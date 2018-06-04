 Задержанный на Донетчине за перевозку марихуаны мужчина повесился в отделении полиции

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Туда его доставили вчера для проведения первоочередных следственных и оперативных действий. Мужчина 1982 года рождения подозревался в нелегальном наркообороте. Его остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике автомобиля через КПВВ. Мужчина вез 18 полуторалитровых бутылок с веществом, вероятно, марихуаной.
О факте сообщили сотрудникам прокуратуры. Совместно с ними провели осмотр места происшествия.
Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.
Открыты уголовные производства по статье "самоубийство" и "перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта".
Внезаптный древнегрек Геродот спалил всю малину )
авакянамполицаям закон не писан? А вдруг они его сами грохнули?
Сколько горя людям причинили наркоманы.
В плане общественной опасности бухло гораздо более злое - аватары могут и напасть, и украсть, и убить по синей лавочке.
Себе на старость вез три ведра наркоты?