цього мудака завжди знайдуться Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5521
 показать весь комментарий
 
 
все верно. повышаться должны только цены. чтобы становилось все больше предпосылок выехать из Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Если у власти быдло - страна прозябает, если у власти Светочи - страна процветает. Тебе такая формула понятна или может оспоришь её?
 показать весь комментарий
 
 
Скажи в чём конкретно он быдло.

P.S. Не ставь сам себе лайки.
 показать весь комментарий
 
Конкретно? В быдло-власть небыдло не попадает, только быдло.
 показать весь комментарий
 
 
А хто заніс на руках це бидло у владні кабінети, не підкажеш?
 показать весь комментарий
 
cтранно а грося сказал что средняя растет значит и минималку можно поднять или кто то врет
 показать весь комментарий
 
 
добре що у вас є предпосилки для підняття цін та тарифів!
 показать весь комментарий
 
 
Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк.

Зате у риго-соєвих мародерів є безліч передумов для підвищення максимальних тарифів.
 показать весь комментарий
 
 
предпосылок говорит нет, старючий анекдот по теме
" приходят ходоки к ленину и говорят:
- голод страшный уже овес едим, скоро ржать как кони начнем
а ильич отвечает:
- ну не знаю не знаю я только что баночку меда съел и не жужу чего то"
 показать весь комментарий
 
 
Данилюк "идет в разнос" и начинаете дерзить Пети Пятому?
19.05.18 18:23 Порошенко о повышении минимальной зарплаты: Поставил задачу выйти на 4 тыс. грн до конца года. И это не предел
https://censor.net.ua/news/3066981/poroshenko_o_povyshenii_minimalnoyi_zarplaty_postavil_zadachu_vyyiti_na_4_tys_grn_do_kontsa_goda_i_eto
и при этом:

Продолжается странный судебный процесс - министр финансов Александр Данилюк против своих же подчиненных - фискальной службы. На днях в Киевском окружном административном суде состоялось заседание по делу по жалобе Данилюка на фискалов, которые осмелились начать проверку данных по неуплате министром налогов в бюджет Украины. Речь идет о сотнях тысяч гривен.
 показать весь комментарий
 
Гройсман любит пиариться, его слова ничего не значат. Сейчас он всеми силами топит Данилюка. Кстати, Гройсман задекларировал 17млн. грн. доходов (чистыми) за 2017 год. Передумов для підвищення мінімальної зарплати немає, - Данилюк - Цензор.НЕТ 5760
 показать весь комментарий
 
Ніззя щоб українці відірвалися в рейтингу найбідніших від африканців бо путєн нападе
 показать весь комментарий
 
 
Не вийде. Треба було все життя або красти, або вбивати, сидіти в тюрьмі, обдурювати людей. Ніяких шансів.
 показать весь комментарий
 
 
Давай на будівництво. Бетонник-арматурник, 16-20 тис. чистими за вахту. 15 днів пашеш, 15 вдома.
 показать весь комментарий
 
Я проектую те, що люди будують, буваю щотижня на авторських наглядах і тому знаю, хто скільки заробляє. Зарплата депутата 10 прожиткових мінімумів, або 17000 грн. Є надбавки за участь в роботі коміттів, у 20, 30 і 40%, але загалом виходить не більше 27тис грязними, або 22тис. чистими.
араз роботяга має депутатську зарплату, правда, для цього треба таки працювати.
 показать весь комментарий
 
