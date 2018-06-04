 Я подам в отставку, если не будет создан Антикоррупционный суд, - Гройсман. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время совместного брифинга со спикером парламента Андреем Парубием.

"Я как премьер-министр Украины принял для себя решение, что в случае если этот суд - справедливый и независимый, не будет создан я сложу полномочия премьер-министра и подам в отставку", - заявил Гройсман.