Архиепископ УПЦ КП ​Климент поехал на встречу с объявившим голодовку в российской колонии Сенцовым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"В пятницу, 1 июня 2018 года, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет подписал письмо к начальнику колонии "Белый медведь" города Лабытнанги в России, где содержится политзаключенный Олег Сенцов. В письме говорится о предоставлении возможности архиепископу Симферопольскому и Крымскому Клименту (Кущу) посетить заключенного для выполнения пастырских обязанностей", – говорится в сообщении.



В сообщении указано, что архиепископ Климент отбыл в места содержания Сенцова.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Задержанный вместе с Олегом Сенцовым Александр Кольченко 31 мая объявил голодовку с требованием освободить Сенцова.

Еще один крымчанин Владимир Балух голодает с 19 марта.

К Сенцову также присоединился удерживаемый в России бывший охранник Дмитрия Яроша Александр Шумков.

Глобальная акция #SaveOlegSentsov в поддержку украинских узников Кремля 1-2 июня проходила в более чем 20 странах мира. В частности, в Киеве акция началась с флешмоба - активисты в "тюремных робах" с цепями молча прошлись по Майдану, показывая страдания украинских политзаключенных.