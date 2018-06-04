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Все про:Нацполиция (7535) повешение (12) Донецкая область (3964) марихуана (71)

 Задержанный на Донетчине за перевозку марихуаны мужчина повесился в отделении полиции

В здании Волновахского отделения полиции в Донецкой области нашли повешенным мужчину, которого накануне задержали на КПВВ "Новотроицкое".

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

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Туда его доставили вчера для проведения первоочередных следственных и оперативных действий. Мужчина 1982 года рождения подозревался в нелегальном наркообороте. Его остановили пограничники при перевозке наркотических веществ в крупных размерах в тайнике автомобиля через КПВВ. Мужчина вез 18 полуторалитровых бутылок с веществом, вероятно, марихуаной.

О факте сообщили сотрудникам прокуратуры. Совместно с ними провели осмотр места происшествия.

Правоохранители выясняют полные обстоятельства случившегося.

Открыты уголовные производства по статье "самоубийство" и "перевозка наркотических веществ в крупных размерах без цели сбыта".

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Источник: https://censor.net.ua/n3069519
 
 
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Ну , наркоту людям отдавать надоть, или деньгу. Вот он и выбрал лучший вариант.
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Какая приятная новость. Хорошо начинается день.
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В Скифской земле произрастает конопля - растение, очень похожее на лен, но гораздо толще и крупнее. Этим конопля значительно превосходит лен. … Взяв это конопляное семя, скифы подлезают под войлочную юрту и затем бросают его на раскаленные камни. От этого поднимается такой сильный дым и пар, что никакая эллинская паровая баня не сравнится с такой баней. Наслаждаясь ею, скифы громко вопят от удовольствия

Внезаптный древнегрек Геродот спалил всю малину )
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Менти "кришували" - менти і повісили. Щоб не вякнув зайвого.
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А я не понял, что за дела?! Затриманий на Донеччині за перевезення марихуани чоловік повісився у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 3970 По закону производство должно быть возбуждено по 115-й статье, пока следствие не докажет, что это самоубийство. Новым авакянам полицаям закон не писан? А вдруг они его сами грохнули?
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подушкой душат подосланные сокамерники и в петлю засовывают - так всегда делали...
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А ведь марихуану уже давным-давно надо бы легализовать ...ибо полезная она для здоровья человека ...
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Задержали на КПВВ, значит вёз траву сепарам или от них? Он наверное знал, что сепары сделают с ним (а возможно и с его семьей), поэтому и повесился
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К сожалению такой вариант возможен. Не сам.
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Траву надо легализовать, получать с этого налоги и направить свободные усилие на борьбу с тяжелыми наркотиками!
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"Реформированые" мусора и повесили.
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Мусора самі й повісили, щоб не було "хвостів".
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На Филиппинах наркодиллеров расстреливают без суда и следствия. Надо и в Украине так.
Сколько горя людям причинили наркоманы.
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вьі призьіваете убивать работников мвд, сбу и прокуроров с судьями и депутатами-президентами ?
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а почему бы и нет. Только связался с наркотой--к стенке.
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Чести ради - накуренные не хотят драться, воровать и вообще творить криминал. Накуренные хотят в тепло, вкусно покушать и позалипать в телевизор / ютьюб.
В плане общественной опасности бухло гораздо более злое - аватары могут и напасть, и украсть, и убить по синей лавочке.
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Сколько дадут по статье "самоубийство"?
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Вся Волноваха прекрасно знает , кто занимается и крышует наркоторговлю. "Вешаются" либо те , кто хотел дать показания и вскрыть всю схему. Либо конкурент.
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... 18 полуторалитровых бутылок .... ... без цели сбыта.
Себе на старость вез три ведра наркоты?
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За тысячи лет ни один человек не умер от травы и никого не замочил покурив . Теперь вспомните статистику преступлений после употребления бухла. Не заинтересованы в легализации травки только крышеватели тяжёлой дури, а кто они ?, все и так знают. Вот полная картина по странам :https://snob.ru/selected/entry/116732 :Затриманий на Донеччині за перевезення марихуани чоловік повісився у відділенні поліції - Цензор.НЕТ 769
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанный на Донетчине за перевозку марихуаны мужчина повесился в отделении полиции
 
 
 
 
 
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