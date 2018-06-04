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Все про:Азовское море (139) ВМС (502) учения (1752) Клименко Андрей журналист (1)

 ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко. КАРТА

Военно-морские силы Украины предупредили о закрытии трех районов Азовского моря с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2018 года.

Об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2018 года (№178, 179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС - зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", - уточнил журналист.

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ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко 01
ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко 02

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Напомним, 1 июня в Белосарайском заливе провели учения пограничники Мариупольского отряда морской охраны, действующие в составе Объединенных сил.

Источник: https://censor.net.ua/n3069487
 
   
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Все вірно зробили,але краще б продовжили стрільби якнайдовше.
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Ну так и будут их продолжать периодически. Это наше право. а русня если только сунется бульбы пустит враз.
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Говорю точнейше: это всё- чисто от нечего делать. Главное: морские пути в Таганрог и Ростов- неприкосновенны. Они- южнее. Канешна, можно и промахнуться. И втупую влупить, в какого-нибудь кацапа. Но... тогда- фсё. Капец портам Бердянску и Мариуполю. А можэ это кому-то и надо???
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Ну, когда кацапы РСЗО «Град» лупили со своей территории по Украинской - капец не наступил, дай бог и сейчас не наступит.
Не переживай кацапчик, иди спокойно допивай свой стекломой.

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Тролляка ты сраная. Шо, есть постанова убить порты Азовья? Так это запросто. Азовское море, стараниями таких вот кретинов, типо тебя, уже стало внутренним каца-морем. А эти стрельбы рассчитаны на таких же кретинов. Типо- мы шо-то там можем. А вот и ни хрена мы там не можем.
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Та, с удовольствием, гнида ты тупорылая. Спок ночи, кретин.
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Ты, как очевидно эксперт-гомосек. Учти- ты само призналОсь. Свободно.
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Мальчик, Юрьевка - крупнейший полигон на Азовском море.
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Фефочка, я в этой Юрьевке- ежегодно. И этот "крупнейший полигон" пусть будет. Толку от него? В плане помех каца-судоходству. А- никакого.
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Ежегодно, кацик? И штурмовиков не наблюдал? ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 6215ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 6215
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А ты шо, жыдочек. не в курсе о том. что в Ейске располагается? Так я тебе Военную Кацапскую Тайну открою: там то, шо в случае чего, перекроет всё Азовское море. Мгновенно. И ни о каких наших штурмовиках- речи быть не станет.
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Ой, да там еще в Таганроге бериевская фирма, главная ударная сила ВВС рашки, А в Ейске происходят главные события пелевинского романа ОМОН РА ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 1242
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Шо ш такое? Тока тролляки остались? Ну, ладно... Спать пора мне, в таком случае.
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Опа на. А то я смотрю , что это конкретно руснявый ляшок. А ты его выкупил враз.
Чего это забрела вообще на цензор эта мордовская свинособака.
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Закрыт акваторию до самого Ейска . Ибо не куй !!! ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 1811
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А чем? Катерками типо "Прогресс", с пулеметиками 12,7. Надо быстрее решать, с этой каца-лоханкой- "Нордом". Ибо всё тут- против нас.
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Какие нах 12.7 пулеметы? А что береговую артиллерию ктото отменял? 150 мм. легко эту зону перекрывают и расход боеприпасов незначительный для этого нужен.
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Ты о Ейске? Ты туда хочешь шарахнуть? Или о чем? О подходных путях к таганрогскому каналу? Туда- легко дотянемся. А шо дальше?
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то что и должно быть. освобождение на крысма от русни с ее полной вырезкой.
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Понятно. Но... ты же нормальный. Зачем такое вот? У нас, в Азове- ноль. Никаких шансов.
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а что азов? Разве там войск наших нету, ни в Приморске ни в Бердянске ни в жданауполе.
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Есть. Но, как порты, они перестанут существовать. А значит и металл вывозимый подорожает до потери конкурентной способности. бо переть его придется "Укрзализныцей", до Одессы. Тарифы- известны.
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Ну и кто от этого пострадает? может только рыжий пидорок, подельник лолиты, который за это железо ни копейки в бюджет не платит?
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Не платит??? Точно??? А УКРНЕТ вываливает иную ИНФУ. Но, я спорить не стану. Просто ведь всё: хрен с ними с этими портами и заводами. Так? На том и порешили.
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100% ни копейки. для этого т.н. и законы про металлобрухт приняла при помощи того же шыкаладного цеха.
А с заводами таки да. Останавливать полностью, и возвращать в госсобственность.
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Останавливать... не получится, там есть элементы непрерывного цикла. А вот в госсобственность вернуть- это давно пора бы. Если успеем. Бо какая-то нерацуха прет, сплошняком. И это- Пичалька.
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Та только кокорину - маланскую на рее вздерним так все пойдет как по маслу ( не пальмовому) и русня удмуртская сраться начнет под себя.
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ты не поймешь, ты же удмуртъ чувашский.
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Половец, кто тебе сказал, что я украинец Зозуля?

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дурилка ты якуто каратайская. фамилия ниочем не говорит. Поэтому и получаете вы по яплу от нас, не по паспорту, где вы рузькэ записаны а по чутью. Я вас блядей калмыцких нутром чую.
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Половец, почему у украинцев узкие глаза?
ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 4538
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Не. Не выйдет. За это могут и калибрами у.е.п.а.т.ь.. так что прикрыли только там где сами украинцы плавают, иина сколько я помню, там очень много разных домов отдыха,санаториев, курортных зон. Представляю как там ,,рады,, да еще и на все лето. Это наверное для того, что бы в этом году еще больше украинцев в крым поехало.
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ты только в портки можешь свои уепать коричневой струей аж до лаптей.
Только твои сородичи на крысме рыпнутся сразу же перестанут существовать армянское, крысноперекопское и джанкой.
Воэватель бля.
Поэтому вы кацапье тихонько так на северном крысму сидите и хвост свой не высовываете. Только вонь от вас на перешейке.
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А понял. А в 2014 году что же ваши ,,войны добра,, так коричневой струей до самых лаптей так жиденько обкакИлись. Бежали тво сородичи из крыма,все побросав. Схватали свои пожитки и валили, из Крыма. Да и до сих пор не лезут, ибо ссыкатно.наверное. а да вспомнил был один херой мамзур, орал ходил там что якобы америка с нами, мужики у нас красный флаг. Помним помним. И если мы в Германии это помним то вы уж и подавно. Тебе стыдно наверное за такой позор?
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по качану. т.к. в киеве была зрада зрадная и хуйло устроило гешефт с маланской любительницее соевой мацы. Мы это помним, и на 14 год будет лютый 19 год, для вас на крысме полный армагедец.
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А какая же там у ВМС техника? Вроде, были только малые пограничные катера, но они вроде даже к ВМС не относятся, а к погранцам.
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Я тут видео принес. любителям грузина. Посмотрите - вам полезно будет

https://www.youtube.com/watch?v=NWCgVR2LuTA
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для слепых дебилов которые спрашивают "а чем закрывать будем". вы новость то читали или только заголовок?
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Хитрый ход. Захочет Хуйло захватить Бердянск, а район закрыт. Придётся ждать сентября.
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хуйййййло как и ты руснявый скот можешь только захватить хуйла с заглотом.
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Wevelsburg, ни куя себе у тебя фантазии, да и подгорает что то крепко у тебя. Так так. Два плюс два, да ты ведь гей озабоченный, все ясно, а подгорает наверное от того что твоя любовь ляшко тебе изменил скотыняка така. Вот ты и гавкаешь на всех подряд. Клоун,
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Пущай бегом запасается символом разейского футбольного мундяля - матрёной соской-заглотышной! ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 7768


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матрошка-защеканка, символ обосцанной опущенной раззявской пиедерации ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 2940
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Вовец Путлер-Капут 60b080be так ваш журнашлюх гордон рассказал ведь, что по данным его источников из госдепа сша, в России не будет не какого чемпионата мира по футболу, ты что гордону не веришь, смотри ,,миротворец,, не дремлит,места там всем хватит ктотне верит. Может ты еще не веришь что и моста нет. Смотри акуратно,там.
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-- я бывал -- где-то в 1976 -- летом... -- за полтора года до армейки.

