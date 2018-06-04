Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.
Украина на одну позицию обошла Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. После Украины на 131 месте расположился Парагвай.
Лидерами по качеству путей признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.
Соединенные Штаты заняли 10 место.
Худшие дороги среди анализируемых 137 стран оказались в Мавритании, на северо-западе Африки.
Отметим, однако, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украины заняла 87 место, сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидер транспортной инфраструктуры - Сингапур.
Ранее в Укравтодоре заявили, что в Украине в 2018 году планируют отремонтировать около 4000 километров дорог, на что пойдут примерно 47 млрд гривен.
Также Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отказаться от ямочного ремонта.
Так давно відомо, що в Німеччині автобани, а у нас - автоуібани (перепрошую за свій фламандський акцент). На фоні цього рейтингу якось незграбно (ба навіть тупо) виглядають заяви гройсмана, що він та його
шоблауряд будують дороги в Україні.
- Ну, не дураков же лечить…
По моему подходит по всем критериям, просто умело маскировался под патриота-реформатора, а по ночам взрывал дороги и крал деньги на их ремонт
Вже краще ...
коли скінчиться реформування тергромад, що призведе до зменшення чисельності населених пунктів - то й розвиток - того... загуде під фанфари.
1. Дороги ремонтуються, то факт. Ремонти доріг по всій Україні, масштаби ремоту величезні. Багато вже зроблено, багато що буде зроблено. ЦЕ ФАКТ!
2. Якість ремонту з претензіями, але, на жаль, якість інженерних рішень, матеріалів та виконаних робіт бажає кращого. Наприклад, ділянка траси Львів-Тернопіль від Тернополя в бік Львова ремонтувалась в листопаді-грудні минулого року. Асфальтобетон закладали в болото при низьких температурах, в дощ, мокрий сніг. Полотно звужене, якість ідіоти його ще й огородили відбійниками попри саме полотно, без узбіччя!. За останні місяці в них неодноразово влітали! Одним словом, ремонт - ЖАХ. І нікому до того діла нема, ніякого криміналу ніхто тут не бачить.
3. На рахунок рейтингів. А хто і коли їх складав? От питання. Адже складені вони на основі даних кількарічної давнини, а читуація останнім часом РЕАЛЬНО міняється.
так що народ. забийти ви на ці рейтинги.
Снимок сделан не очень далеко от Сан-Франциско. Уик знд подходит к концу и весь народ едет с отдыха домой.
Зато ублюдок - барыга , главарь укргоп Ко - самый богатый в Уркаине !!!