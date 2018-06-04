 Гран-при международного кинофестиваля "Молодость" получил литовский фильм "Святой"

Гран-при фестиваля, статуэтку "Скифский олень" и 10 000 долларов США получил фильм "Святой" литовского режиссера Андреуса Блажевичуса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Лучшим фильмом полнометражного конкурса была признана работа "Зимние братья" Хлинура Пальмассона (Дания).

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Лучшей работой короткометражного конкурса стал фильм "Блестящая наглая смерть" Серджиу Неджуличи (Румыния), лучшим фильмом в студенческом конкурсе – "Тесные связи" Зофьи Ковалевской (Польша).

Призы распределяло жюри во главе с продюсером Клаудией Ландсбергер (Нидерланды). Кроме нее, в жюри вошли продюсер Сергей Лавренюк, композитор Алла Загайкевич, программный директор кинофестиваля "Листапад" в Минске Игорь Сукманов и актер Адриан Цвикер.

Лучшим фильмом национального конкурса стала работа Дмитрия Сухолиткого-Собчука"Штангист". Специальные упоминания получили фильмы "Счастливая семья" Светланы Шимко и Галины Ярмановой и "Вне зоны" Никона Романченко.

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В этой программе награды присуждало жюри: Тиина Локк (фестиваль "Темные ночи", Таллинн), Антельм Видо (программный директор ОМКФ) и Марина Степанская (кинорежиссер).

Главный приз параллельного конкурса "Солнечный зайчик" получила картина "Наследницы" Марчело Мартинесси. Специальный диплом – "Жесткая краска" Филипе Матцембахера и Марсиу Реолона и "Кондитер" Офира Рауля Грайцера.

Параллельные жюри – Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и Экуменическое жюри – также объявили своих победителей. Жюри ФИПРЕССИ присудило свой диплом фильму "Опекунство" Ксьвье Леграна, а Экуменическое жюри отметило по одному фильму в каждой конкурсной программе – "Ретабло" Альваро Дельгадо-Апаричио (полный метр), "Девочки" Камиль Жапи (короткометражный конкурс) и "Мгновение" Юлии Тамтуры (студенческие фильмы).

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48-й кинофестиваль "Молодость" планируется провести с 26 мая по 2 июня 2019 года.