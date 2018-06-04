Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.

Украина на одну позицию обошла Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. После Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Лидерами по качеству путей признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты заняли 10 место.

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Худшие дороги среди анализируемых 137 стран оказались в Мавритании, на северо-западе Африки.

Отметим, однако, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украины заняла 87 место, сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидер транспортной инфраструктуры - Сингапур.

Ранее в Укравтодоре заявили, что в Украине в 2018 году планируют отремонтировать около 4000 километров дорог, на что пойдут примерно 47 млрд гривен.

Также Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отказаться от ямочного ремонта.