 ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко. КАРТА

Об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2018 года (№178, 179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС - зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", - уточнил журналист.

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Напомним, 1 июня в Белосарайском заливе провели учения пограничники Мариупольского отряда морской охраны, действующие в составе Объединенных сил.