Україна за 6 років скоротила імпорт полуниці на 88%

Обсяги імпорту свіжої суниці садової за останні шість років скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році, повідомляється в прес-релізі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
"Досвід роботи українців, в основному на польських полях, дав можливість зрозуміти, що Україна власними силами цілком може забезпечити зростаючий попит на полуницю на внутрішньому ринку. Це було підтверджено на практиці - за останні шість років обсяги імпорту свіжої суниці садової скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році. При цьому експорт зріс на 90% з 184 тонни до 1,799 тис. тонн відповідно", - зазначено в повідомленні.
Основним світовим виробником суниці садової є Польща. За даними УКАБ, вона вирощує близько 200 тис. тонн промислової суниці, що втричі більше, ніж обсяги, які вирощують в Україні.
Польща також є глобальним лідером за обсягами експорту замороженої полуниці - 95 тис. тонн в 2017 році. Однак за останні шість років обсяги імпорту польської свіжої полуниці в Україну скоротилися на 68%, тоді як Україна збільшила експорт полуниці замороженої в Польщу з 0,031 тонни в 2013 році до 3200 тонн в 2017 році.
За оцінками асоціації "Укрсадпром", за підсумками 2017 року Україна експортувала 1,8 тис. тонн свіжої полуниці і 3,2 тис. тонн замороженої.
"Вітчизняні підприємства минулого року експортували 15% виробленої полуниці в свіжому вигляді і 25% - в замороженому", - наводяться дані "Укрсадпром" в прес-релізі.

Тут трошки, там трошки... Курка по зернині клює і наїдається.
 показать весь комментарий
 
 
Азіров про капусту , а ти про полуницю . Мабуть теж родом , з ПР ?
 показать весь комментарий
 
Скорочення імпорту це успіх? Успіх.
Одночасне зростання експорту успіх? Успіх.
Зменшення ціни на продукт що розглядається це успіх? Успіх.
То при чому тут азіров? Де в даному факті ти накопав "зради"?
Ви йуляботи, дивні істоти. Ви глибоко віруєте, що щось добре в країні буде робитися виключно тоді, коли ваша бахіня при владі стане.
 показать весь комментарий
 
 
Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк

Предпосылок для продления жизни барыгам при власти нет тем более.
 показать весь комментарий
 
 
От цікаво для пана Данилюка депопуляція України і трудова міграція, яка набула катастрофічних маштабів не є достатнім аргументом?
 показать весь комментарий
 
 
немогу не вспомнить
https://www.youtube.com/watch?v=Q8v2WIvEJ3c
 показать весь комментарий
 
Предпосылки к повышению есть и серьезные. Так т когда же все таки повысят?
 показать весь комментарий
 
точно быдло -гоям вообще платить ненужно .
 показать весь комментарий
 
 
Для выборов решили придержать.Потом начнутся подачки с барского плеча и парралельное восхваление экономического таланта барыги и грося будет про перемоги вещать.У них выборы або пан або прийдется в эмиграцию отправляться)))
 показать весь комментарий
 
Я не знаю сколько сейчас минималка в Украине. но точно не десятки тысяч. И самую обычную зарплату получают миллионы людей, производящих материальные ценности. Скажите, какие такие невероятные ценности производят топ менагеры Нафтогаза или других подобных компаний, чтобы получать миллионные зарплаты? Может быть стоит подумать о них, как о реалЬном резерве для создания этих предпосылок для остальных?
 показать весь комментарий
 
 
Когда завтра получишь пинка под зад,молоть можно все что угодно.
 показать весь комментарий
 
альтернативы безальтернативным мыролюбным реформам нету.
 показать весь комментарий
 
Все правильно, горшей у бюджеті на мінімалку не має - всі пішли на премії топ-менеджерам Держкомпанії "Нафтогаз"...
 показать весь комментарий
 
Требовать надо не импичмента президента Порошенко, а зарплаты в 2000 евро и пенсии в 1000 евро уже сегодня. Национальные богатства Украины позволяют выплачивать не только премию в 60 миллионов долларов 23 летнему мальчику Коболеву, но и такие зарплаты и пенсии каждому жителю Украины. Другое дело, что украинцам это не нужно. Насильно ведь мил не будешь?
 показать весь комментарий
 
 
Та ніхто не чекає ніякого підвищення . До 22 000 - 35 000 UAH ви все одно не піднімете . Тому , ті хто має голову на плечах і хоче реально заробляти - працюють в Європі і стараються легалізуватись . Люди вже давно надіються на себе , а не на державу . І це правильно .
 показать весь комментарий
 
Понятно в бюджете для повышения зарплат народу денех нет. Ведь нужно выплатить менеджерам Нафтогаза по 30 миллионов на рыло...
 показать весь комментарий
 
ну нет, так нет, сказал народ и поехал работать в Польшу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк
 
 
 
 
 
 вверх