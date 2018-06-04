 Сегодня московский горсуд огласит приговор Сущенко, - Фейгин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом защитник украинца Марк Фейгин написал на своей странице в Twitter.
"Приговор Сущенко будет оглашен 4 июня 2018 года. Обвинение попросило 14 лет для Романа Сущенко", – сообщил он.
Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.
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БРАТИ ЯКОВЛЕВИ @yakovlevu 14 ч.14 часов назад
Прошу вас!Почуйте голос Новоросії! Новороські жителі хочуть вам дещо сказати!
Ви повинні вислухати їх!
ВИДЕО
https://twitter.com/twitter/statuses/1003316170190213120