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 Архиепископ УПЦ КП ​Климент поехал на встречу с объявившим голодовку в российской колонии Сенцовым

Архиепископ Симферопольский и Крымский ​Климент получил благословение патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета на посещение заключенного в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова, который 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"В пятницу, 1 июня 2018 года, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" города Лабытнанги в России, где содержится политзаключенный Олег Сенцов. В письме говорится о предоставлении возможности архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту (Кущу) посетить заключенного для выполнения пастырских обязанностей", – говорится в сообщении.

В сообщении указано, что архиепископ Климент отбыл в места содержания Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3069513
 
   
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Архиепископ УПЦ КП ​Климент поехал на встречу с объявившим голодовку в российской колонии Сенцовым.

А архієпископ УПЦ МП Павло купив собі шостий Мерседес, четверту квартиру та другу яхту. Як кажуть, відчуйте різницю.
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А московські попи ніколи не були з народом . Навпаки постійно щось мутять , то проти Бога , то проти людей . Постійно думають де би шо вкрасти .
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Люди признали (90%) , а на гундяя - насрати . Гонять прихожани московських признаних попів-жуліків , сцяними трусами з храмів і цілими селами переходять в КП . І правильно роблять . Церкву мають признати самі люди , а не всяке жульйо московске і парторги православія в пагонах фсб.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАрхиепископ УПЦ КП ​Климент поехал на встречу с объявившим голодовку в российской колонии Сенцовым
 
 
 
 
 
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