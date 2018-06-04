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Все про:приговор (640) Россия (69484) Фейгин (468) Сущенко (359)

 Сегодня московский горсуд огласит приговор Сущенко, - Фейгин

Московский горсуд вынесет приговор по делу обвиняемого в шпионаже украинского журналиста Романа Сущенко 4 июня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом защитник украинца Марк Фейгин написал на своей странице в Twitter.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года. Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко

Сегодня московский горсуд огласит приговор Сущенко, - Фейгин 01

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

Источник: https://censor.net.ua/n3069499
 
 
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где их разведчики? пусть на ежова меняют.
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Не вдалося в Україні росіянина вбити, посадимо в себе на росії українця. Головне щоб медійник був. - Кредо російських посіпак.
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Скоро и тело Николая -2, чекисты будут катать по Керченскому мосту.
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"Наследники РЕПРЕССИРОВАННОЙ семьи в России - бежавшие и получившие укрытие в Испании - едут по мосту в АННЕКСИРОВАННОМ Крыму. Что может еще быть "патриотичнее"?
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У маскалоти князів не було, а лише царі.
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сильно... - не ожидал...
Вот посмотрите видео..... Сьогодні московський міськсуд оголосить вирок Сущенку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 6956

Сьогодні московський міськсуд оголосить вирок Сущенку, - Фейгін - Цензор.НЕТ 3455 БРАТИ ЯКОВЛЕВИ‏ @yakovlevu 14 ч.14 часов назад
Прошу вас!Почуйте голос Новоросії! Новороські жителі хочуть вам дещо сказати!
Ви повинні вислухати їх!

ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/1003316170190213120



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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня московский горсуд огласит приговор Сущенко, - Фейгин
 
 
 
 
 
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