 Задержанный на Донетчине за перевозку марихуаны мужчина повесился в отделении полиции

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Туда его доставили вчера для проведения первоочередных следственных и оперативных действий. Мужчина 1982 года рождения подозревался в нелегальном наркообороте. Его остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике автомобиля через КПВВ. Мужчина вез 18 полуторалитровых бутылок с веществом, вероятно, марихуаной.

О факте сообщили сотрудникам прокуратуры. Совместно с ними провели осмотр места происшествия.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.

Открыты уголовные производства по статье "самоубийство" и "перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта".

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