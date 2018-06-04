 ВМС Украины до 1 сентября закрыли три района Азовского моря для проведения стрельб, - журналист Клименко. КАРТА

Об этом в журналист Андрей Клименко написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"ВМС Украины выпустили прибрежные предупреждения о закрытии районов Азовского моря с 1 июня 2018 года до 1 сентября 2018 года (№178, 179 ЗРС и АС ВМСУ Белосарайский залив, №180 Таганрогский залив). ЗРС и АС - зенитно-ракетные стрельбы и артиллерийские стрельбы", - уточнил журналист.
Напомним, 1 июня в Белосарайском заливе провели учения пограничники Мариупольского отряда морской охраны, действующие в составе Объединенных сил.
Не переживай кацапчик, иди спокойно допивай свой стекломой.
Чего это забрела вообще на цензор эта мордовская свинособака.
А с заводами таки да. Останавливать полностью, и возвращать в госсобственность.
Только твои сородичи на крысме рыпнутся сразу же перестанут существовать армянское, крысноперекопское и джанкой.
Воэватель бля.
Поэтому вы кацапье тихонько так на северном крысму сидите и хвост свой не высовываете. Только вонь от вас на перешейке.
https://www.youtube.com/watch?v=NWCgVR2LuTA
Братва местная -- шелупонь мутная... ...драки на дискотеке и котов ловили, шоб помучать.
Одного бердянского помню -- Бака.
...щас бы встретил -- поговорил бы душевно... -- да он уже старенький, небось -- если жив ещё? *)
28 июля 1778 года под руководством митрополита Готского - Кафайского Игнатия начался вывод из Крымского ханства к России: христиан - всего 31 386 человек, среди них греков - 18 408 человек, армян - 12 598 человек, грузин - 219 человек, валахов - 161 человек. Руководил переселением командующий Крымским корпусом генерал-поручик А. В. Суворов. Расходы по перевозке имущества в дальнейшем российское правительство брало на себя с возвращением в казну затраченных средств через 10 лет, как и поставки переселенцев продовольствием на первый год, скотом, посевным зерном, сельскохозяйственными механизмами, строительным лесом. К 8 сентября 1778 года через Перекоп прошло более 17 500 человек. Согласно докладу Суворова, в середине сентября переселены в Азовскую губернию 31 098 душ, из них 18 394 грека.[2]
в.в.чЛеноликий,подпольная кличка Плешивый Педофил.2015 год.
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