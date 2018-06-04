 Реформирование еврозоны: Меркель хочет усиления евровалюты и создания Европейского валютного фонда

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, в обнародованном в воскресенье, 3 июня, интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) она, в частности, отметила необходимость усиления евровалюты. По ее мнению, это необходимо для дальнейшего успешного экономического развития зоны евро, тогда как "прежних инструментов мало" для этого.

В частности, Меркель выдвинула идею создания "инвестиционного бюджета" для выравнивания экономических перекосов между странами Еврозоны. Впрочем, по мнению немецкого канцлера, объемы такого бюджета не должны превышать "двузначной миллиардной суммы низшего порядка".

Кроме этого, она предложила создать Европейский валютный фонд (ЕВФ). По мнению Меркель, такой фонд можно создать на базе основанного в 2012 г. Европейского стабилизационного механизма. Тогда этот механизм основывался для преодоления долгового кризиса в Еврозоне, в частности в Греции, Испании, Португалии, Ирландии и на Кипре.

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Меркель отметила, что Европейский валютный фонд мог бы предоставлять странам-членам еврозоны "долгосрочные кредиты" с целью поддержки. Кроме того, канцлер считает вполне реальным выделение этим фондом краткосрочных кредитов для финансовой помощи отдельным странам еврозоны, переживающих финансовые трудности.

На такие заявления Меркель уже успели отреагировать в Елисейском дворце. В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы президента Франции, в частности, отмечается, что канцлер ФРГ "приближается к французской точке зрения" на проблематику реформы Еврозоны. Кроме того, в заявлениях Меркель прослеживается "позитивное движение", отмечается в сообщении пресс-службы Макрона, цитирует информагентство AFP.

Напомним, в сентябре 2017 французский президент предложил радикальную реформу еврозоны до 2024 года. По его мнению, в итоге следует создать единый бюджет и должность министра финансов Еврозоны. В Париже уже давно ждали ответа Меркель по этим инициатив.