 Террористы в воскресенье вечером из 152-мм орудий обстреляли Талаковку. Всего за сутки 27 вражеских обстрелов, - штаб ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в собщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

"Российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: "Вчера вечером, около 21:00 из орудий калибром 152 мм ими был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются.

Также сообщается, что во время боевых действий за прошедшие сутки потерь в составе Объединенных сил нет. По данным разведки, один оккупант уничтожен.

"С начала текущих суток, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 4:30 противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ", - сообщили в ООС.





