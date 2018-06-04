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Все про:дороги (1633) качество (46) рейтинг (1123)

 Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018

Украина в мировом рейтинге качества дорог оказалась на 130 месте из 137-ми.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом свидетельствуют данные индекса глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2017-2018.

Украина на одну позицию обошла Мозамбик, заняв 129 место по качеству дорог. После Украины на 131 месте расположился Парагвай.

Лидерами по качеству путей признаны Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур и Швейцария. В пятерку лучших также вошли Гонконг и Нидерланды.

Соединенные Штаты заняли 10 место.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина начинает разработку проектной документации международного транспортного коридора Одесса-Варна, - Порошенко

Худшие дороги среди анализируемых 137 стран оказались в Мавритании, на северо-западе Африки.

Отметим, однако, что в общем рейтинге развития транспортной инфраструктуры Украины заняла 87 место, сразу после Черногории. В этой категории последней также признали Мавританию. А лидер транспортной инфраструктуры - Сингапур.

Ранее в Укравтодоре заявили, что в Украине в 2018 году планируют отремонтировать около 4000 километров дорог, на что пойдут примерно 47 млрд гривен.

Также Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует отказаться от ямочного ремонта.

Источник: https://censor.net.ua/n3069491
 
 
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Да ну ... Ви, пане, вже, мабуть, кору з дерева їсте від голоду ...
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Нескладная у Вас теория. У кацапов тоже людоедство, как и в Мавритании, а они, по крайней мере в этом рейтинге, выше!
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Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018.
Так давно відомо, що в Німеччині автобани, а у нас - автоуібани (перепрошую за свій фламандський акцент). На фоні цього рейтингу якось незграбно (ба навіть тупо) виглядають заяви гройсмана, що він та його шобла уряд будують дороги в Україні.
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На жаль нема рейтингу з перевантажу фур, а то там би було впевнене перше місце з відривом у десятки разів!
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Они дороги и уничтожили . Наши дороги ,построенные ещё по совковым стандартам ,не рассчитаны на 60 тонн груза . .
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- Почему, когда в город собирается приехать президент, сразу начинают ремонтировать дороги?
- Ну, не дураков же лечить…
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А случайно не хотят Гройсмана назначить Агентом Кремля?!
По моему подходит по всем критериям, просто умело маскировался под патриота-реформатора, а по ночам взрывал дороги и крал деньги на их ремонт
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Воно,звісно,можна було б відповісти,та не хочеться застосовувати ненормативну лексику...
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Зазначимо, однак, що в загальному рейтингу розвитку транспортної інфраструктури Україна посіла 87 місце, що одразу після Чорногорії. Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3069491

Вже краще ...
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дик розвиток транспортної інфраструктури - це довжина доріг, поділена на площу території країни (з урахуванням коєффіцієнтів для різних доріг - з твердим покриттям, щебінь, грунтові)
коли скінчиться реформування тергромад, що призведе до зменшення чисельності населених пунктів - то й розвиток - того... загуде під фанфари. Українські дороги визнали одними з найгірших у світі, - Global Competitiveness Index 2017-2018 - Цензор.НЕТ 3729
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агенты кремля рейтинг составляли небось, но справедливости ради стоит отметить что пациент был мертв еще до пети так что это точно не его рук дело, что касаемо дорог в африке не надо на это обращать внимание, там два наиважнейших фактора и даже не знаю какой важнее, один фактор это отсутствие зимы и машинопотока, а второй фактор африка была колонизирована и дороги там строили всякие французы итальянцы и прочие бельгийцы само коренное население хорошо умеет только приготовить буженину из заблудившегося белого
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Прошу не вважати мене порохоботом, а зовсім навпаки, АЛЕ!
1. Дороги ремонтуються, то факт. Ремонти доріг по всій Україні, масштаби ремоту величезні. Багато вже зроблено, багато що буде зроблено. ЦЕ ФАКТ!
2. Якість ремонту з претензіями, але, на жаль, якість інженерних рішень, матеріалів та виконаних робіт бажає кращого. Наприклад, ділянка траси Львів-Тернопіль від Тернополя в бік Львова ремонтувалась в листопаді-грудні минулого року. Асфальтобетон закладали в болото при низьких температурах, в дощ, мокрий сніг. Полотно звужене, якість ідіоти його ще й огородили відбійниками попри саме полотно, без узбіччя!. За останні місяці в них неодноразово влітали! Одним словом, ремонт - ЖАХ. І нікому до того діла нема, ніякого криміналу ніхто тут не бачить.
3. На рахунок рейтингів. А хто і коли їх складав? От питання. Адже складені вони на основі даних кількарічної давнини, а читуація останнім часом РЕАЛЬНО міняється.
так що народ. забийти ви на ці рейтинги.
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наступного року після закінчення той ремонт попливе разом із відлигою - то теж ФАКТ.
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Эх дороги...
Снимок сделан не очень далеко от Сан-Франциско. Уик знд подходит к концу и весь народ едет с отдыха домой.
Українські дороги визнали одними з найгірших у світі, - Global Competitiveness Index 2017-2018 - Цензор.НЕТ 6073
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Украинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018
Зато ублюдок - барыга , главарь укргоп Ко - самый богатый в Уркаине !!! Українські дороги визнали одними з найгірших у світі, - Global Competitiveness Index 2017-2018 - Цензор.НЕТ 4195
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Новость то попахивает заказухой. Искал я этот рейтинг дорог. Про него известно только укр. сми и хоть с местом определились бы то 131 то 130. На оф. сайте в этом рейтинге я не нашел ничего про дороги. Может кто скинет сылку?!)))
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Так Цензор же новину виклав. Питання до їх працівників.
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Состояние дорог самый точный индикатор воровства из бюджета.
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Уровень здравоохранения в Украине с 2016 года упал на 24 позиции. Так-что неудивительно, скоро вообще из рейтинга выпадем и будем радостно смотреть как Петя с семьей за наши деньги по миру катается. Помнится Ющенко тоже туризмом страдал и тоже больницы и дороги строил.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские дороги признали одними из худших в мире, - Global Competitiveness Index 2017-2018
 
 
 
 
 
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