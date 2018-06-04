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 Политика Украины, Общество
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Все про:отставка (2276) Гройсман (4082) Антикоррупционный суд (212)

 Я подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что подаст в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместного брифинга со спикером парламента Андреем Парубием.

"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, что в случае если этот суд - справедливый и независимый, не будет создан я сложу полномочия премьер-министра и подам в отставку", - заявил Гройсман.

...

Источник: https://censor.net.ua/n3069514
 
 
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щоб потім перед виборами рвати рубашку зі словами "я все віддав за антикорупційний суд"
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Вопрос не в Гроймане, а в Антикоррупционном суде. Без него кредитов Украине от МВФ не будет. Для тупых сразу объясняю, что % ставка по кредитам МВФ намного ниже чем в собственных банках.
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неужели грося подбил бабки и решил что уже достаточно
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Даже не знаю что выбрать. *антикоррупционный* суд и очередной кредит соевой банде от МВФ или отставка Гнойсмана и ОПГ.
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А теперь посмотрим как Гнойсман сдержит свое слово.
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- Плевал я на оклад! Я даром буду работать! - кричал инженер, взволнованно описывая кукишем всевозможные кривые.(с)
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Ну уж если речь зашла про инженеров:
«Международная группа ученых из Великобритании и Украины разработала ракету-«аутофаг», которая во время запуска начинает «пожирать» себя, снижая массу несущего элемента. Такая конструкция позволит снизить стоимость запуска небольших спутников. Успешные испытания прототипа проведены в украинском Днепре. Статья исследователей опубликована в Journal of Spacecraft and Rockets. Об этом сообщает издание Science Alert.»
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Видимо, Гнойсман решил тряхнуть стариной и таки стать наконец-то королем на рынке трусов в Украине! Бесценный опыт, полученный на винницком вещевом рынке, закапывать в землю просто грешно!
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42 год. Рабинович перед атакой пишет парторгу заявление:
Если я погибну в завтрашнем бою - прошу считать меня коммунистом! Если же нет - то нет.
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Причем этот суд должен быть в Лондоне или брюселе.
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не хочет Володя принимать на себя весь негатив от повышения цен на газ, не хочет.
И уйдет ..., что бы остаться ... в политике.
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Гройсман только за 2017 получил 17млн. грн. доходов! Вы думаете ему так нужно создание антикоррупционного суда? Я подам у відставку, якщо не буде створено Антикорупційний суд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8084 И есть же кто верит, наверно подконтрольные СМИ подадут в нужном ракурсе и всё как всегда забудется.
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Антикоррупционный суд. Для народа очередная погремушка, для власти очередной транш. И не заморачивайтесь, нет в нём больше никакого смысла и быть не может. Сам факт создания антикоррупционного суда в уже имеющейся системе правосудия абсурден.
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Не для народа но для журноshлюх. Разговорами о всякой %рени последние лет 20 забиты все эфиры. Пока народ занят шустершоу и набу-перепетиями так называемая элита набивает чемоданы с хрустящими бумажками.
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І знов соєва шобла влаштовує вистави перед США і західними партнерами.Чотири рокі грабували Україну як хотіли,а на п"ятий рік починають створювати собі алібі нібито незалежного політика.Народ України вони вважаю безпаментним і впевненні,що народ бидло і непам"ятає,як ригі піарилиВ.Кличка,А.Садового і В.Гройсмана у Савіка Шустера як трьох "новихмаладихлітц",як майбутнє покоління політиків.
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а он и не будет создан .запахло жаренным и хитрая душа маланца гройсмана поняла надо валить .но грамотно
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Так недавно Грося уже угрожал уйти в отставку если ему не дадут милион долларов и вертолет до Израиля
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Эту мразь нужно не в отставку, а на нары!!! Как впрочем и многих других из нынешней власти. Такого омерзительнейшего премьера, как Гройсман, в Украине ещё не было. Думал Азаров самый гнойный, ан нет - Гройсман всех переплюнул.
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Очень скоро ты подашь в отставку хочется тебе того, или нет. Следующие выборы вам, как политикам, "не пережить".
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Лучше бы тебя расстреляли суку, а так опять по тихому валить начинают наши доблесные спасители украины.
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спроси у народа, который тебя нанял на эту должность и платит тебе зарплату, пусть народ выберет сам, суд или отставку.
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Самый бездарный премьер, даже хуже азарова в разы
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знову, два кортавих властних пидараста заливают Украинскому населенню як вони им зроблят покращення, це неподобство ришуче треба припинити усунувши цих гандонов раз и назавжди
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він залякує депутатів.Чи помилився----мав сказати-----Я подам у відставку, якщо буде створено Антикорупційний суд.
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Матиос ,тварь уже четвертый год в отставку подает...Тебе с лолитой верить,- быть посмешищем в глазах нормальных людей ))
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"Я подам у відставку, якщо протягом 10 років не буде створено антикорупційний суд, а потім хоч куля в лоб (ой це вже хтось з наших обіцяв)" - В.Гросьман
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вот де насамперед виришуется доля Украинцив и до речи ми же уси помятаемо хто були ти краснозади вожди большивикив яки голодомором знишували Украинцив и знов теж саме история повторюется з сучасним власним шоблом яки бильш сучасними засобами знов знищуют Украинцив як скотиняк
Я подам у відставку, якщо не буде створено Антикорупційний суд, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5156
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Вся савушкинская братия и полезные зрадиоты кинулись в коменты тупить!
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Каким боком должность премьера относится к антикоррупционному суду? Подай в отставку, если, к примеру, так и не будет создана всемирная лига сексуальных реформ.
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Только из за этого заявления не стоит принимать закон о нем.
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Если антиворовской суд не создадите то Запад вас с гамном смешает. Поэтому суд будет создан 100% и вариантов иных ровно ноль. Тогда вопрос - с какого хера Мойша начинает орать о себе таком мойше хорошем на ровном месте? Вот если вы твари себе неприкосновенность до 1 июля не отмените, тогда уходи.
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поки ця іудейська гайка на чолі країни не буде розігнана, до тих пір вся країна як Титанік буде продовжувати погружатись все глибше і глибше боргову прірву.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯ подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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