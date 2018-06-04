Предпосылок для повышения минимальной зарплаты нет, - Данилюк.

Об этом он рассказал в интервью ЭП, передает Цензор.НЕТ.
"Предпосылок нет. Повышение" минималки "- это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 млрд гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы", - отметил министр.
"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к "минималке", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать об Антикоррупционном суде, а не заниматься популизмом", - добавил он.
Предпосылок для продления свободы Данилюка нет, - Народ
Сільно возрастаєт
Процент жіров у маслє
Довольні хами
Ситі в них єдала...
P.S. Не ставь сам себе лайки.
Зате у риго-соєвих мародерів є безліч передумов для підвищення максимальних тарифів.
" приходят ходоки к ленину и говорят:
- голод страшный уже овес едим, скоро ржать как кони начнем
а ильич отвечает:
- ну не знаю не знаю я только что баночку меда съел и не жужу чего то"
19.05.18 18:23 Порошенко о повышении минимальной зарплаты: Поставил задачу выйти на 4 тыс. грн до конца года. И это не предел
https://censor.net.ua/news/3066981/poroshenko_o_povyshenii_minimalnoyi_zarplaty_postavil_zadachu_vyyiti_na_4_tys_grn_do_kontsa_goda_i_eto
и при этом:
Продолжается странный судебный процесс - министр финансов Александр Данилюк против своих же подчиненных - фискальной службы. На днях в Киевском окружном административном суде состоялось заседание по делу по жалобе Данилюка на фискалов, которые осмелились начать проверку данных по неуплате министром налогов в бюджет Украины. Речь идет о сотнях тысяч гривен.
араз роботяга має депутатську зарплату, правда, для цього треба таки працювати.
Обсяги імпорту свіжої суниці садової за останні шість років скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році, повідомляється в прес-релізі асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
"Досвід роботи українців, в основному на польських полях, дав можливість зрозуміти, що Україна власними силами цілком може забезпечити зростаючий попит на полуницю на внутрішньому ринку. Це було підтверджено на практиці - за останні шість років обсяги імпорту свіжої суниці садової скоротилися на 88% - з 1,286 тис. тонн у 2012 році до 153 тонн в 2017 році. При цьому експорт зріс на 90% з 184 тонни до 1,799 тис. тонн відповідно", - зазначено в повідомленні.
Основним світовим виробником суниці садової є Польща. За даними УКАБ, вона вирощує близько 200 тис. тонн промислової суниці, що втричі більше, ніж обсяги, які вирощують в Україні.
Польща також є глобальним лідером за обсягами експорту замороженої полуниці - 95 тис. тонн в 2017 році. Однак за останні шість років обсяги імпорту польської свіжої полуниці в Україну скоротилися на 68%, тоді як Україна збільшила експорт полуниці замороженої в Польщу з 0,031 тонни в 2013 році до 3200 тонн в 2017 році.
За оцінками асоціації "Укрсадпром", за підсумками 2017 року Україна експортувала 1,8 тис. тонн свіжої полуниці і 3,2 тис. тонн замороженої.
"Вітчизняні підприємства минулого року експортували 15% виробленої полуниці в свіжому вигляді і 25% - в замороженому", - наводяться дані "Укрсадпром" в прес-релізі.
Тут трошки, там трошки... Курка по зернині клює і наїдається.
Одночасне зростання експорту успіх? Успіх.
Зменшення ціни на продукт що розглядається це успіх? Успіх.
То при чому тут азіров? Де в даному факті ти накопав "зради"?
Ви йуляботи, дивні істоти. Ви глибоко віруєте, що щось добре в країні буде робитися виключно тоді, коли ваша бахіня при владі стане.
Предпосылок для продления жизни барыгам при власти нет тем более.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8v2WIvEJ3c