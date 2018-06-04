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 Террористы в воскресенье вечером из 152-мм орудий обстреляли Талаковку. Всего за сутки 27 вражеских обстрелов, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 3 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в собщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

Отмечается, что наиболее активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Авдеевка, Новотороицкое, Гнутово, Лебединское.

"Российско-оккупационные войска 27 раз нарушили режим прекращения огня, из них 4 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - артиллерии калибром 122 мм и минометов калибром 120 и 82 мм. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ по всей линии соприкосновения", - сказано в сообщении.

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Вместе с тем отмечается, что оккупанты продолжают грубо нарушать нормы Международного гуманитарного права: "Вчера вечером, около 21:00 из орудий калибром 152 мм ими был обстрелян населенный пункт Талаковка. Террористы выпустили по поселку городского типа не менее трех снарядов. К счастью, пострадавших нет. Данные по разрушениям уточняются.

Также сообщается, что во время боевых действий за прошедшие сутки потерь в составе Объединенных сил нет. По данным разведки, один оккупант уничтожен.

"С начала текущих суток, 4 июня, обстановка на линии соприкосновения остается без изменений. Около 4:30 противник применил 82-мм минометы в районе населенного пункта Зайцево и на такие провокационные действия получил адекватный ответ", - сообщили в ООС.

Террористы в воскресенье вечером из 152-мм орудий обстреляли Талаковку. Всего за сутки 27 вражеских обстрелов, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069493
 
 
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То что среди украинских войнов потерь нет - слава Богу........
И то что ответку дают - радует.........
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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Нужно дать американцам испытать там в полевых условиях своё лазерное оружие, которое сбивает даже снаряды и миномётные мины, совместить полезные дела (испытания в реальных условия с защитой людей), если Израиль желает на деле апробировать свой "железный купол", то тоже "ласкаво просимо"!
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Что трудно обратиться с гуманитарной просьбой "о помощи защите населения от обстрелов населенных пунктов террористам"?
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Гра у відповідь: Україна закриває частину Азовського моря для військових навчань....Украина хочет вернуть свои земли и подойти к своей границе( российские войска пересекли украинскую границу,выдавили украинских военных за Широкино,потом привезли с Донецка два автобуса пьяных ДНРовцев и сказали будет здесь ОСВОБОДИТЕЛЯМИ), а московская Орда,думает о прорыве коридора в оккупированный украинский Крым,так как все понимают что построенный оккупантами авантюрный Керченский мост, не может обслужить такую большую территорию как остров Крым,где ещё не хватает пресной воды.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы в воскресенье вечером из 152-мм орудий обстреляли Талаковку. Всего за сутки 27 вражеских обстрелов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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