Братва местная -- шелупонь мутная... ...драки на дискотеке и котов ловили, шоб помучать.

Одного бердянского помню -- Бака.

...щас бы встретил -- поговорил бы душевно... -- да он уже старенький, небось -- если жив ещё? *)
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Побережье от Мариуполя до Бердянска заселено исключительно украинцами и греками. Русскими там и не пахнет, есе чо.
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И как там появились украинцы и греки?
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Половец, ты ДУРАК, греков туда переселил из Крыма СУВОРОВ)))
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мордвинъ . карлик сувров только детей насиловать мог и женщин резать при взятии измаила. И половину москалей хоронить на юге от холеры и чумы. Нашел бля завоевателя монголоид ты сраный.
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. Первые греческие поселения возникли в Приазовье в 1780-х годах. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 года Крымское ханство становилось независимым от Османской империи. Русско-турецкая война 1768-1774 годов вызвала мощную и самую большую в новой истории волну греческой эмиграции в Россию. Это были солдаты и офицеры добровольческих батальонов, а также многие жители Греческого архипелага. Поселились греки-переселенцы преимущественно в Керчи и Ени-Кале, позже в Балаклаве, Таганроге, Херсоне. В 1775 году специальным указом Екатерины II грекам-переселенцам были даны значительные льготы, в частности они на 30 лет освобождались от всех налогов и рекрутского набора, а также ежегодно греческим общинам предоставлялась денежная помощь.

ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 4065
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28 июля 1778 года под руководством митрополита Готского - Кафайского Игнатия начался вывод из Крымского ханства к России: христиан - всего 31 386 человек, среди них греков - 18 408 человек, армян - 12 598 человек, грузин - 219 человек, валахов - 161 человек. Руководил переселением командующий Крымским корпусом генерал-поручик А. В. Суворов. Расходы по перевозке имущества в дальнейшем российское правительство брало на себя с возвращением в казну затраченных средств через 10 лет, как и поставки переселенцев продовольствием на первый год, скотом, посевным зерном, сельскохозяйственными механизмами, строительным лесом. К 8 сентября 1778 года через Перекоп прошло более 17 500 человек. Согласно докладу Суворова, в середине сентября переселены в Азовскую губернию 31 098 душ, из них 18 394 грека.[2]
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чушок бурятско калмыцкий. у тебя от боярки вообще мозг атрофировался? ты же по тупости своей азиатской спрашивал про приазовье. Хотя оно понятно, откуда тебе чувашу знать чтото обитая на мордовских болотах.
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Перші грецькі поселення виникли в Приазов'ї 1780-ті роки. За Кючук-Кайнарджійським мирним договором 1774 року Кримське ханство ставало незалежним від Османської імперії. Російсько-турецька війна 1768-1774 років викликала потужну та найбільшу в новій історії хвилю грецької еміграції в Росію. Це були солдати й офіцери добровольчих батальйонів, а також багато мешканців Грецького архіпелагу. Оселилися греки-переселенці переважно в Керчі та Єні-Кале, пізніше в Балаклаві, Таганрозі, Херсоні. У 1775 році спеціальним указом Катерини ІІ грекам-переселенцям були дані значні пільги, зокрема вони на 30 років звільнялися від усіх податків і рекрутського набору, а також щорічно грецьким громадам надавалась грошова допомога.
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дурило. там греки жили с античных времен. И полисы у них были. Что ты какую то херню мерянскую постишь. Этот край всегда был заселен, причем до греков были ногайцы и скифы. Самые старые поселения людей это район Мелитополя, там камянная могила которая датируется 9-7 веком до нашей эры.
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28 липня 1778 року розпочалося під проводом митрополита Готсько-Кафайского Ігнатія виведення з Кримського ханства до Росії християн - всього 31 386 осіб, серед них греків - 18 408 осіб, вірмен - 12 598 осіб, грузин - 219 осіб, волохів - 161 осіб. Керував переселенням командувач Кримським корпусом генерал-поручик О. В. Суворов. Витрати з перевезення майна у подальшому російський уряд брав на себе із поверненням до скарбниці витрачених коштів через 10 років, як і постачання переселенців продовольством на перший рік, худобою, посівним зерном, сільськогосподарськими знаряддями, будівельним лісом. До 8 вересня 1778 року через Перекоп пройшло більше 17,5 тисяч осіб. За доповіддю Суворова, в середині вересня переселено в Азовську губернію 31 098 душ, з них 18 394 грека.[2]
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ТИПИЧНЫЙ узбек, то есть УКРАИНЕЦ))))
ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 8652
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Д-д-д-д-долбил дятел... пока не спятил! Вот ты и спалилась, портянка ватная! Иди учи историю! Но только не по современным разейским учебникам хюрера Пу!!! Греки ещё со скифами мирно уживались на югах современной Украины... Греки-колонисты и побережье Азова осваивали, а не только черноморское! Мариуполь - на минуточку греческое название. Иди у Хуйла пупок сосни, может тебя и попустит... А меня, украинца, своей кацапской пропагандонщиной можешь и не пытаться пичкать!
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На зиму 1778-1779 років греки Криму були тимчасово розміщені (у тому числі й у карантинних цілях) у Катеринославському і Бахмутському повітах - по обох берегах річки Самари, в районі Самарського Пустельно-Миколаївського монастиря: зимівля була дуже важкою (невлаштованість побуту, велика скупченість населення, брак палива і продуктів, хвороби). У зв'язку з чим кількість переселенців скоротилася до 30 233 осіб станом на 1 січня 1779 року. Греки просили в імператриці видати їм землі тут же - на березі Дніпра між річками Оріллю і Самарою, однак їм було відмовлено, оскільки ці землі вже давно були заселені і вільного місця не було.
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Слабовато...кацапы пол-моря закрыли, а мы в ответ только пару своих заливов...
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Ну так и силы не сравнимы. Да и не закрыли там не чего, так понты.
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Это агония режима олигарха ПАРАШенко
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Лучшего полигона чем Сирия и Донбасс трудно найти...,Ютьюб.
в.в.чЛеноликий,подпольная кличка Плешивый Педофил.2015 год.
Вопросы?
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КацаПсинская ПАДАЛЬ Мавзолейная ,это символ, ТРУП чЛЕНИНА,дохлятина позорная.... ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 3007
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Мне вот интересно, почему черноморский флот рф, сильней раз в 25-30 чем флот Украины, в столько же раз почти он и больше. А вот у россии на черноморском флоте адмиралов меньше чем у флота украины. Как так. Как может флотом украины командовать адмирал ( три звезды на погоне ), и чем там командовать пограничным сторожевиком, не понятно почему названым фрегатом, страно почему не эсминцем или крейсером его обозвали. А черноморским флотом рф командует вице-адмирал ( две звезды на погоне ). Не кажется ли украинцам, что это не совсем правильно, а вернее совсем не правильно. Флот украины, слабей даже чем каспийская флотилия, которая калибрами по игил в сирии стреляла, так вот там командует всего контр адмирал ( одна звезда на погоне ), а его зам не адмирал, и начальник штаба не адмирал. И вобще нет больше адмиралов там, на всю каспийскую флотилию один адмирал, а они и по силе и по числености мощней чем флот Украины с его 18 или 19 адмиралами.
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