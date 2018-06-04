 Сегодня московский горсуд огласит приговор Сущенко, - Фейгин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом защитник украинца Марк Фейгин написал на своей странице в Twitter.

"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года. Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", – сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Приговор Сущенко может приблизить его освобождение, так как троих политзаключенных удалось вытащить из российской тюрьмы после решения суда, - Ирина Геращенко

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.