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Все про:минирование (666) ОБСЕ (3163) ДФС (21)

 Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ не смогли попасть на Донецкую фильтровальную станцию из-за мин на одной из дорог

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не смогли обеспечить доступ сотрудников КП "Компания Вода Донбасса" к Донецкой фильтровальной станции из-за наличия мин в этом районе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе миссии.

"Усилия СММ, направленные на осуществление мониторинга и содействие обеспечению доступа сотрудников КП "Компания Вода Донбасса" к ДФС, а также проведение ремонтных работ на станции, были прерваны из-за наличия 18 противотанковых мин в 1,2 км к северу от станции поперек автодороги Н20", - отметили в пресс-службе.

Наблюдатели проинформировали офицеров Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации о наличии мин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возле Донецкой фильтровальной станции наблюдатели ОБСЕ обнаружили самодельные взрывные устройства террористов

"Группа по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям провела разминирование полосы шириной 6–8 м на асфальтовом покрытии автодороги, однако не удалила с дороги противотанковые мины", - уточнили в пресс-службе.

Члены патруля миссии решили не продолжать движение по соображениям безопасности, впоследствии работа была приостановлена. "Осуществляя мониторинг в том же месте, наблюдатели слышали взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия", - сказали в пресс-службе.

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15 мая наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции.

Источник: https://censor.net.ua/n3069492
 
 
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Це ж та сама фільтровальна станція,де злі укри перуть свої бруднючі шкарпетки, щоб потруїти воду, яка йде в будинки багатостраждального народу дамбасу. Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ не смогли попасть на Донецкую фильтровальную станцию из-за мин на одной из дорог - Цензор.НЕТ 1036
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Странные люди, эти наблюдатели обсе... Театр военных действий вам не кабарэ с вип-ложами. Что даёт фиксирование наблюдаемых ними событий - "...взрывы неопределенного происхождения, а также огонь из стрелкового оружия..." (Источник: https://censor.net.ua/n3069492)? За четыре года море накопленных данных, и что? Какая цель их работы?
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Кроты багатыя люблядь підрахуять із далеку...😎🤣
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В лесу три дня шел ожесточенный бой между партизанами и фашистами.

На четвёртый день в лес зашел лесник и всех выгнал.
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цікаве це обсце) - постріли чує, міни бачить, а їхати на "завдання" не хоче ! Спостерігачі спецмісії ОБСЄ не змогли потрапити на Донецьку фільтрувальну станцію через міни на одній із доріг - Цензор.НЕТ 4508
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Миссия ОБСЕ в Грузии была создана в декабре 1992 года для того, что бы «продвигать переговорный процесс между конфликтующими сторонами в Грузии, который должен быть нацелен на достижение политического решения»
Чего добилась ОБСЕ с того времени? Ничего. А нет, еще большей оккупации Грузии.
П.С. Кроме реального вреда, от миссии ОБСЕ в Украине не будет. Польза - только для оккупантов. И да, ОБСЕ еще в Чечне все разруливала.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели спецмиссии ОБСЕ не смогли попасть на Донецкую фильтровальную станцию из-за мин на одной из дорог
 
 
 
 
 
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