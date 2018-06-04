 Российские авиакомпании резко сократили летние рейсы в оккупированный Крым, - "КоммерсантЪ"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет российский "КоммерсантЪ".

По данным издания, к такому резкому сокращению числа ейсов в оккупированный РФ Крым привел ряд факторов, от открытия Крымского моста до резкого - в 1,5–2 раза - роста аэропортовых тарифов в Симферополе.

В летнем сезоне емкость планируемых авиарейсов в Крым упала на 22,2%, или на 551 тыс. мест, рассчитала Транспортная клиринговая палата (ТКП) на основе расписаний. Прошлым летом на направлении выставили 2,7 млн кресел, а в этом году — 2,1 млн. Больше всех емкости сократили "Уральские авиалинии" — на 187 тыс. кресел, или 39%, Red Wings урезала план на 64 тыс. кресел (27%), "Аэрофлот" — на 51 тыс. (14%), "Россия" — на 74 тыс. (13%), "Глобус" (входит в S7) — на 42 тыс. (13%).

По словам источника издания, по ряду причин перевозчики начали ощущать убыточность полетов в регион и не спешат увеличивать емкости. Один из поводов - рост цен на топливо в Симферополе: в 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тыс. руб., с начала этого - уже 50 тыс. руб.

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Авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе. 1 июня аэропорт объявил, что сбор за взлет-посадку с НДС составит 624 руб., за обеспечение авиабезопасности — 408 руб. (для перевозчиков РФ), обслуживание вылетающего пассажира на внутренних линиях — 461 руб., предоставление аэровокзала на рейсе по РФ — 285 руб. на пассажира. В "Уральских авиалиниях" сообщили, что стоимость обслуживания рейса выросла на 50%. Коммерческий директор Nordwind Имран Назаров заявил, что из-за подорожания обслуживания рейса в полтора раза компания сократит число рейсов в оккупированный Симферополь в следующий период, это также, "безусловно, увеличит стоимость билетов". В "Нордавиа" ситуацию с ростом тарифов сочли "угрожающе критической", на некоторых направлениях цена билета растет до 1 тыс. руб., и говорят о спаде спроса на южных направлениях. Владелец "Руслайна" Николай Уланов говорит, что стоимость обслуживания выросла вдвое, перед сезоном это "было достаточно нечестным": компании осенью и зимой продали до 50% билетов, ориентируясь на старые тарифы аэропорта. По его мнению, "объем полетов обязательно сократится, но не сразу", а с началом осени.

В "Аэрофлоте" заявили о своей социальной роли по "обеспечению транспортной доступности Крыма", для чего в Симферополь введена программа "плоских тарифов". Компании группы будут летать в Крым "по ранее заявленному расписанию". В S7 предложили пересмотреть и снизить тарифы в Симферополе, утвержденные ФАС. В ведомстве заявили, что установлены предельные уровни тарифов и сборов на регулируемые услуги и "действующий прейскурант им соответствует". Нерегулируемые услуги аэропорт "предоставляет на конкурентной основе", и от авиакомпаний не было жалоб на завышение тарифов, говорят в ФАС. Маршруты до курортных городов Крыма в службе считают конкурентными: до Керчи, Феодосии, Ялты, Симферополя, Судака есть комплексная перевозка авиа- и автотранспортом через Анапу.

В аэропорту оккупированного Симферополя пояснили, что рост тарифов связан с инвестсоставляющей — нужен возврат вложений в новую инфраструктуру. Инвестиции в терминал — 32 млрд руб., 30% из них дали инвесторы, 70% — кредиты банков.