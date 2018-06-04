 Реформирование еврозоны: Меркель хочет усиления евровалюты и создания Европейского валютного фонда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в обнародованном в воскресенье, 3 июня, интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) она, в частности, отметила необходимость усиления евровалюты. По ее мнению, это необходимо для дальнейшего успешного экономического развития зоны евро, тогда как "прежних инструментов мало" для этого.
В частности, Меркель выдвинула идею создания "инвестиционного бюджета" для выравнивания экономических перекосов между странами Еврозоны. Впрочем, по мнению немецкого канцлера, объемы такого бюджета не должны превышать "двузначной миллиардной суммы низшего порядка".
Кроме этого, она предложила создать Европейский валютный фонд (ЕВФ). По мнению Меркель, такой фонд можно создать на базе основанного в 2012 г. Европейского стабилизационного механизма. Тогда этот механизм основывался для преодоления долгового кризиса в Еврозоне, в частности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и на Кипре.
Меркель отметила, что Европейский валютный фонд мог бы предоставлять странам-членам еврозоны "долгосрочные кредиты" с целью поддержки. Кроме того, канцлер считает вполне реальным выделение этим фондом краткосрочных кредитов для финансовой помощи отдельным странам еврозоны, переживающих финансовые трудности.
На такие заявления Меркель уже успели отреагировать в Елисейском дворце. В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы президента Франции, в частности, отмечается, что канцлер ФРГ "приближается к французской точке зрения" на проблематику реформы Еврозоны. Кроме того, в заявлениях Меркель прослеживается "позитивное движение", отмечается в сообщении пресс-службы Макрона, цитирует информагентство AFP.
Напомним, в сентябре 2017 французский президент предложил радикальную реформу еврозоны до 2024 года. По его мнению, в итоге следует создать единый бюджет и должность министра финансов Еврозоны. В Париже уже давно ждали ответа Меркель по этим инициатив.
потім два бородатих), інтернаціонали...
потім членін з серерером !!!
а паралельно) Європа розвивалась) в соціалістичному плані - мусоліні-фюрер - це вершина)))
а вже потім, опісля другої світової ЄС, почався...
так що можна це назвати подобієм),
все подібно- як ясність і туман - в філософському плані!
Взять.. И поделить всю зону... Или Евро подрастет...
😱🤕🤢
З тими ж наслідками.
UKROPw777 @7w7w7w 10 ч.10 часов назад
Глава МВД Германии собрался в россию на ЧМ по футболу. меркель до сих пор не объявляла, однако и не исключила эту возможность.
Агенты штази, друзья шредера и европейские бляди стадом поедут на поддержку кровавой мрази.
Хутин Пуй @Kaputrusnya 9 ч.9 часов назад
В ответ @7w7w7w
У меркель сейчас тяжёлое время:вскрылось,что она знала о незаконном предоставлении вида на жительство мигрантам,Бундестаг требует объяснений...она сейчас хоть к пуйлу в койку готова сбежать)))
Во во, … «Киев бомбили, нам объявили» ... что на дешевом газе предназначенном для населения, какие-то никому неизвестные коррупционеры наживаются, продавая за кордон в три дорога.
И шо делают в нормальном государстве, правильно, внутренние органы напрягают все свои оперативные силы, устанавливают коррупционеров, берет их за …, вобщем, в процессе недолгой но скрупулезной следственно-судебной процедуры, определяют злодеев в узилище.
А украинские граждане таки получают газ из своих недр, по цене хоть как то соизмеримой с уровнем их зарплат, как это происходит в газодобывающем Казахстане или получают достойный уровень жизни, как это происходит в Норвегии и ОАЭ.
Но это если государство нормальное, и выполняет предписанные ему функции в отношении своих граждан, а не наше, коррупционное, руководство которого на отстрел самих себя и своих шкурных интересов, лицензию выписывать не станет. Поэтому был применён гениально простой ход, внимание - коррупционную цену на ранее дешевый газ украинской добычи, превратили в … официальные тарифы! Таким образом у коррупционеров исчез состав коррупционного преступления и они уже как честные «бизнесмены», кладут в карман не украденное, а типа честно «заработанное».
А дальше еще веселее:
- те кто из своих доходов может платить, тот платит;
- тому кому слегонца напряжно, залезает в «банку» за сбережениями;
- а за тех кто платить не может, деньги гарантировано достанут из бюджета (а значит из кармана тех кто может платить) и заплатят поставщику-монополисту (Ренату, Диме, Петрухе и прочим упырям).
И при этом коррупционерам еще и охота, что бы вся страна, которую откровенно «обдирают как липку» - еще и восторг выражала.
Но цинизм ситуации этим не ограничился.
Помните я недавно писал о том, как в связи с коррупционной составляющей на украинском «рынке» газа, с него ушли такие два гиганта, как Голландский Shell и Штатовский Chevron.
Причем ушли невзирая на условия их участия в газодобыче на территории Украины, которые были более чем привлекательны. Соглашение о распределении продукции предполагало что им (инвесторам) достается - 70%, государству Украина - 20% и чисто коррупционной составляющей в виде компании пустышки «СПК-Геосервис» - 10%. Плюс выполнение Украиной всех «забаганок» инвесторов.
В итоге сейчас распределение в украинской газодобыче будет выглядеть так:
- вместо ушедших Западных инвесторов на долю в 70%, заходит Yuzgaz B.V., «гыгант» с уставным капиталом аж в 1 тыс. евро и откровенно торчащими «шоколадными ушами»;
- вот те коррупционные 10%, отданные пустышке «СПК-Геосервис», вместе с ней чудесным образом от «папередников», перекочевали к небезызвестному Игорю Кононенко;
- а оставшиеся Украине 20% эти же пацаны раздеребанят из бюджета.
Пздец, круг замкнулся.
А теперь собственно, а чем же мы, как собственники своих же недр, по действующей Конституции, действительно располагаем:
- Украина имеет доказанные запасы в 1,2 трлн. куб. м газа, хотя, когда речь идет о наших потенциальных запасах газа, называются и другие цифры … 5 трлн., 22 трлн., и даже 35 трлн. куб. м газа;
- на протяжении последних восьми лет объем потребления газа населением Украины составляет 17 млрд. куб. м, и очевидно, что за счет энергосбережения он может быть сокращен;
- собственная добыча газа в 2017 году составила 21 млрд. куб. м.
Т.е. уже сегодня мы можем покрыть потребности в газе украинских граждан по не противоречащим здравому смыслу и соответствующим социальной функции государства ценам. Но давайте не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше:
- пиковая добыча в 70-е годы прошлого века составляла по Украине 69 млрд. куб. м газа;
- только на балансе «Укргаздобычи» находится 1000 законсервированных газовых скважин, часть из которых может быть быстро и не дорого восстановлена;
- что бы занять 20% европейского рынка газа, нужно поставлять на него около 90 млрд. куб. м, соответственно запустив порядка 1600 скважин;
- сумма всех вложений в запуск этих 1600 скважин составит порядка $16 млрд.;
- поставка 90 млрд. куб. м на европейский рынок сегодня и все последующие в обозримом будущем годы, будет приносить прибыль порядка $17 млрд. ежегодно;
- напомню, расходы Украины на закупку чужого газа, составляют порядка $12 млрд в год;
Ну и, может мысли какие появились?! Типа - какого хрена мы избираем и кормим кучку торбохватов и мародеров?!
И почему собственно в Норвегии живут лучше чем в Украине, может просто делом пора заниматься, чисто риторический ...
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