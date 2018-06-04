 Я подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместного брифинга со спикером парламента Андреем Парубием.
"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, что в случае если этот суд - справедливый и независимый, не будет создан я сложу полномочия премьер-министра и подам в отставку", - заявил Гройсман.
...
«Международная группа ученых из Великобритании и Украины разработала ракету-«аутофаг», которая во время запуска начинает «пожирать» себя, снижая массу несущего элемента. Такая конструкция позволит снизить стоимость запуска небольших спутников. Успешные испытания прототипа проведены в украинском Днепре. Статья исследователей опубликована в Journal of Spacecraft and Rockets. Об этом сообщает издание Science Alert.»
Если я погибну в завтрашнем бою - прошу считать меня коммунистом! Если же нет - то нет.
И уйдет ..., что бы остаться ... в политике.
-------------
в отставку на нары
хоч куля в лоб(ой це вже хтось з наших обіцяв)" - В.Гросьман