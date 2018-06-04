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Все про:аэропорт (1121) билеты (240) Крым (20126) Симферополь (563)

 Российские авиакомпании резко сократили летние рейсы в оккупированный Крым, - "КоммерсантЪ"

Авиакомпании резко - на 551 тыс. пассажиров - сократили летние планы по рейсам в оккупированный Крым. В аэропорту Симферополя объясняют, что нужно вернуть 32 млрд руб. инвестиций в новый терминал, но авиакомпании грозят ростом цен на билеты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "КоммерсантЪ".

По данным издания, к такому резкому сокращению числа ейсов в оккупированный РФ Крым привел ряд факторов, от открытия Крымского моста до резкого - в 1,5–2 раза - роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

В летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест, рассчитала Транспортная клиринговая палата (ТКП) на основе расписаний. Прошлым летом на направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году — 2,1 млн. Больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" — на 187 тыс. кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел (27%), "Аэрофлот" — на 51 тыс. (14%), "Россия" — на 74 тыс. (13%), "Глобус" (входит в S7) — на 42 тыс. (13%).

По словам источника издания, по ряду причин перевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион и не спешат увеличивать емкости. Один из поводов - рост цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тыс. руб., с начала этого - уже 50 тыс. руб.

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Авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе. 1 июня аэропорт объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 руб., за обеспечение авиабезопасности — 408 руб. (для перевозчиков РФ), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 руб., предоставление аэровокзала на рейсе по РФ — 285 руб. на пассажира. В "Уральских авиалиниях" сообщили, что стоимость обслуживания рейса выросла на 50%. Коммерческий директор Nordwind Имран Назаров заявил, что из-за подорожания обслуживания рейса в полтора раза компания сократит число рейсов в оккупированный Симферополь в следующий период, это также, "безусловно, увеличит стоимость билетов". В "Нордавиа" ситуацию с ростом тарифов сочли "угрожающе критической", на некоторых направлениях цена билета растет до 1 тыс. руб., и говорят о спаде спроса на южных направлениях. Владелец "Руслайна" Николай Уланов говорит, что стоимость обслуживания выросла вдвое, перед сезоном это "было достаточно нечестным": компании осенью и зимой продали до 50% билетов, ориентируясь на старые тарифы аэропорта. По его мнению, "объем полетов обязательно сократится, но не сразу", а с началом осени.

В "Аэрофлоте" заявили о своей социальной роли по "обеспечению транспортной доступности Крыма", для чего в Симферополь введена программа "плоских тарифов". Компании группы будут летать в Крым "по ранее заявленному расписанию". В S7 предложили пересмотреть и снизить тарифы в Симферополе, утвержденные ФАС. В ведомстве заявили, что установлены предельные уровни тарифов и сборов на регулируемые услуги и "действующий прейскурант им соответствует". Нерегулируемые услуги аэропорт "предоставляет на конкурентной основе", и от авиакомпаний не было жалоб на завышение тарифов, говорят в ФАС. Маршруты до курортных городов Крыма в службе считают конкурентными: до Керчи, Феодосии, Ялты, Симферополя, Судака есть комплексная перевозка авиа- и автотранспортом через Анапу.

В аэропорту оккупированного Симферополя пояснили, что рост тарифов связан с инвестсоставляющей — нужен возврат вложений в новую инфраструктуру. Инвестиции в терминал — 32 млрд руб., 30% из них дали инвесторы, 70% — кредиты банков. 

Источник: https://censor.net.ua/n3069503
 
   
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Brighton Юра Брайтон‏ @Brighton601 23 ч.23 часа назад

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из разговора: "Опять сезон просрали? Так что, хохлы в этом году опять не приедут? Они там вообще охренели? Как нам тут выживать? За что они нас так ненавидят? Раньше ведь ездили" Ну реально - тупая и продажная тварь не понимает за что ее ...@дят...
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Денег нет , но вы , крысчане, держитесь 😀
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В багатьох місцях море перегородили, або забудували обзор на краєвиди.
Скоро кримчани забудуть що вони на курорті живуть, звичайна військова база.
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Вони там взагалі не потрібні асвабадітєлям.
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А чего летать-то? Сезон же еще не начался.
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Вот что мост животворящий делает. Даже самолёты останавливает!
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Шо ти постійно постиш якісь картинки що не відображаються?
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пол миллиарда долларов за терминал? знатно попилили, ну отбивайте че, туристов же море...
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Желающих лететь и так станет меньше, все у кого есть машина захотят проехатся по мосту.
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Сейчас в ОРДЛО, думаю, осознавая и принимая реальность "русского мира", особенно радуются те "народы бамбаса", кто хотел назад в СССР.

Ну, как же, наконец свершилось, к "народу Донбасса" вернулись такие очаровательные попутчики совка, как дефицит, очереди, талоны!

Россия на час закрытия границ перед чемпионатом мира по футболу ограничила "наварасов" в потреблении ГСМ, поэтому в ОРДЛО нет бензина. Люди скупают талоны и часами стоят в очередях. В соцсетях устраивают переклички, сообщая друг другу места, где есть бензин. Привет, совок!

Эх, ограничила бы еще Россия поставки в ОРДЛО военной техники и ихтамнетов, но, эти мечты пока неисполнимы. Может и правильно, ведь "наварасы", которые так хотели в СССР, звали Путина и поклонялись России, еще не до конца осознали всю сущность "русского мира".
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Во-во... І я про це хотів сказать... Навіщо їм літаки, якщо можна на автомобілі по мосту дістатися? Правда, пишуть, що при боковому вітрі машину на мосту, у смузі руху, втримать важкувато, однак, це не біда - хай вікна відкривають... "Парусність" зменшиться, бо вітер буде через відкриті вікна продувать... Заодно, і кондиціонер не треба навантажувать... Одні "позитивні моменти"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРоссийские авиакомпании резко сократили летние рейсы в оккупированный Крым, - "КоммерсантЪ"
 
 
 
 
 
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