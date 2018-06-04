 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ не смогли попасть на Донецкую фильтровальную станцию из-за мин на одной из дорог

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Усилия СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП "Компания Вода Донбасса" к ДФС, а также проведение ремонтных работ на станции, были прерваны из-за наличия 18 противотанковых мин в 1,2 км к северу от станции поперек автодороги Н20", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели проинформировали офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации о наличии мин.

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"Группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провела разминирование полосы шириной 6–8 м на асфальтовом покрытии автодороги, однако не удалила с дороги противотанковые мины", - уточнили в пресс-службе.

Члены патруля миссии решили не продолжать движение по соображениям безопасности, впоследствии работа была приостановлена. "Осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.

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15 мая наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции.